Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Жизнь города

Новые свалки старого асфальта, уже, можно сказать, в центе города (видео)



Новые свалки старого асфальта, уже, можно сказать, в центе города

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 14:27Просмотров: 615 Комментариев: 1
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    •             
      Василий (Сегодня, 00:35)
      Посетители | Offline
      Губи фарбуємо, а в закутках трава не росте, та кому вона потрібна та трава щоб її потім все літо косити, краще все шламом засипати і половина проблем з голови, це вже будуть проблеми нащадків.

      Регистрация: 25.06.2013

      Новостей: 3

      Коментариев: 920

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.