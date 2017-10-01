Прохання до можливих свідків де невстановленим водієм здійснено наїзд на малолітнього пішохода (анонімність гарантуємо)

Начальник Нікопольського ВП

ГУ НП України в Дніпропетровській області

полковник поліції Є. В. Кравцов

Нікопольським ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлюються можливі свідки дорожньотранспортної пригоди, що мала місце 29 вересня 2017 року, приблизно о 07 годині 40 хвилин, у м. Нікополь на проспекті Трубників в районі перехрестя з вул. Каштанова.Де невстановленим водієм на невстановленому легковому автомобілі (темного кольору) здійснено наїзд на малолітнього пішохода (дівчинку 12 років).Прохання можливих свідків даної події звернутися до Нікопольського відділу поліції за телефоном «102» або 0666681171 анонімність гарантуємо.