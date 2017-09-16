Борис Кривчик: НА ХРЕНА ВОЛКУ ЖИЛЕТКА, ПО КУСТАМ ЕЕ ТРЕПАТЬ?

Оказывается, очень даже на хрена, причем в комплект к ней еще входит бабочка, или алый галстук, «Майбах» с «Ферарри» и непременное козыряние каким-либо иностранным языком (глядишь, за образованного сойдешь). И все для того, чтобы раствориться в человечьей стае, чтоб их за волков позорных не принимали. Правда, это не всегда удается, потому как человеку разумному с детства очевидно, что сколько волка ни корми, а у ишака все равно толще…любая часть тела. Оказывается, очень даже на хрена, причем в комплект к ней еще входит бабочка, или алый галстук, «Майбах» с «Ферарри» и непременное козыряние каким-либо иностранным языком (глядишь, за образованного сойдешь). И все для того, чтобы раствориться в человечьей стае, чтоб их за волков позорных не принимали. Правда, это не всегда удается, потому как человеку разумному с детства очевидно, что сколько волка ни корми, а у ишака все равно толще…любая часть тела.

А еще их выдают волчьи повадки, далекие от человечьих, у них так принято, что ежели им лично чего с выгодой, так это и есть самое правильное, научно обоснованное и с воссторгом подхваченное большинством народа. А что при этом человека топчут, так это для них чистая теория, обычный закон о выживании видов. Хуже, что они людям хотят привить, что раз с волками жить, надо по-волчьи и выть.

Скажем, придумали правящие волки двенадцатилетнюю среднюю школу. Ну, школа и школа, только разный смысл в нее вкладывается. Для волков задача для школы--вырастить из волчонка волка, грызущего всех и вся что в стае (банде), что в банке, или в администрации президента. И чем дольше волк учится, тем лучший волк из него получается.

А чего? И физиология позволяет, и политическая обстановка в мире на волка не влияет. У человека несколько другие задачи, нам нужны выпускники, оснащенные нужными знаниями, готовые занять свое рабочее место в жизни, чтобы уметь прокормить себя, свою семью, иметь возможность для духовного и материального роста, да еще питать общество, без которого он жить не приспособлен. И все это в рамках отведенного человеку времени, потому как человеку не дано ни физиологии с акселерацией отменить, ни обстановку в мире предвидеть.

Потому вполне легко предположить, что вскорости в 12-Б классе самого подходящего возраста половина учеников уйдет в декрет, а вторую половину Родина-мать призовет в окопы защищать ее от очередных сепаратистов. И конец мечтам о семьях--ячейках общества и о рабочих местах, наполняющих общество растущим (по отчетам премьера) благосостоянием! А ежели еще и в ВУЗах продлить учебу до 7-8-и лет, то завтра половину нашего общества будут составлять старые девы и закоренелые холостяки. Бедная демография! Что-то, проводя «рехформу», не учитывают исторический опыт, когда учились и 4 года, и 7, а ракеты строили.

Похоже, дело не столько в годах учебы, сколько в том, чем их наполняют. Вот кто из вас помнит, скажем, химию? Заваливают школьные программы всяким непотребом, потому и получаем в итоге армию адвокатов, аптекарей, банкиров и стоматологов, а дельных фрезеровщиков и инженеров—кот наплакал, потому и возводим не заводы, школы и детские больницы, а особняки и руины. И вот вопрос—куда девать детей, которые в 3 года читают, а в 15 осваивают программу ВУЗа? Пускать их по второму кругу через садики и школы, чтобы не скучали? На это ни один волк не ответит, не тот у них IQ.

Или такое вот. Решили как-то волки на землице нажиться. В человеческой стране как распоряжаются? Там четко различают «землевладение» и «землепользование», это две большие разницы. Земля навечно во владении народа, а государство отдает ее умельцам в арендное пользование, да не на строительство котеджей с джакузи, а на получение даров земли на пользу общества. И если арендатор запускает и истощает землю, ему коленом под зад, а землю передают грамотному пользователю. И все довольны, все смеются. Волки знают, что на бедняках много не наваришь, а на экспорте можно хороший куш сорвать.

