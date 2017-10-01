У Нікополі поліцейські виявили посів конопель та зброю (фото)

Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області

Усього правоохоронці вилучили 29 кущів конопель, які росли в парнику, і висушені рослини. Крім цього у чоловіка виявили пістолет з 14 набоями. Зловмисник пояснив, що це травматичний пістолет, який він придбав в середині вересня на ринку.Працівники Нікопольського відділу поліції під час санкціонованого обшуку на території домоволодіння по вул. Новопавлівській виявили посів коноплі на орендованій присадибній ділянці і в парнику.У парнику, обладнаному зрошенням, чоловік виростив 29 кущів коноплі. Поряд з ним знаходилася невеличка теплиця, обладнана стелажами та сушаркою з тепловентиляторами.Тут чоловік висушував вирощені рослини. Сам він постійно знаходився на території домоволодіння, дбав та охороняв рослини. Мешкав у дерев'яній будівлі, там же готував собі їжу і спав.Речові докази по справі вилучено та направлено на дослідження.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі до 3-х років. На даний час триває досудове розслідування.