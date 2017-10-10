Никополь, ул. СВЕТЛАЯ (Головко): Так и должно быть? (видео)

что журналист в своих публикациях не имеет морального права через каждое второе слово вставлять "бля"

Вот приехали бы вы на Светлую неделю назад и увидели, что еще разрытая траншея была ограждена.

Подъезд к РП, видимо, будут асфальтировать, восстановят и тротуар.

Или машину с асфальтом дважды заказывать? Экономика, однако, изучайте.

Еще раз СПАСИБО! Буду работать над собой, в таких обещаю без сокращений.А кучи, ямы и колодцы - конечно не нужно. Я думал ограждение должно быть до окончания работ.Будем надеятьсяКуда уж мне. Одной машины хватит?