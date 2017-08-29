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Информация / Завтра планирую поездку в Покров (Вчера, 14:42)

Что б заснять все как есть и уже не случайно на мобильный. Анонсирую для того что б вы, уважаемые читатели, могли высказать свои пожелания - чему уделить больше внимания, что б не ни чего не пропустить.
 
Сразу скажу - материал буду снимать, все как есть, для дальнейшего сравнения  с Никополем 

  • 80

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 629 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Вчера, 19:50 Максим Костенко, Комментариев: 10, Новостей: 0 Пользователь offline
    Покров - специфический городок, с одной стороны - в десятке «непрозрачных» городов Украины, с другой - внешне развивающийся. Виктор, можно обратить внимание на уже ставший знаменитым,общественный туалет, в каком состоянии он сейчас ?(на его восстановление потрачено 1 500 000 грн), на тротуарные дорожки - за последний месяц, ну ооочень большой обьём работ сделан, на детские площадки в парке, на высаженные хвойные(!) деревья и цветы в сквериках, хорошие дороги... вообщем внешне - всё красиво, Никополь намного отстаёт в этом плане...
    • 0

    Hаписал: Вчера, 22:08 Алексей Вайс, Комментариев: 114, Новостей: 4 Пользователь offline
    Равняться надо на вершины, а не на овраги.
    Выбрали пример. Орджоникидзе...
    Нашли центр цивилизации.
    А не откроется ли завтра что нибудь такое, чем вы так восхищаетесь сегодня?
    Так вот что я вам скажу, хреновые патриоты своего города:
    Никополь - столица мира.
    А если смотреть вокруг как на помойку, так всю жизнь в дерьме и проживёшь.
    Не смотря на клумбы (при Токаре клумбы цвели пышным цветом), як лилась купа лайна на наше місто, так вона л"ється і сьогодні.
    • +2

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    Завтра планирую поездку в Покров
    Что б заснять все как есть и уже не случайно на мобильный. Анонсирую для того что б вы, уважаемые читатели, могли высказать свои пожелания - чему уделить больше внимания, что б не ни чего не пропустить.
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    • Алексей Вайс 29.08.2017
      Завтра планирую поездку в Покр ... (2)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Равняться надо на вершины, а не на овраги.
      Выбрали пример. Орджоникидзе...
      Нашли центр цивилизации.
      А не откроется ли завтра что нибудь такое, чем вы так восхищаетесь сегодня?
      Так вот что я вам скажу, хреновые патриоты своего города:
      Никополь - столица мира.
      А если смотреть вокруг как на помойку, так всю жизнь в дерьме и проживёшь.
      Не смотря на клумбы (при Токаре клумбы цвели пышным цветом), як лилась купа лайна на наше місто, так вона л"ється і сьогодні.
    • Максим Костенко 29.08.2017
      Завтра планирую поездку в Покр ... (2)
      Максим Костенко-С„РѕС‚Рѕ
      Покров - специфический городок, с одной стороны - в десятке «непрозрачных» городов Украины, с другой - внешне развивающийся. Виктор, можно обратить внимание на уже ставший знаменитым,общественный туалет, в каком состоянии он сейчас ?(на его восстановление потрачено 1 500 000 грн), на тротуарные дорожки - за последний месяц, ну ооочень большой обьём работ сделан, на детские площадки в парке, на высаженные хвойные(!) деревья и цветы в сквериках, хорошие дороги... вообщем внешне - всё красиво, Никополь намного отстаёт в этом плане...
    • Копчик С. 29.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики.

      Ну что Вы, Александр Михайлович! Никто так не говорил! Не надо из крайности в крайность! Вы много знаете и опыт у Вас ест, но есть момент: это не повод других делать дураками. Вот и все..
      А вообще, надо чаще встречаться депутатам с громадой.. Устав города и Законодательство позволяет это делать регулярно и на депутатском дне тоже.. Конечно, надо убирать эмоции и стараться слышать друг- друга.. Но пока это лишь пожелания :)
    • Александр Рыбаков 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики. Чтобы снять все вопросы от громады , о предвзятости, буду теперь воздерживаться в голосовании по всем земельным проектам решений . И все у всех получится.
    • Виктор Артеменко 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Мер Нікополя, Фісак А.П., після звинувачення у посібництві державі агрессору, втік!

      https://youtu.be/1bCwtLEk8Mk

      На самом деле не думаю что он пособник, он пох##ст - любит только деньги и беспокоиться только о них.

