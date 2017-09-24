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Информация / Внимание!Ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях с полной остановкой водоснабжения (Сегодня, 18:27)
В период с 23-00 часов 29 сентября 2017 года до 14-00 часов 01 октября 2017 года КП «Никопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения.
В пятницу, 29 сентября с 23-00 часов до 17-00 часов 30 сентября 2017 года водоснабжение города будет отключено.
С 17-00 часов 30 сентября 2017 года до 14-00 часов 01 октября 2017 года вода будет подаваться с повышенной дозой хлора под давлением. Обращаем особое внимание жителей, что на данный период пользование водой для питьевых нужд строго запрещено.
Просим жителей заблаговременно произвести запас питьевой воды для пользования на период времени с 23-00 часов 29 сентября до 14-00 часов 01 октября 2017 года.
Для обеспечения эффективности хлорирования и во избежание засорения фильтров водомеров не рекомендуется открывать краны подачи холодной воды с 00-00 часов 30 сентября до 06-00 часов 01 октября 2017 года. С 06-00 часов 01 октября 2017 года необходимо открыть краны, вентили и другие запорные устройства, чтобы пропустить через внутренние сети хлорную воду.
При открытии кранов после 06-00 часов 01 октября 2017 года необходимо сбросить остаток хлорированной воды до исчезновения хлорного запаха.
С 14-00 часов 01.10.2017 г. питьевое водоснабжение будет возобновлено.
Приносим извинения за временно причиненные неудобства.
Информационная служба горводоканала
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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В период с 23-00 часов 29 сентября 2017 года до 14-00 часов 01 октября 2017 года КП «Никопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения.
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