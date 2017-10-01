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Военных повергла в шок выходка ватников на Днепропетровщине
В поселке Черкасское Днепропетровской области вандалы облили краской памятник погибшим бойцам 93 ОМБр и 20 ОМПБ, открытие которого назначено на 7 октября.
Об этом сообщил волонтер ВСУ Роман Доник в своем Facebook.
"Сегодня открытие памятника погибшим в 93 ОМБр. На памятник собирали деньги военнослужащие и волонтеры. Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали "смерть укропам" и "слава ДНР". Война она везде. Даже в военных городках осталось много в*тников от РККА. Но это показатель. Насколько все правильно делается, что вскрылись те, кто четвертый год сидел в подполье", - написал он.
Впоследствии волонтер опубликовал фото открытия памятника. Судя по снимкам, монумент очистили от краски.
Об этом сообщил волонтер ВСУ Роман Доник в своем Facebook.
"Сегодня открытие памятника погибшим в 93 ОМБр. На памятник собирали деньги военнослужащие и волонтеры. Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали "смерть укропам" и "слава ДНР". Война она везде. Даже в военных городках осталось много в*тников от РККА. Но это показатель. Насколько все правильно делается, что вскрылись те, кто четвертый год сидел в подполье", - написал он.
Впоследствии волонтер опубликовал фото открытия памятника. Судя по снимкам, монумент очистили от краски.
Источник: Обозреватель
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