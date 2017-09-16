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Другие СМИ пишут / Фірма доньки екс-віце-мера Дніпра відмовляється підлатати погано відремонтовану дорогу в Нікополі (Вчера, 20:49)

Фірма доньки колишнього заступника міського голови Дніпра Віталія Мархасіна ТОВ «БК «Січеслав» відмовляється безоплатно усунути недоліки відремонтованої дороги у Нікополі та раптово змінила власника. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на «Наші Гроші».

У липні 2016 року Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА замовив ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» відремонтувати дорогу по вулиці Херсонській у Нікополі.

Ремонтні роботи тривали протягом жовтня-грудня 2016 року і передбачали роботи від вулиці Героїв Чорнобиля до Добролюбова. Загальна вартість замовлення складала 42 мільйони гривень. Підрядник гарантував якість виконаних робіт протягом 5 років, а у випадку виявлення недоліків – їх усунення за свій рахунок.

Вже у березні 2017 року комунальники провели візуальний огляд відремонтованої дороги і виявили кілька дефектів. Сер них: порушення цілісності гідроізоляції між швами, пошкодження дорожнього покриття, а також лущення асфальтобетонної суміші. Згідно з умовами, ТОВ «БК «Січеслав» погодився виправити стан до 15 липня 2017 року, однак не зробив цього.

За інформацією, ТОВ «БК «Січеслав» заснували у 2005 році Олександр Мархевко та Юлія Мархасіна – донька колишнього заступника міського голови Дніпра Віталія Мархасіна. Ще у 2016 році власником компанії числився Олександр Михлик, на якого раніше було переоформлене ТОВ «Мечта-С» – колишня фірма Віталія Мархасіна.

30 серпня 2017 року Господарський суд Дніпропетровської області зобов’язав фірму провести фрезерування асфальтного покриття, обробити бітумом та укласти асфальтобетонну суміш на 55 квадратних метрів.

З початку роботи по серпень 2016 року фірма отримала держпідрядів на загальну суму 140 мільйонів гривень, з яких 53 мільйонів гривень – від департаментів Дніпропетровської ОДА.

Як встановило слідство, ТОВ «БК «Січеслав» частину коштів за договором перераховувало запорізькому ТОВ «Леговест», яке має ознаки фіктивності, безпідставно формуючи податковий кредит.

У серпні 2017 року фірма перейшла у власність жительки Луганщини Наталії Попович. Також, раніше зареєстроване на Дніпропетровщині підприємство, отримало нове місце реєстрації – у Києві на вулиці В’ячеслава Липинського, 2/16.

Нагадаємо, що фірма доньки колишнього віце-мера отримувала 5 мільйонів гривень на шкільний харчоблок.

Автор: Людмила СТУПАК
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 495 » Комментариев:1

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    • Русскоязычный бандеровец 16.09.2017
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      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Они и будут все отрицать. Когда на фронте по 5 убитых в день и по 20 раненых, нам лапшу олигархические сми по темникам правящего режима на уши вешают про двух раненых и одного травмированного(наверное использовать этот термин Лысенко-брехуну пришел в голову). А в это время по В Днепре и Харькове десятки раненых не успевают развозить по больницам. Вертолеты, конечно, границу пересекают не в первый раз. Просто утечка информации в этот раз произошла. А не сбили по тем же причинам, по которым позволяют Рашке добывать наш газ в Черном море - обосрались. Удивляться нечему. Это нормальное состояние нашей власти, которая не способна защитить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, а способна только торговать с агрессором и поднимать тарифы населению.
    • Копчик С. 15.09.2017
      Фірма доньки екс-віце-мера Дні ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Зміна власника або ліквідація фірми - це улюблений метод таких шахраїв.
    • Александр Рыбаков 15.09.2017
      Российский вертолет ворвался н ... (3)
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    • Виктор Артеменко 14.09.2017
      УНИАН: «Реальное народовластие ... (2)
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      http://city-nikopol.com.ua/7504-polnoe-video-press-konferencii-v-unian.html
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      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      К тем трём палаткам подходит и подписывает по десять человек в день к палатке.

      Вы, наверное, хотели сказать в ЧАС. Просто я тоже наблюдал и за пол часа более десятка видел тех кто именно пришли поставить подпись. Может так совпало, не знаю. В итоге, будем посмотреть
    • Русскоязычный бандеровец 12.09.2017
      Виктор Артеменко: О своем отно ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      О правовой стороне мероприятия можно спорить долго. Сколько юристов - столько будет и мнений. Розенблат с Поляковым и те вон доказывали не свою невиновность, а незаконность сбора доказательств. Глаза опускали и доказывали. Суд может принять справедливое решение если Филатов с Банковой как всегда не позвонит и не начнет диктовать решение по телефону. Но сейчас Порошенко не до того, чтобы отбивать своих мэров. Ему самому пора на выход готовиться. Насчет опасений жителей города оставлять паспортные данные в палатках. Несколько моих знакомых озвучили несколько аргументов. И это не об оформлении кредитов.
      1. Месть действующего мэра и его команды. Мол, эти списки могут попасть к ним.
      2. Использование этих данных для фальсификации предстоящих досрочных выборов мэра в пользу кандидата от организаторов сбора подписей. Мол, приходишь на участок, а за тебя уже проголосовали.
      Мне кажется что первый вариант вообще маловероятен т.к. нереально мстить такому количеству людей. Да и второй вариант по многим причинам невозможен. Выборы обычно фальсифицируют по другому.
      Я конечно за отставку мэру и досрочные выборы. Но вопрос, будет ли переизбран горсовет вместе с мэром? Если нет то это бессмысленно. Пустая трата бюджетных средств. Дальше, если действующий секретарь станет и.о. мэра то проезд в автобусах станет 5 грн. Что он еще сделает "полезного" - не представляю. Переписывание статута города - тоже, конечно, намного важнее ремонта дорог. А новый мэр какой бы он там не был из народа будет упираться чтобы это все не отменять. И что опять сносить? Кроме того я думаю что те, кто этот сбор подписей инициировали сделали это не от большой любви к жителям города, а чтобы дорваться до власти. Завод уже угробили, теперь очередь целого города. И самое опасное то что найдется много недалеких людей. которые опять наступят на грабли. Чем думали когда голосовали - не понятно. Да и рабские взгляды на жизнь рабочих одного завода никуда не делись. Им еще при зеке втюхивали что за ними скрытые камеры в кабинках следят. Вряд-ли что-то изменилось с тех пор. Помню как этот горе-директор приходил к нам в ВУЗ еще в далеком 2004-м и нес ахинею о тяжелых тупых предметах, которые с криками "Ющенко ТАК" бросили в Виктор Федорыча. Не нужен мне такой мэр! И его какая-нибудь марионетка тоже. И Фисак только занимает должность, а не руководит городом. Вот тут вопрос, что делать? Достойных кандидатов, которые не станут брать в команду Донца найдется достаточно. Но кто ж за них проголосует. На мудрость избирателей пока расчитывать не приходится.
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