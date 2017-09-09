Достаточно революционное решение утвердил депутатский корпус Покрова на 24-й сессии городского совета, которая прошла 30 августа. Этим решением был введен в действие сервис для обслуживания и контрою образовательных платежей EduPay, который станет обязательным для всех учреждений образования и бюджетных учреждений города. Достаточно революционное решение утвердил депутатский корпус Покрова на 24-й сессии городского совета, которая прошла 30 августа. Этим решением был введен в действие сервис для обслуживания и контрою образовательных платежей EduPay, который станет обязательным для всех учреждений образования и бюджетных учреждений города.





Не секрет, что в сегодняшних условиях большинство школ и детских садиков так или иначе привлекают различного рода взносы со стороны родителей. Так называемые «деньги на класс» и «на школу» являются суровой реальностью современной Украины. Естественно, что вопрос их целевого использования часто вызывает немало споров и спекуляций. И хотя сегодня существуют механизмы отчета школ за потраченные деньги, а сам контроль возложен на родительские комитеты, финансовая прозрачность в данном вопросе является весьма актуальной.





В Покрове вопрос решен радикально. С 1 сентября сервис для обслуживания и контроля образовательных платежей станет обязательным для всех бюджетных учреждений.

Тем самым, запрещается сбор любых наличных взносов непосредственно работниками этих учреждений, а все получения благотворительных, родительских спонсорских и прочих взносов как от физических, так и юридических лиц должны осуществляться только через онлайн-сервис EduPay.

По словам мэра города Александра Шаповала, это прежде всего гарантирует контроль за использованием родительских средств и позволит людям видеть прозрачность и целесообразность их использования. Это позволит избежать обвинений в злоупотреблении или не целевом использовании данных средств. «Родители будут видеть куда используются их деньги директорами школ и руководителями детских садов, на что конкретно они ушли. Это и есть та прозрачность о которой все неоднократно говорили и которая позволит избежать коррупционных действий», — подчеркнул Александр Шаповал.

Одновременно на этой сессии утвердили дополнение в план деятельности по подготовки регуляторных актов на 2017-й год. Прежде всего, предлагается утвердить Положение о передаче в аренду имущества, находящегося в коммунальной собственности. Главной особенностью будущего документа также будет являться то, что он должен обеспечить прозрачную и эффективную систему аренды коммунального имущества. Если сейчас это решается исполнительным комитетом путем создания конкурсной комиссии, то в новой редакции эти конкурса будут проводится с использованием электронной площадки. «Объявления будут размещаться в электронной системе и участники конкурса со своими предложениями смогут регистрироваться там самостоятельно.

Победитель будет определятся этой электронной площадкой», — отмечает заместитель мэра города Александр Чистяков. Также депутаты утвердили аналогичный порядок продажи списанного коммунального имущества, которое теперь также будет осуществляться через электронную торговую систему «Prozorro-Продажи» (ЕКS.) То есть, любая продажа списанного коммунального имущества будет осуществляться также через электронную площадку и все, кто хочет принять участие в конкурсе по его выкупу должны будут зарегистрироваться и на прозрачных условиях принять в нем участие.

Внедрение таких электронных площадок действительно важный шаг к тому, чтобы обеспечить прозрачность в упомянутых сферах. Это не только делает систему прозрачной, но и во многом нивелирует потенциальную коррупционную составляющую этого процесса.



