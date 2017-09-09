Три главных следствия прорыва Саакашвили

Оппозиционный политик Михеил Саакашвили таки прорвался через украинскую границу. «Мирный народ» мирно перенес на руках «мирного Саакашвили», а пограничники даже не шелохнулись. Эта ситуация имеет три важных последствия.





Первое, вся ситуация — ещё один пример идиотской половинчатости. Уж если вы решили пойти на обострение с Саакашвили, то принимайте его по всей строгости закона: арестуйте, потом экстрадируйте в Грузию, или просто арестуйте и судите. Для чего власть нагнала спецназ и силовиков, если не способна их применять? Если власть изначально знала, что пропустит Саакашвили, то зачем было устраивать идиотский цирк с задержанием скоростного поезда «Интерсити» в Перемышле? Я уже описал в последнем тексте ( или смотрите видео на моем канале в Youtube) возможный мотив Порошенко, который заставил его придерживаться раскрутки такого сценария. То есть, усадить всех оппонентов на одну лодку, чтобы она потом утонула под тяжестью противоречий, как это сделал Леонид Кучма с «Каневской четверкой». Это классическая игра на понижение, которую мы описали в сценариях на 2017 год в прогнозе Украинского Института Будущего. Как говорил незабвенный лорд Питер Бейлиш в «Игре престолов»: «Хаос — это не провал. Хаос — это лестница. Многие пытались взобраться по ней, но оступались и уже не пытались вновь: падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за государство, за богов или за любовь. Всё это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъём наверх».





Однако, подъем наверх возможен лишь тогда, когда ты реально готов подниматься. Но когда вы просто не хотите принимать ответственность за свои действия, в надежде, что ситуация рассосётся как-нибудь сама, то вы получаете ещё более худшую ситуацию. Вы не поднимаетесь по лестнице хаоса, вы, наоборот, падаете вниз. Живые иллюстрация этого тезиса — Виктор Янукович, сначала в ситуации с саммитом в Вильнюсе, потом с Майданом. Или Виктор Ющенко на протяжении своего правления. Такая политика в духе «шаг вперёд, два назад», » і хочеться, і колеться» и привела Украину в нынешнее состояния болота. И это состояние болота будет продолжаться до тех пор, пока политический класс не научится принимать решения и нести ответственность за них. Наш политический бомонд с удовольствием смотрит вышеупомянутую «Игру престолов», но, похоже, не в силах понять простые истины, которыми напичкан этот сериал о власти. Вспомним, что говорил о ней еще один незабвенный персонаж — лорд Варис: «Власть — это тень человека на стене. Человек может быть маленьким, а тень очень большой». В нашей ситуации мы видим, что маленькие люди во власти пускают на стену маленькую тень. А это означает, что и власть сама по себе маленькая.





Теперь второе, вытекающее из первого тезиса, следствие. Петр Алексеевич «грузит» наших союзников всякими байками в духе «мы можем то, можем се, дайте Джайвелины, мы еще больше сможем». Однако, ситуация с прорывом Саакашвили показала, что Джайвелины давать не нужно. Ибо Порошенко не контролирует границу. Пограничники по протоколу должны были стрелять, но они не стреляли, как и не стреляли военные в Крыму в 2014 году. Поэтому Вашингтон может задать вопросы:





Во-первых, зачем вы влезли в эту ситуацию, зачем вообще было идти по такой идиотской схеме с изъятием гражданства с Саакашвили? Как это вяжется с демократией и с тем, что вы декларируете, после картины в Перемышле на весь мир?





Во-вторых, если ваши пограничники не могут выполнять свою функцию, кто гарантирует, что ваши солдаты будут эффективно использовать наши «Джайвелины»? Что, вы вообще можете гарантировать, Петр Алексеевич? Вот такие вопросы задаст Курт Волкер Петру Порошенко. И не только он их задаст.





А вся эта ситуация сформировалась в феврале-марте, когда забирали паспорт у народного депутата ВРУ Андрея Артеменко. Тогда номер прошел и в АП, очевидно, решили: «Ну все, мы на коне, теперь прикрутим Мишу и остальных».





Однако, Миша всегда действовал как ледокол и вокруг него образовалась инфраструктура поддержки. Да, там у всех свои мотивы, которые потом их разведут в разные стороны и они перегрызутся. Но с точки зрения интересов государства в этот конкретный момент, когда активизировались переговоры по формату урегулирования ситуации на Донбассе, Порошенко оказался в слабой позиции.





Это означает, что у Вашингтона может возникнуть соблазн таки договориться с Москвой. Тем более, мы видим на примере заявлений Тиллерсона, что такое желание есть. По крайней мере, той части истеблишмента, что ближе к Дональду Трампу. Заявления главы МИД Германии Зигмара Габриэля о компромиссах с Путиным также отлично ложатся в русло этой ситуации. Таким образом, Банковая своими непродуманными действиями ослабляет позиции наших ключевых союзников в США и в Германии в ИХ ВНУТРЕННЕМ РАСКЛАДЕ. Вот в чем главная проблема, вот в чем суть.





Теперь Порошенко должен доказать, что у него есть сила. Точно перед такой же дилеммой четыре года назад оказался Янукович и известно, как закончил. И, как видим, сегодня у Петра Алексевича силы реально с бздюлькин нос и применять их страшно. Пограничники показали, что они не будут рисковать ради непонятно чего. Смешно, но эта проводница в «Интерсити» в Перемышле оказалась с большими яйцами, чем целая пограничная служба. Вот что прочитали сейчас в этой хаотичной картинке все спецслужбы, МИДы, спецпредставители, которые внимательно следили за развитием «прорыва Саакашвили».





Третье измерение заключается в том, что если силовики не запакуют Саакашвили в ближайшее время, то у него вырисовался союз с Садовым и Тимошенко. С опорной точкой во Львове. И с барражирующим Коломойским, которому наверняка не терпится отыграться. Их всех объединяет желание отыграться Порошенко по тем или иным причинам. И они готовы действовать ради этого. Конечно, Юлия Владимировна уже не та, что в 2007 году. Да и Садовой не особо себя бойцом показал. Однако, и сегодня и власть показала, что зубов как бы и нет. Поэтому все выглядит так, что слабые бойцы будут биться с слабыми бойцами, в окружении очень сильных геополитических игроков. Кстати, так было и в 17 веке, и в 1917-1920.





Так что новый политический сезон начался очень резво. И я вновь советую перечитать всем внимательно наш прогноз на 2017 год. Там все основные сюжетные ходы и все возможные для страны последствия. Наши политики думают, что логику можно обмануть, но это заблуждение. Это и доказал «прорыв Саакашвили».









Юрий Романенко, Украинский Институт Будущего, " Хвиля

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