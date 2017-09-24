Как бы там не было, а общежитие то сгорит. Вопрос только: - Когда? (видео) 

В период с 23-00 часов 29 сентября 2017 года до 14-00 часов 01 октября 2017 года КП «Никопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Очень странное объявление... Не понятна тематика СМИ (вот только из рубрики размещения можно догадаться, что скорее всего это "политика"), "нужны люди готовые хорошо работать за деньги": хорошо работать кем? за какие деньги? А если ещё и Виктор не подошел, то вообще не понятно чего хотят разместившие объявление... Можно дать больше конкретики?
Они и будут все отрицать. Когда на фронте по 5 убитых в день и по 20 раненых, нам лапшу олигархические сми по темникам правящего режима на уши вешают про двух раненых и одного травмированного(наверное использовать этот термин Лысенко-брехуну пришел в голову). А в это время по В Днепре и Харькове десятки раненых не успевают развозить по больницам. Вертолеты, конечно, границу пересекают не в первый раз. Просто утечка информации в этот раз произошла. А не сбили по тем же причинам, по которым позволяют Рашке добывать наш газ в Черном море - обосрались. Удивляться нечему. Это нормальное состояние нашей власти, которая не способна защитить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, а способна только торговать с агрессором и поднимать тарифы населению.
Не сбили , потому что , как и новость с ракетами С 300 - это фейк. "В ВСУ отрицают, что российский боевой вертолет Ка-52 пересек украинскую границу в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2". "По данным оперативно-дежурной группы Воздушных Сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", - отметил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2131026-v-vsu-prokommentirovali-soobscheniya-o-prolet e-rossiyskogo-boevogo-vertoleta-nad-hersonskoy-oblastyu-video.html"
В решающем поединке наша команда одолела иранцев - 1: 0 Единственный мяч забил Артем Шеремет.
Отметим, что Украина достаточно уверенно преодолела всю турнирную дистанцию: 25 забитых голов на 2 пропущенных. Такой результат наша команда смогла достичь благодаря уверенной игре вратаря сборной, ведущего спортсмена СК "Электрометаллург", никопольчанина Константина Симашко.
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