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Криминал / У Нікополі правоохоронці затримали серійного грабіжника, який зривав золоті ланцюжки з жінок (фото) (Сегодня, 18:37)

Загалом злодій скоїв шість пограбувань в Нікополі, грабував лише жінок.
 
У Нікополі правоохоронці затримали серійного грабіжника, який зривав золоті ланцюжки з жінок (фото)
У Нікополі правоохоронці затримали серійного грабіжника, який зривав золоті ланцюжки з жінок (фото) 

Як з'ясували правоохоронці, 20-річний злочинець, мешканець міста Апостолове, був раніше засудженим за корисливі злочини. Нещодавно він вийшов з в'язниці, познайомився з дівчиною та приїхав жити до неї у Нікополь.

Встановлено, що чоловік зривав золоті ланцюжки з жінок, щоб потім закласти їх у ломбард. Діяв стрімко та зухвало – побачивши на вулиці жінку з ланцюжком, підбігав зі спини і зривав прикрасу.

Зловмисника затримали співробітники сектору реагування патрульної поліції, після того, як він зірвав черговий ланцюжок. Потерпіла відразу зателефонувала до поліції і чітко описала грабіжника. Поліцейські за вказаними прикметами затримали злочинця. У нього вилучили викрадений ланцюжок з кулоном. В ході досудового слідства поліцейські встановили, що зловмисник причетний і до інших злочинів.

Наразі слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбачено ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 4-х до 6 років.

 Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 63 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 04.09.2017
      Нова редакція Статуту Нікополя ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Ради справедливости внесу поправку, слова про святого покровителя Никиту была и раньше в Уставе, но только в 4 статтье "

      Стаття 4. Символіка та пам’ятні дати міста Нікополя

      Місто Нікополь має свою символіку — герб (додаток 1), прапор (додаток 2), гімн , логотипи,булаву і знак Нікопольського міського голови, а також пам’ятні дати – дату заснування міста – 1639 рік., дати вшанування святих покровителів міста — св. Микити – 28 вересня, Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня.
      Символіка міста Нікополя, а також зміни у окремих символах приймаються рішеннями Нікопольської міської ради.
      Порядок офіційного та комерційного використання герба, прапора і гімну міста Нікополя визначається рішеннями Нікопольської міської ради, яка здійснює контроль за їх виконанням.
      День міста Нікополя відзначається 28 вересня. Порядок проведення та організації офіційних і святкових заходів та відповідні витрати з міського бюджету визначаються Нікопольською міською радою за поданням виконавчих органів..."
      Теперь это в первой статье в такой редакции:
      "Стаття 1. Місто Нікополь, його статус та ознаки
      10. Місто Нікополь має пам’ятні дати : дату заснування міста – 1639 рік., дати вшанування святих покровителів міста — св. Микити – 28 вересня, Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня. День міста Нікополя відзначається 28 вересня. Порядок проведення та організації офіційних і святкових заходів та відповідні витрати з міського бюджету визначаються Нікопольською міською радою за поданням виконавчих органів..."
      Однозначно надо убирать всех надзирателей и покровителей из Устава.
      Больше всего мне нравится фраза: "5. Місто Нікополь має населення, яке складає міську громаду (спільноту). Як суб’єкт міського самоврядування громада Нікополя обирає, формує і контролює міську владу..."
      Вопрос: Как мы её контролируем? :)
    • Русскоязычный бандеровец 04.09.2017
      Нова редакція Статуту Нікополя ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Согласен. Этому бездарному мэру-туристу пора бы чемоданы паковать и готовиться к отъезду домой, а он решил тут еще и статут под себя подкорректировать. Видно далеко идущие планы. Прям как у Токаря... были. Что дальше? Может еще горсовет в другое здание перенесут чтобы хоть чем-то запомниться? Если уж не войти в историю так хотя бы вляпаться в нее. А мог бы начать с малого - хотя бы забор убрать напротив исполкома, который там стоит непонятно зачем. Мог бы с дорогами что-то сделать, по которым не то что ездить, а ходить невозможно. А ведь на дорогах он себе предвыборную кампанию сделал. Многие клюнули и проголосовали. Не знаю как кого, а лично меня как рыбака интересует, когда наконец-то городская власть расторгнет договор с бесполезной и никому не нужной организацией под названием Никопольский рыболовный клуб, которая давно не выполняет свои обязательства, даже кусты косить не хочет. На дамбе срачЪ полный. Заросло все. Дно никто не чистит. Не пойму, какова роль этих клоунов и зачем им отдали весь берег? Ходят эти феодалы-самозванцы и тошнят что это их территория до самой Новопавловки и надо им бабки за что-то платить. Устал уже их нах посылать и не только я. Освещение в городе работает как-то странно. Ни с того ни с сего может погаснуть целая улица на несколько минут. Потом включается. И все с определенной периодичностью. А то что в этом момент может авария произойти никого не волнует. Они или что-то там экономят или просто из ума выжили. Но есть в городе, оказывается, только одна проблема - устав, который власти надо подогнать под себя. И тогда заживем!
    • Копчик С. 03.09.2017
      Нова редакція Статуту Нікополя ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Globator
      Святой??? А что, его канонизировали?

      Я вообще, не хочу залазить в дебри.. Канонизация это дело церкви. Дело городских депутатов заниматься городским хозяйством, а не утверждением покровителей от церкви.
    • Globator 03.09.2017
      Нова редакція Статуту Нікополя ... (4)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Святой??? А что, его канонизировали?
    • 555 03.09.2017
      Завтра планирую поездку в Покр ... (4)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Коптило два дня. Потом снова был обычно голубого цвета газ.
    • reload 03.09.2017
      Нікопольські поліцейські відві ... (1)
      reload-С„РѕС‚Рѕ
      Посетили только две школы? 15 гимназию и Покровскую?
    • reload 03.09.2017
      Борис Кривчик: В ЕВРОПУ—ЧЕРЕЗ ... (1)
      reload-С„РѕС‚Рѕ
      Какая-та несуразная хрень, ну честно.
    • wizao 02.09.2017
      С. Тыхенко и В.Заграничный "О ... (3)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Пусть расскажет как он никопольчан обдирает на технической воде для полива. ТОВ «Ніко-ресурсенерджи» принадлежащее Тыхенко С. заключило договор с "Энергоресурсы" на поставку технической воды населению. Покупают по 2,78 грн., а населению продают по 4,80 грн., плюс еще добавляют потери. И получается что техническая вода дороже питьевой. У большинства домохозяйств вода получается по 7-9 грн., а то и более. Ничего не делая (качает как вы поняли "Энергорессурсы"), сети (трубопровод) куплен и установлен за деньги жителей, а предприятие «Ніко-ресурсенерджи» снимает сливки особо не напрягаясь.
      Вот где разобраться-бы "патриоту города Никополя" господину Тыхенко. Скоро люди откажутся от такой технической воды и начнут поливать питьевой. И снова с весны в городе начнется проблема с напором воды в многоэтажках.
    • Василий 01.09.2017
      С. Тыхенко и В.Заграничный "О ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Наглядову раду розігнали, активістів розженемо - ото заживемо!
      поганому танцівнику знаєте що заважає? правильно! те що на пасху фарбують.
    • луганчанин 01.09.2017
      С. Тыхенко и В.Заграничный "О ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Плохому танцору яйца мешают!
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