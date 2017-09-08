До відома нікопольців та членів ГС «Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини»!

Цитата: Копчик С.

Буде саперною лопатою окопи для танка рити!

Оце відповідальність, дуже страшно... Потрібно вже нашим правоохоронцям набратись мужності та перестати складати адміністративні протоколи, а порушувати кримінальні провадження за ст.296 ч.1 КК України, а якщо двое і більше осіб то за ст.296 ч.2.Ось як звучить дана стаття:1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом,-карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.2. Ті самі дії, вчинені групою осіб,- караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.У коментарі до цієї статті сказано:Основний безпосередній об'єкт хуліганства - громадський порядок. Його додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека. Кримінальний кодекс не пов'язує наявність хуліганства з його вчиненням у громадських місцях. Таким чином, громадський порядок може бути порушений і за відсутності сторонніх осіб чи у присутності лише потерпілого (вночі, у безлюдному місці, в квартирі).Отже, виникає питання чому не притягують затриманого до кримінальної відповідальності? Нехай навіть присудять найлегший вид покарання - штраф 50 нмдг, це приблизно 850 грн.. Інші після цього задумаються і зрозуміють, що за такі дії можна отримати реальний строк, а так і надалі "сепари" і любителі "рашки" будуть себе почувати безкарно, або хтось з АТОшників не витримає і ногу у кращьому випадку простреле чи голову проломе, а тоді порядна людина ще у в'язницю потрапить.Та ні, краще переодіти у форму з відзнаками "Правого сектора", дати в руки навчальний автомат і відправити через окопи до "своїх".