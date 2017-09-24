"За такие деньги будем мочить украинцев и не задумываться!" Заявление бурята о войне на Донбассе (видео 18+)

Война на востоке Украине для простых россиян без высшего образования – шанс заработать на квартиру, машину, выплатить долги. В Сети появилось видео, где бурят рассказал об особенностях набора "ихтамнетов” на войну, передает "Диалог.UA”.





"Я знаю много своих знакомых, которые ездят на Донбасс. Им платят реально хорошие деньги, по 200 тысяч рублей в месяц… Я бы сам съездил…, туда еще очень охотно берут нерусских, потому что мы украинцев будем мочить и не задумываться. За такие деньги многие прут. Сам посуди, какая их работа ждет в России. 30 тысяч в месяц получать? Максимум. Лучше рискнуть и поехать”, - заявил он.





По словам парня, за 3-4 месяца буряты, которые закончили 11 классов, могут заработать на квартиру.





"Едут, умирают. Всем пох***. Кто выжил – на коне. Не выжил – пох**, придут новые. Всем наплевать… Есть деньги, за это платят, хорошо платят…, есть те, кто бежит туда просто за адреналином. Они будут переть и переть”, - заявил россиянин.





Он признал, что в России никто не задумывается о моральной стороне происходящего. Для большинства россиян смерти мирных жителей Украины, детей, военных – сухая статистика.





Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

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