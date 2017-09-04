У Нікополі правоохоронці затримали серійного грабіжника, який зривав золоті ланцюжки з жінок (фото) 

Согласен. Этому бездарному мэру-туристу пора бы чемоданы паковать и готовиться к отъезду домой, а он решил тут еще и статут под себя подкорректировать. Видно далеко идущие планы. Прям как у Токаря... были. Что дальше? Может еще горсовет в другое здание перенесут чтобы хоть чем-то запомниться? Если уж не войти в историю так хотя бы вляпаться в нее. А мог бы начать с малого - хотя бы забор убрать напротив исполкома, который там стоит непонятно зачем. Мог бы с дорогами что-то сделать, по которым не то что ездить, а ходить невозможно. А ведь на дорогах он себе предвыборную кампанию сделал. Многие клюнули и проголосовали. Не знаю как кого, а лично меня как рыбака интересует, когда наконец-то городская власть расторгнет договор с бесполезной и никому не нужной организацией под названием Никопольский рыболовный клуб, которая давно не выполняет свои обязательства, даже кусты косить не хочет. На дамбе срачЪ полный. Заросло все. Дно никто не чистит. Не пойму, какова роль этих клоунов и зачем им отдали весь берег? Ходят эти феодалы-самозванцы и тошнят что это их территория до самой Новопавловки и надо им бабки за что-то платить. Устал уже их нах посылать и не только я. Освещение в городе работает как-то странно. Ни с того ни с сего может погаснуть целая улица на несколько минут. Потом включается. И все с определенной периодичностью. А то что в этом момент может авария произойти никого не волнует. Они или что-то там экономят или просто из ума выжили. Но есть в городе, оказывается, только одна проблема - устав, который власти надо подогнать под себя. И тогда заживем!