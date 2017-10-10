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Жизнь города

Никополь, ул. СВЕТЛАЯ (Головко): Так и должно быть? (видео)



Никополь, ул. СВЕТЛАЯ (Головко): Так и должно быть?

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 14:12Просмотров: 933 Комментариев: 5
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      Музыченко (Вчера, 16:36)
      Посетители | Offline
      Виктор, сюжет снимаете, комментируете, а реальной ситуации на Светлой не знаете. Почему? Эх, журналист. Поясняю: на улице Светлой и части Каштановой подрядная организация, по заказу ПАО Днепрооблэнерго проводят работы по прокладке высоковольтного кабеля. Если бы вы дошли чуть далее до поворота на РЭС, то увидели бы и вновьпостроеный РП (распредпцнкт). Увидели бы так же что работы не окончены, территория не облагорожена. И тогда бы ваш сюжет имел бы иной характер.
      А вы все трубы да трубы. Разберитесь сначала, у местных бы поспрашивали, они бы вам подтвердили.

      Регистрация: 23.10.2016

      Новостей: 0

      Коментариев: 27

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      Виктор Артеменко (Вчера, 17:10)
      Администраторы | Offline
      Музыченко,
      Да все потому что тупезнь я, неуч и невежа. Представляете думал что если проводятся какие работы - ограждения должны быть, знаки и т.п. Особливо ежели работы не окончены. Но тогда уже сомневался, потому и заголовок такой, со знаком вопроса:
      "Так и должно быть?"
      . Ну вот Вам спасибо Музыченко что пояснили, теперь знаю что все правильно, так и должно быть. Спасибо!

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 002

      Коментариев: 1 699

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      Музыченко (Вчера, 19:44)
      Посетители | Offline
      Виктор, представляете, я вот тоже до сегодняшнего дня думал, что журналист в своих публикациях не имеет морального права через каждое второе слово вставлять "бля". Видимо ошибался... Или может журналисты уже не те?

      Вот приехали бы вы на Светлую неделю назад и увидели, что еще разрытая траншея была ограждена. А теперь то что ограждать, рыхлую землю?
      Подъезд к РП, видимо, будут асфальтировать, восстановят и тротуар. Или машину с асфальтом дважды заказывать? Экономика, однако, изучайте.
      Всех вам благ!

      Регистрация: 23.10.2016

      Новостей: 0

      Коментариев: 27

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      Олександр (Вчера, 20:31)
      Посетители | Offline
      Музыченко! Может не совсем знаю какие условия должны быть, но такого блядства точно быть не должно! И не важно вырывают трубы или закапывают кабель - ограждения, предупреждающие знаки имеют место быть. Всем фисакодрочерам - в сад!

      Регистрация: 10.10.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 1

    •             
      Виктор Артеменко (Вчера, 21:07)
      Администраторы | Offline
      что журналист в своих публикациях не имеет морального права через каждое второе слово вставлять "бля"
      Еще раз СПАСИБО! Буду работать над собой, в таких обещаю без сокращений.
      Вот приехали бы вы на Светлую неделю назад и увидели, что еще разрытая траншея была ограждена.
      А кучи, ямы и колодцы - конечно не нужно. Я думал ограждение должно быть до окончания работ.
      Подъезд к РП, видимо, будут асфальтировать, восстановят и тротуар.
      Будем надеяться
      Или машину с асфальтом дважды заказывать? Экономика, однако, изучайте.
      Куда уж мне. Одной машины хватит?

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 002

      Коментариев: 1 699

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