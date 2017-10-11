Жизнь города
У середу в Нікополі розпочнеться опалювальний сезон
Згідно з рішенням № 564 виконавчого комітету Нікопольської міської ради, 12 жовтня у Нікополі розпочнеться опалювальний сезон для об’єктів соціальної сфери міста (загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів та закладів охорони здоров’я) та інших об’єктів міста, незалежно від їх відомчого підпорядкування.
Постачальникам теплової енергії та іншим юридичним особам, необхідно здійснити включення системи опалення та вивести на відповідні нормативні параметри режим роботи об’єктів у сфері теплопостачання, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8°С.
Управління праці та соціального захисту населення у зв’язку з початком опалювального сезону 2017-2018 рр., виконає перерахунок пільг з 12 жовтня цього року.
Прес-служба міської ради
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