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Жизнь города

НВР "Правий сектор" з представниками обласного осередку завітав до Дніпропетровського головного управління національної поліції (вiдео)


9 жовтня голова Нікопольського осередку НВР "Правий сектор" з представниками обласного осередку завітав до Дніпропетровського головного управління національної поліції стосовно дискримінації та політичного переслідування членів #Правий_сектор, зокрема: повне ігнорування розслідування справ стосовно корупційних дій держпосадовців та посадових осіб, наркоторговців, ініційованих Правим сектором, підпал будинку голови Дніпропетровського обласного політичного представництва НВР "Правий сектор", обшуки одночасно за 12 адресами в м.Нікополь із застосуванням сили та залякуванням малолітніх дітей членів Нікопольського осередку.



Отже - БАРАННИК ПАВЛО ДМИТРОВИЧ, заступник начальника ГУНП Глуховеря В.А., запевнив нас, що продовж тижня буде організований "круглий стіл" за нашою участю, на якому всі причетні до подій 6 жовтня будуть давати пояснення відповідно до котрих будуть прийняті рішення й дана оцінка діям слідчих.

То ж - "занепокоєні" друзі поки - відпочивайте. питання під контролем, поки що. Дякуємо за допомогу!

Слава Нації!
  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:14Просмотров: 539 Комментариев: 0
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