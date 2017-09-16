Фірма доньки колишнього заступника міського голови Дніпра Віталія Мархасіна ТОВ «БК «Січеслав» відмовляється безоплатно усунути недоліки відремонтованої дороги у Нікополі та раптово змінила власника. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на «Наші Гроші». Фірма доньки колишнього заступника міського голови Дніпра Віталія Мархасіна ТОВ «БК «Січеслав» відмовляється безоплатно усунути недоліки відремонтованої дороги у Нікополі та раптово змінила власника. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на «Наші Гроші».





У липні 2016 року Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА замовив ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» відремонтувати дорогу по вулиці Херсонській у Нікополі.





Ремонтні роботи тривали протягом жовтня-грудня 2016 року і передбачали роботи від вулиці Героїв Чорнобиля до Добролюбова. Загальна вартість замовлення складала 42 мільйони гривень. Підрядник гарантував якість виконаних робіт протягом 5 років, а у випадку виявлення недоліків – їх усунення за свій рахунок.





Вже у березні 2017 року комунальники провели візуальний огляд відремонтованої дороги і виявили кілька дефектів. Сер них: порушення цілісності гідроізоляції між швами, пошкодження дорожнього покриття, а також лущення асфальтобетонної суміші. Згідно з умовами, ТОВ «БК «Січеслав» погодився виправити стан до 15 липня 2017 року, однак не зробив цього.





За інформацією, ТОВ «БК «Січеслав» заснували у 2005 році Олександр Мархевко та Юлія Мархасіна – донька колишнього заступника міського голови Дніпра Віталія Мархасіна. Ще у 2016 році власником компанії числився Олександр Михлик, на якого раніше було переоформлене ТОВ «Мечта-С» – колишня фірма Віталія Мархасіна.





30 серпня 2017 року Господарський суд Дніпропетровської області зобов’язав фірму провести фрезерування асфальтного покриття, обробити бітумом та укласти асфальтобетонну суміш на 55 квадратних метрів.





З початку роботи по серпень 2016 року фірма отримала держпідрядів на загальну суму 140 мільйонів гривень, з яких 53 мільйонів гривень – від департаментів Дніпропетровської ОДА.





Як встановило слідство, ТОВ «БК «Січеслав» частину коштів за договором перераховувало запорізькому ТОВ «Леговест», яке має ознаки фіктивності, безпідставно формуючи податковий кредит.





У серпні 2017 року фірма перейшла у власність жительки Луганщини Наталії Попович. Також, раніше зареєстроване на Дніпропетровщині підприємство, отримало нове місце реєстрації – у Києві на вулиці В’ячеслава Липинського, 2/16.





Нагадаємо, що фірма доньки колишнього віце-мера отримувала 5 мільйонів гривень на шкільний харчоблок.





Автор: Людмила СТУПАК

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