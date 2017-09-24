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На России / "За такие деньги будем мочить украинцев и не задумываться!" Заявление бурята о войне на Донбассе (видео 18+) (Сегодня, 11:18)

Война на востоке Украине для простых россиян без высшего образования – шанс заработать на квартиру, машину, выплатить долги. В Сети появилось видео, где бурят рассказал об особенностях набора "ихтамнетов” на войну, передает "Диалог.UA”.

"Я знаю много своих знакомых, которые ездят на Донбасс. Им платят реально хорошие деньги, по 200 тысяч рублей в месяц… Я бы сам съездил…, туда еще очень охотно берут нерусских, потому что мы украинцев будем мочить и не задумываться. За такие деньги многие прут. Сам посуди, какая их работа ждет в России. 30 тысяч в месяц получать? Максимум. Лучше рискнуть и поехать”, - заявил он.

По словам парня, за 3-4 месяца буряты, которые закончили 11 классов, могут заработать на квартиру.

"Едут, умирают. Всем пох***. Кто выжил – на коне. Не выжил – пох**, придут новые. Всем наплевать… Есть деньги, за это платят, хорошо платят…, есть те, кто бежит туда просто за адреналином. Они будут переть и переть”, - заявил россиянин.

Он признал, что в России никто не задумывается о моральной стороне происходящего. Для большинства россиян смерти мирных жителей Украины, детей, военных – сухая статистика.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
 
Источник: dialog.ua
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: На России » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 24.09.2017
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      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Вітаю Віктора та всіх волонтерів з нагородою! Разом до Незалежності України!
    • medveditca 22.09.2017
      Кто и за что собирается платит ... (4)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
      Боюсь как не армия тролей поселилась в нашем городе для исполнения заказов

      Похоже на то! ))
    • Виктор Артеменко 22.09.2017
      Кто и за что собирается платит ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: medveditca
      Можно дать больше конкретики?

      Так у них и спросите. Ссылка на автора есть. Мне не ответили, видно секретное что то, а соответственно будет безымянным. Боюсь как не армия тролей поселилась в нашем городе для исполнения заказов
    • medveditca 22.09.2017
      Кто и за что собирается платит ... (4)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
      Очень странное объявление... Не понятна тематика СМИ (вот только из рубрики размещения можно догадаться, что скорее всего это "политика"), "нужны люди готовые хорошо работать за деньги": хорошо работать кем? за какие деньги? А если ещё и Виктор не подошел, то вообще не понятно чего хотят разместившие объявление...
      Можно дать больше конкретики?
    • Виктор Артеменко 21.09.2017
      Кто и за что собирается платит ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Связывался через личку: - Я не подхожу. Жаль
    • wizao 16.09.2017
      Фірма доньки екс-віце-мера Дні ... (2)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      И судиться нельзя, "откат" не позволяет.
    • Русскоязычный бандеровец 16.09.2017
      Российский вертолет ворвался н ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Они и будут все отрицать. Когда на фронте по 5 убитых в день и по 20 раненых, нам лапшу олигархические сми по темникам правящего режима на уши вешают про двух раненых и одного травмированного(наверное использовать этот термин Лысенко-брехуну пришел в голову). А в это время по В Днепре и Харькове десятки раненых не успевают развозить по больницам. Вертолеты, конечно, границу пересекают не в первый раз. Просто утечка информации в этот раз произошла. А не сбили по тем же причинам, по которым позволяют Рашке добывать наш газ в Черном море - обосрались. Удивляться нечему. Это нормальное состояние нашей власти, которая не способна защитить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, а способна только торговать с агрессором и поднимать тарифы населению.
    • Копчик С. 15.09.2017
      Фірма доньки екс-віце-мера Дні ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Зміна власника або ліквідація фірми - це улюблений метод таких шахраїв.
    • Александр Рыбаков 15.09.2017
      Российский вертолет ворвался н ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Исправление : Ракеты СС 300
    • Александр Рыбаков 15.09.2017
      Российский вертолет ворвался н ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Не сбили , потому что , как и новость с ракетами С 300 - это фейк.
      "В ВСУ отрицают, что российский боевой вертолет Ка-52 пересек украинскую границу в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2". "По данным оперативно-дежурной группы Воздушных Сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", - отметил он.

      Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2131026-v-vsu-prokommentirovali-soobscheniya-o-prolet
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