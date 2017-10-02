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Жизнь города

Ситуация в медицинском колледже: Что делать если и по суду восстановили, а большинство коллектива против? (фото, видео)



Ситуация в медицинском колледже: Что делать если и по суду восстановили, а большинство коллектива против?


 
  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:02Просмотров: 1 329
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