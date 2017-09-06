 У Нікополі поліцейські затримали хулігана, який розмалював пам'ятник учасникам АТО

Поліцейським вдалося встановити та притягнути до адміністративної відповідальності місцевого мешканця, який фарбою розмалював пам'ятник "Захисникам України”.









В одній із соцмереж чоловік хизувався своїм вчинком та розміщував там фото з написами, які він зробив. Правоохоронці провели кропітку роботу, аби встановити хулігана, адже він створив фейковий акаунт, де розміщував свої коментарі та вів активну переписку.

Встановлено, що хуліган - 31-річний нікопольчанин, непрацюючий, одружений, раніше до відповідальності не притягувався.

За скоєне чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство), що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.





Відділ комунікації поліції Дніпропетровській області за матеріалами Нікопольського ВП

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