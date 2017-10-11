У середу в Нікополі розпочнеться опалювальний сезон

Vail, Ни за кого пока не голосовать. Есть достаточно образованных адекватных людей, которые хотят жить и работать честно, не хотят воровать по схемам, но их не пускает наверх так наз. политическая элита - та самая гнилая колода, которую бабушки за гречку мусолят годами. Сначала революция, зачистка и посадка всех олигархов и представителей правящего и прошлых режимов на всех уровнях начиная от кучмистов, потом освобождение оккупированных территорий военным путем, а потом через пару лет выборы когда порядок в стране будет наведен и не останется ватной и барыжной швали. Да, слишком радикально,нецивилизованно и даже может дико. Европа крайнюю обеспокоенность выразит. Но пора жить своим умом, а не продаваться за кредиты и унижаться как сейчас перед каждой Венгрией. Тут по другому ничего не сделать. Если поменять просто рыла у корыта на выборах - ничего не изменится. Придет тетка с косой и продаст страну своему хозяину Хуйлу как она это хотела сделать в 2014-м. Придут Рабинович с Мураевым или Опоблок - аналогично. А если организовать снова неполноценную революцию как три года назад и привести шоблу Коломойского или грантоедов шабуниных, наливайченков(сдававших сепарам СБУ с оружием), всяких бесполезных кликуш вроде добродомовых, найемов, лещенков и залищуков и пр. саакашвилей, то люди просто опять погибнут в правительственном квартале ни за что. А эти чушки так же как и Вальцман будут брать кредиты у МВФ и разворовывать, а народ ставить раком очередными реформами и тарифами. И на войне дальше зарабатывать не нарушая схем. Только патриоты националисты - выходцы как с востока так и с запада должны взять власть. На сегодняшний день народ не созрел для этого. А как будет завтра-послезавтра - посмотрим. Но другого пути нет.