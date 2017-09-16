 Нікопольські поліцейські затримали серійного квартирщика

Поліцейські Нікопольського відділу поліції затримали серійного крадія, на рахунку якого десяток обкрадених квартир нікопольців.

Встановлено, що всі крадіжки зловмисник скоював шляхом віджиму металопластикових вікон в квартирах нижніх поверхів, на вікнах яких були відсутні решітки. На другий поверх зловмисник потрапляв по газовій трубі, особливо зручно йому було віджимати вікно, якщо під ним був кондиціонер, на який він ставав ногами.









З квартир він виносив ноутбуки, фотоапарати, ювелірні прикраси та іншу побутову техніку. Виходив таким же шляхом як і потрапляв в середину. А в деяких випадках, коли знаходив ключі, виходив через двері і закривав їх на ключ.

Поліцейськими кримінальної поліції міста Нікополя був проведений ряд оперативно-розшукових заходів. Отримавши оперативну інформацію та поаналізувавши всі квартирні крадіжки поліцейські вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 36 — річний місцевий мешканець, раніше засуджений за крадіжки.

Слідчим відділом за погодженням з місцевою прокуратурою по п'яти кримінальним провадженням злочинцю оголошено про підозру за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка з проникненням в житло) санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. А п'ять справ вже скеровано до суду з обвинувальним актом.

Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області

за матералами Нікопольського ВП





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