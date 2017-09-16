 Що означає Духовна влада Московського патріархату в Нікополі?

Вчора на засіданні оргкомітету до дня міста Микола Марущак назвав себе "духовной властью". Все, останній пазл став на своє місце. Так звана Українська православна церква, "єдина канонічна" в Україні, але керована з Москви, свідомо керує українцями в інтересах держави-агресора!

Вони вважають себе ВЛАДОЮ !!! ДУХОВНОЮ ВЛАДОЮ!!! Це означає, що людьми керують через їхню свідомість, закладаючи у голови людям ідею "руськаго міра" і впевненість в тому, що іде братовбивча війна на сході України, а не агресія Росії на нашу землю. Ієзуїтська усмішка і багаторазове ствердження "Маємо право проводити все, що ми хочемо!" не викликає жодного сумніву в тому, що т.зв. святий отець чітко усвідомлює все, що він робить. Українці, ви ще не наїлись від чужого пана репресій, голодоморів, відвертого геноциду щодо себе?

Не йдіть до храмів, служителі яких виконують волю пана, від влади якого ми відмовились 26 років тому! Цей пан просто так вас не відпустить, не дасть свободу добровільно! Свободу можете взяти тільки ви самі, свідомо зробивши вибір на користь української духовної влади з центром у Києві!

Додаю картинку для підтвердження моїх слів щодо керівництва УПЦ МП саме з Москви.

0

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube