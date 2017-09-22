Нагородження волонтерів в Нікополі (повне відео) 

В период со 2 по 6 октября 2017 года на Запорожской АЭС будут проводиться тактико-специальные учения по теме: «Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменка-Днепровского района Запорожской области, в г. Энергодар и на объекте ОП «Запорожская АЭС».
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Очень странное объявление... Не понятна тематика СМИ (вот только из рубрики размещения можно догадаться, что скорее всего это "политика"), "нужны люди готовые хорошо работать за деньги": хорошо работать кем? за какие деньги? А если ещё и Виктор не подошел, то вообще не понятно чего хотят разместившие объявление... Можно дать больше конкретики?
Они и будут все отрицать. Когда на фронте по 5 убитых в день и по 20 раненых, нам лапшу олигархические сми по темникам правящего режима на уши вешают про двух раненых и одного травмированного(наверное использовать этот термин Лысенко-брехуну пришел в голову). А в это время по В Днепре и Харькове десятки раненых не успевают развозить по больницам. Вертолеты, конечно, границу пересекают не в первый раз. Просто утечка информации в этот раз произошла. А не сбили по тем же причинам, по которым позволяют Рашке добывать наш газ в Черном море - обосрались. Удивляться нечему. Это нормальное состояние нашей власти, которая не способна защитить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, а способна только торговать с агрессором и поднимать тарифы населению.
Не сбили , потому что , как и новость с ракетами С 300 - это фейк. "В ВСУ отрицают, что российский боевой вертолет Ка-52 пересек украинскую границу в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2". "По данным оперативно-дежурной группы Воздушных Сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", - отметил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2131026-v-vsu-prokommentirovali-soobscheniya-o-prolet e-rossiyskogo-boevogo-vertoleta-nad-hersonskoy-oblastyu-video.html"
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