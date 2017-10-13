Объединяться ли и в Никополе ОППОблок с Громадьской силой?

Розпад Опоблоку та Громсили: у міськраді Дніпра утворилася фракція «Наш край»У Дніпровській міській раді утворилася фракція «Наш край». До неї увійшли вісім депутатів з Опоблоку та Громадської сили. Про це стало відомо під час 25-ї чергової сесії міськради 11 жовтня.Зокрема, до фракції увійшли депутати Віталій Верба, Руслан Вишневецький, Василь Губерт, Олег Григорук, Наталія Демідова, Анжеліка Пелипенко, Сергій Пустовий та Микола Царенко. Таке об’єднання вже назвали третьою хвилею розпаду «Опозиційного блоку». «Нас об’єднала спільна позиція. Ми налаштовані конструктивно. І всі депутати, які сьогодні увійшли до фракції «Наш край», – це люди, які прагнуть працювати на благо міста. Адже у фракціях, де кожен був раніше, була позиція лише шкодити. Нам вказували, що робити і як, аби нашкодити», – заявив обраний голова «Нашого краю» у міськраді Сергій Пустовий. Депутат також прогнозує, що у майбутньому фракція «Наш край» у міськраді може розширитися. «Усе більше депутатів розуміють, що демонстративний спротив меру не зробить життя у місті кращим, не допоможе їхнім виборцям на округах. Ми об’єднуємо зусилля заради спільної та якісної роботи», – додав Сергій Пустовий. Таким чином, у фракції «Опозиційний блок», роботу якої курує нардеп Олександр Вілкул, залишилося 10 депутатів із 26.