Підсумки збору підписів за відставку міського голови Нікополя (відео) 

Цитата: Александр Рыбаков

К тем трём палаткам подходит и подписывает по десять человек в день к палатке.

Вы, наверное, хотели сказать в ЧАС. Просто я тоже наблюдал и за пол часа более десятка видел тех кто именно пришли поставить подпись. Может так совпало, не знаю. В итоге, будем посмотреть