Вот и собрали арендные паи земли, да не в десятки, а в сотни тысяч гектар, а людей с земли выкинули. Они и не думали выращивать для нас с вами всякие там помидоры, капусту, перец, морковку, буряк и прочую мелочь, без которой борщ не сваришь, они гигантские массивы засеяли рапсом, подсолнухами и пшеницей (что имеет усиленный спрос в мире), получили гигантский урожай и, при помощи принятых ими законов, двиганули его за границу, получив гигантские прибыли, разорив при этом наш внутренний рынок. Результат налицо—о ценах на наши сельхозпродукты сейчас без мата говорить неприлично (дешевле покупать перец в Болгарии, сало—в Польше, а чеснок—в Китае), а хлеб для украинцев уже пекут не из зерна, а явно из половы. И завтра другого не ждите. А волкам такое нравится, но они четко понимают, чтобы и дальше грабить, мало землей пользоваться (люди могут опомниться, запалить шины и через Майдан отобрать ее навсегда), надо землей еще и владеть.

Тогда делай с землей что хочешь, а если под ней еще обнаружится газ там, или золотишко, то на Конституцию, дающую народу право на недра, можно будет начхать с высокой горки. Потому и затеяли свалку вокруг «рынка земли», назвав это «реформой», даже депутатов активно привлекли, если даже простак Арьев машет гривой и рычит: «Свободу Юриям Деточкинам, торгующим землей!». Но дурку и здесь привычно включили, поклялись, что землю будут продавать исключительно украинцам, а чтобы иностранцам каким-то—ни-ни-ни!. Это как же надо волчарам презирать украинцев, чтобы вешать им откровенную лапшу?!

Во-первых, землю никогда не сможет купить простой украинец Петренко с Лапинки (свои 0,5 га), а миллионы га купят денежные украинцы типа Фирташенко, Ярославченко, Коломойчук, Ахметовий и Порошенко, у остальных кишка тонка. Во-вторых, по законам любой страны мира (и Украины тоже), охраняющим право собственности, каждый может продать собственность кому угодно, хоть на Марс. Так что завтра наши волки при желании смогут перепродать хоть всю землю Украины Турции, а то и Венесуэле (под посевы марихуаны), и никто и не пикнет. Только вот коллизия—украинцы веками воевали за родную украинскую землю, интересно, с такой же отчаянностью, в случае чего, украинцы станут защищать бывшую свою, а ныне землю Фирташа и Пабло Эскубары?

Ну что с волков взять? Никогда не поймут они логику человека и его простые истины:

--Что чем дольше тянется время, тем больше мы привыкаем к мысли, что мы—здесь, а война—это где-то там, и так и будет тянуться, пока мы не начнем воспринимать по-человечьи (а не по-волчьи) гибель каждого воина АТО не как семейную, а как государственную трагедию.

--Что патриотизм—это не тогда, когда громко кричат «Слава Украине!», а когда молча меняют свою БМВ на свою БМП.

--Что человечность для президента, министра, или депутата—это не тогда, когда они любят своих детей (по-волчьи убивая чужих), а когда они любят всех детей страны, в первую очередь, больных и бедных, на деле не давая им умирать.

--Что миротворческие силы—бред собачий и пустая трата драгоценного времени, пока они блуждают внутри АТО, а не стоят на границе между Украиной и Россией.

--Что никогда Путин не прекратит охмурять мир, мол, в Украине нет русских солдат, пока украинский главнокомандующий на весь мир не огласит, что доверяет Путину и отдает приказ не брать в плен русских, поскольку нельзя взять то, чего нет.

--Что десятка лет не хватит на борьбу с коррупцией, если ее не начнет президент, т.е. встанет и уйдет с достоинством, подав пример нижестоящим.

--Что смешно выглядит, как президент с прокурором гоняются за своим Саакашвили, вручая бумажки о своих к нему подозрениях, пока не предъявят обвинение чужому Путину и каждому его солдату за масштабный (а не потешный) прорыв границы, иначе это будет тявканьем из подворотни.

И пока это не дойдет до всех императивно, в воздухе так и будет висеть вопрос: «На кой слушаться человека, который к тебе не прислушивается и которому жилетка с налетом человеческой цивилизации явно жмет?».

Борис Кривчик

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