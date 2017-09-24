|
На России / "За такие деньги будем мочить украинцев и не задумываться!" Заявление бурята о войне на Донбассе (видео 18+) (Сегодня, 11:18)
Война на востоке Украине для простых россиян без высшего образования – шанс заработать на квартиру, машину, выплатить долги. В Сети появилось видео, где бурят рассказал об особенностях набора "ихтамнетов” на войну, передает "Диалог.UA”.
"Я знаю много своих знакомых, которые ездят на Донбасс. Им платят реально хорошие деньги, по 200 тысяч рублей в месяц… Я бы сам съездил…, туда еще очень охотно берут нерусских, потому что мы украинцев будем мочить и не задумываться. За такие деньги многие прут. Сам посуди, какая их работа ждет в России. 30 тысяч в месяц получать? Максимум. Лучше рискнуть и поехать”, - заявил он.
По словам парня, за 3-4 месяца буряты, которые закончили 11 классов, могут заработать на квартиру.
"Едут, умирают. Всем пох***. Кто выжил – на коне. Не выжил – пох**, придут новые. Всем наплевать… Есть деньги, за это платят, хорошо платят…, есть те, кто бежит туда просто за адреналином. Они будут переть и переть”, - заявил россиянин.
Он признал, что в России никто не задумывается о моральной стороне происходящего. Для большинства россиян смерти мирных жителей Украины, детей, военных – сухая статистика.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
Источник: dialog.ua
twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: На России » Просмотров: 0 » Комментариев:0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
В период со 2 по 6 октября 2017 года на Запорожской АЭС будут проводиться тактико-специальные учения по теме: «Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменка-Днепровского района Запорожской области, в г. Энергодар и на объекте ОП «Запорожская АЭС».
Всего на сайте: 595
Пользователей: 1
Гостей: 594
|
На правах рекламмы Полезно
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Нагородження волонтерів в Нікополі (повне відео)
Спорт Живая лента всего мира
Никопольские паралимпийцы берут награды
Показать все теги