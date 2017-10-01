Военных повергла в шок выходка ватников на Днепропетровщине

В поселке Черкасское Днепропетровской области вандалы облили краской памятник погибшим бойцам 93 ОМБр и 20 ОМПБ, открытие которого назначено на 7 октября.Об этом сообщил волонтер ВСУ Роман Доник в своем Facebook."Сегодня открытие памятника погибшим в 93 ОМБр. На памятник собирали деньги военнослужащие и волонтеры. Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали "смерть укропам" и "слава ДНР". Война она везде. Даже в военных городках осталось много в*тников от РККА. Но это показатель. Насколько все правильно делается, что вскрылись те, кто четвертый год сидел в подполье", - написал он.Впоследствии волонтер опубликовал фото открытия памятника. Судя по снимкам, монумент очистили от краски.