Достаточно революционное решение утвердил депутатский корпус Покрова на 24-й сессии городского совета, которая прошла 30 августа. Этим решением был введен в действие сервис для обслуживания и контрою образовательных платежей EduPay, который станет обязательным для всех учреждений образования и бюджетных учреждений города.
Не секрет, что в сегодняшних условиях большинство школ и детских садиков так или иначе привлекают различного рода взносы со стороны родителей. Так называемые «деньги на класс» и «на школу» являются суровой реальностью современной Украины. Естественно, что вопрос их целевого использования часто вызывает немало споров и спекуляций. И хотя сегодня существуют механизмы отчета школ за потраченные деньги, а сам контроль возложен на родительские комитеты, финансовая прозрачность в данном вопросе является весьма актуальной.
В Покрове вопрос решен радикально. С 1 сентября сервис для обслуживания и контроля образовательных платежей станет обязательным для всех бюджетных учреждений.
Тем самым, запрещается сбор любых наличных взносов непосредственно работниками этих учреждений, а все получения благотворительных, родительских спонсорских и прочих взносов как от физических, так и юридических лиц должны осуществляться только через онлайн-сервис EduPay.
По словам мэра города Александра Шаповала, это прежде всего гарантирует контроль за использованием родительских средств и позволит людям видеть прозрачность и целесообразность их использования. Это позволит избежать обвинений в злоупотреблении или не целевом использовании данных средств. «Родители будут видеть куда используются их деньги директорами школ и руководителями детских садов, на что конкретно они ушли. Это и есть та прозрачность о которой все неоднократно говорили и которая позволит избежать коррупционных действий», — подчеркнул Александр Шаповал.
Одновременно на этой сессии утвердили дополнение в план деятельности по подготовки регуляторных актов на 2017-й год. Прежде всего, предлагается утвердить Положение о передаче в аренду имущества, находящегося в коммунальной собственности. Главной особенностью будущего документа также будет являться то, что он должен обеспечить прозрачную и эффективную систему аренды коммунального имущества. Если сейчас это решается исполнительным комитетом путем создания конкурсной комиссии, то в новой редакции эти конкурса будут проводится с использованием электронной площадки. «Объявления будут размещаться в электронной системе и участники конкурса со своими предложениями смогут регистрироваться там самостоятельно.
Победитель будет определятся этой электронной площадкой», — отмечает заместитель мэра города Александр Чистяков. Также депутаты утвердили аналогичный порядок продажи списанного коммунального имущества, которое теперь также будет осуществляться через электронную торговую систему «Prozorro-Продажи» (ЕКS.) То есть, любая продажа списанного коммунального имущества будет осуществляться также через электронную площадку и все, кто хочет принять участие в конкурсе по его выкупу должны будут зарегистрироваться и на прозрачных условиях принять в нем участие.
Внедрение таких электронных площадок действительно важный шаг к тому, чтобы обеспечить прозрачность в упомянутых сферах. Это не только делает систему прозрачной, но и во многом нивелирует потенциальную коррупционную составляющую этого процесса.
09 вересня 2017 року о 13-00 год. на Європейській площі навпроти Нікопольської міської ради відбудеться почесне прийняття присяги на вірність народу України військовослужбовцями резервістами загону територіальної оборони м. Нікополя, які зараз беруть участь у військових зборах та проходять вишкіл щодо захисту нашого міста від можливих проявів агресору.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Оце відповідальність, дуже страшно... Потрібно вже нашим правоохоронцям набратись мужності та перестати складати адміністративні протоколи, а порушувати кримінальні провадження за ст.296 ч.1 КК України, а якщо двое і більше осіб то за ст.296 ч.2. Ось як звучить дана стаття: 1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом,- карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені групою осіб,- караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. У коментарі до цієї статті сказано: Основний безпосередній об'єкт хуліганства - громадський порядок. Його додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека. Кримінальний кодекс не пов'язує наявність хуліганства з його вчиненням у громадських місцях. Таким чином, громадський порядок може бути порушений і за відсутності сторонніх осіб чи у присутності лише потерпілого (вночі, у безлюдному місці, в квартирі). Отже, виникає питання чому не притягують затриманого до кримінальної відповідальності? Нехай навіть присудять найлегший вид покарання - штраф 50 нмдг, це приблизно 850 грн.. Інші після цього задумаються і зрозуміють, що за такі дії можна отримати реальний строк, а так і надалі "сепари" і любителі "рашки" будуть себе почувати безкарно, або хтось з АТОшників не витримає і ногу у кращьому випадку простреле чи голову проломе, а тоді порядна людина ще у в'язницю потрапить.
Цитата: Копчик С.