      Справедливости ради отмечу что действительно Андрей Петрович, особенно в начале войны, Украинской армии помогал. Через меня передавали Целокс и др. Как минимум одну жизнь спас - факт.

      Может быть тогда был еще другой Фисак? Не совсем испорчен схемами, деньгами, воровством, коррупцией, новыми друзьями и т.п.

      А что сейчас происходит в мою голову не укладывается, действительно как сказал в начале: "он пох##ст - любит только деньги и беспокоиться только о них"

      А то что убежал - ПОЗОР такому руководителю, не думаю что мы такого заслуживаем
    • Копчик С. 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      А вообще, сплошные двойные стандарты и дворцовые игры сегодня в Горсовете! На 11 минуте видео, Олександр Михайлович Рыбаков заявил, что любой желающий может написать заявление, что хочет построить дом на месте Горисполкома и этот вопрос обязательно должна рассмотреть сессия!
      Предлагаю флешмоб: всем написать заявления на участки на Европейской площади! Я хочу видеть как эти вопросы будет рассматривать сессия! :)
      В попытке обелить братьев по залу и ошибки чиновников, Олександр Михайлович нес эту чушь. Хотя по данному проекту, он действительно не причастен и уверен проголосует за снятие с повестки дня. Но все же, надо при водить реальные аргументы.
      Никто никогда не вынесет вопросы по земле на сессию, если: нет полного пакета документов, если это противоречит Законодательству Украины и если противоречит Градостоительной документации. Вот по этим причинам и отказывают многим! И начинают гонять по всем инстанциям за согласованиями, хотя это как раз и противоречит иногда законодательству! Хотя по земельным участкам для семей погибших по ул.Каштановой вполне решаемый вопрос при желании. И масса других вопросов. Но лобби денег или влиятельных особ нет!
      Так зачем было противозаконный проект да ещё и от МП ...выносить на сессию! Зачем тратить время и нервы не безразличных никопольчан?! Кому надо создать напряженную ситуацию в Никополе?! Много вопросов, а ответов мало! Все дворцовые игры, а про людей и город забыли! Но они могут напомнить!
    • Копчик С. 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Вірменська, Грузинська ............ чиїх патріархатів мають бути? Католицькі храми???

      Мають хто хоче, але:
      1. Ми воюємо з Москвою! Тому розповсюдження МП в Україні це дико!
      2. І Римо католики і Греко католики і УПЦ КП намагаються діяти згідно Законів України. А Миколай Марущак як представник УПЦ МП діє в супереч закону: займає зем.ділянки та будує церкви.
      3. А вимогати ділянку під Торгову будівлю від релегійної громади - це велике нахабство та порушення закону.
      4. Ще більше нахабство не побачити в міської влади ( частини керівників ), в цьому нічого не звичайного та винести це питання на сесію!
    • Махновец 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Щодо встановленого хреста, точно пам'ятаю як за участі міської влади той хрест ставився, не пам'ятаю лише хто був мером на той час

      Городским головой на то время был Руслан Бакланович...
      А депутат Верховной Рады от Никополя неизменен с тех пор...
    • Василий 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Правильно Василий
      Цитата: Василий
      Непотрібно політику змішувати з церквою
      потому в Украине должен быть Киевский патриархат, а НА России - Московский. И все

      Вірменська, Грузинська ............ чиїх патріархатів мають бути? Католицькі храми???
    • Виктор Артеменко 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Правильно Василий
      Цитата: Василий
      Непотрібно політику змішувати з церквою
      потому в Украине должен быть Киевский патриархат, а НА России - Московский. И все
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