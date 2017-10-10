НВР "Правий сектор" з представниками обласного осередку завітав до Дніпропетровського головного управління національної поліції (вiдео)

Все верно. Но пока это осознают лишь немногие. Те самые 15%, которых называют противниками мира, сторонниками войны, радикалами(не теми что у Ляшка), агентами путина и пр. А остальные предпочитают верить бредням Вальцмана о том что у нас все в порядке, живем по новому, НАБУ борется с коррупционерами, Донбасс и Крым скоро будут наши, Рашка вот-вот загнется от санкций, котенок путина уже повесился, на очереди сам путин. Эти болваны в сложившейся в стране критической ситуации спокойно воспитывают детей, жрут шашлыки, заливают глаза когда власть специально делает им по три-четыре выходных подряд, продолжают как бараны платить коммуналку на полгода вперед чтоб еще не выселили и думать лишь о 7-х айфонах и жилетках для своих собак(обязательно с капюшоном), какая же это собака без жилетки. Именно такие тупорылые слои населения первые и умерли при голодоморе 1932-33 годах. Потому что не захотели в 1919 воевать за независимую Украину, мол, по фигу чья власть будет, у нас в жизни ничего не изменится. Вот и сейчас настоящим патриотам придется воевать не только с правящим режимом, а и с тупорылым большинством, которое готово голосовать за Йулю и Рабиновича и если понадобится выползет на улицы Киева защищать в лице Вальцмана, Кононенко и Авакова призрачные мир и стабильность, которых на самом деле нет. А потом надо будет еще организовать оборону страны от полномастабного вторжения Хуйла, которое неизбежно произойдет как только лояльный ему режим Вальцмана-Авакова падет. Но выхода нет. Украина должна пройти этот путь чтобы стать свободным процветающим государством. И пройдет сколько бы не упиралось трусливое большинство, зомбируемое с экранов карасевыми, палиями, бутусовыми и пр. продажной нечистью.