Буде саперною лопатою окопи для танка рити!
Та ні, краще переодіти у форму з відзнаками "Правого сектора", дати в руки навчальний автомат і відправити через окопи до "своїх".
А деньги с бюджета для чего выделяются? К тому же крупами кормить собак и кошек не рекомендуется. Их пищеварительная система предназначена для переваривания сырого мяса. А от круп, хлеба, борща и пр. человеческой пищи этом случае им грозит и сокращение продолжительности жизни на треть и даже цирроз печени. Мне в общем-то все равно. Чем меньше будет хищников на улицах нашего города тем лучше. Пусть их в приюте травят человеческой едой если хотят. Меньше придется выпускать и меньше людей эти "уже не агрессивные" на улицах потом перегрызут, меньше заразы разнесут. Но главный вопрос все же КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ С БЮДЖЕТА, которые выделяются на этот приют?
12 лет учиться в школе - это маразм. Они просто растягивают ту же самую программу еще на два года. Зачем засерать детем мозг аж с шести лет и на два года дольше? Когда я учился было 11 классов без 4-го. И с семи лет. Но наша власть постоянно пытается копировать то Европу то США, где и по 14-15 лет учатся, в 18 лет и позже заканчивают школу если на второй год оставляют. Кстати, в США это нормальная практика хоть раз остаться на второй год. Нам-то это зачем? Перенимать у других стран нужно лучшее, а не худшее. В век интернета вообще нужно сокращать учебу в школе лет до семи, оставлять только самое необходимое, что нужно для жизни, для будущей профессии, а не забивать голову ненужными предметами вроде химии, геометрии, литературы, музыки и пр. Что-то мне в жизни до сих пор химия не пригодилась. Да и русская литература тоже. Пусть ее в России учат. Такие предметы нужно изучать по желанию. Но у нашего министра-сепаратюги Л. Гриневич свои взгляды на жизнь. После того, как она позволила обучать детей в Одессе по учебниками, с упоминанием о какой-то "Новороссии", а в Харькове вообще учили что Украина колонизировала Слобожанщину(русскую землю, понимаешь ли), ее надо было гнать сраной метлой. Но Народный фронт вместе с БэПэПэ вместе удерживают власть в стране и вместе воруют по схемам и не будут ставить под угрозу существование своей коалиции в Раде из-за одной безголовой овцы, которая то ли латентная сепаратюга, то ли абсолютно некомпетентна в вопросах образования.
Хотів би почути про його мотиви! Ладно би пацан 16 років, хотів похизуватись чи з дурості, а в 31 рік треба відповідати за свої вчинки! Як що це зроблено з метою приниження захисників України, то треба йому дати максимум. Учасники АТО можуть взяти його на виховання на 15 діб! Буде саперною лопатою окопи для танка рити!
Автора так збентежила поява людини в рясі в освітній установі? Важко собі навіть уявити обурення автора як протестанта коли святкуються державні свята 25 липня - День Хрещення Київської Русі, 7 січня - Різдво Христво, а також Православна Пасха, Трійця. То мабуть упущення представників спадкоємиці тисячолітньої історії нашої держави - Православної Церкви. Мабуть мало з'являються, що автору так незвично. Представники релігійної спільноти Православної Церкви, до речі третьої за чисельністю християнської спільноти у світі, повинні пояснювати співвітчизникам що саме святкує держава в саме ці свята. Автору як освіченій людині буде незручно існувати серед людей, які навчились по сторінкам жовтої преси у духовні свята тільки як гадати на святвечір або іншим язичницьким обрядам. Упевненна, кожен громадянин хоче щоб його держава була розвинутою і сильною. До речі, єдина віра завжди сприяла єдності держави...
Ох как страшно. Хочу посмотреть как меня заставят ... вспомнить ..Прислушаюсь я только к людям или от них .. Да и с людьми я в хороших. А контролируется через депутатские запросы и обращение. Сравнение депутатов ВРУ и городского совета не корректно. Депутаты ВРУ относятся к одной из ветвей власти в Украине , а депутаты Горсовета нет.
Это как через депутатов? Они все, независимо от своей принадлежности к партиям, творят что хотят и о громаде вспоминают только перед выборами. Депутаты сами по себе, народ сам по себе. Единственный способ заставить депутатов(что городского совета что Верховной Рады) вспомнить что их выбрала громада - прийти к месту их "заседания" во время сессии. Вот когда так случается то народные избранники вспоминают как туда попали. И иногда, если люди демонстрируют готовность к решительный действиям, депутаты способны в виде исключения сделать что-то полезное отвлекаясь от терок и откатов. Но и в этот момент ими движет исключительно инстинкт самосохранения.
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