Можно ли вообще верить городскому голове и его замам? (видео) 

Что б заснять все как есть и уже не случайно на мобильный. Анонсирую для того что б вы, уважаемые читатели, могли высказать свои пожелания - чему уделить больше внимания, что б не ни чего не пропустить.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Пусть расскажет как он никопольчан обдирает на технической воде для полива. ТОВ «Ніко-ресурсенерджи» принадлежащее Тыхенко С. заключило договор с "Энергоресурсы" на поставку технической воды населению. Покупают по 2,78 грн., а населению продают по 4,80 грн., плюс еще добавляют потери. И получается что техническая вода дороже питьевой. У большинства домохозяйств вода получается по 7-9 грн., а то и более. Ничего не делая (качает как вы поняли "Энергорессурсы"), сети (трубопровод) куплен и установлен за деньги жителей, а предприятие «Ніко-ресурсенерджи» снимает сливки особо не напрягаясь. Вот где разобраться-бы "патриоту города Никополя" господину Тыхенко. Скоро люди откажутся от такой технической воды и начнут поливать питьевой. И снова с весны в городе начнется проблема с напором воды в многоэтажках.
С вечера 29 августа на Жучке (Княжке) из системы газопостачання идет грязный газ! Сразу все конфорки коптят желтым цветом! Что то химичат .Это отравленый воздух в квартире и подкопченные кастрпюли с намотанными кубами какойто гадости .
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