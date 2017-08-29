Завтра планирую поездку в Покров

Что б заснять все как есть и уже не случайно на мобильный. Анонсирую для того что б вы, уважаемые читатели, могли высказать свои пожелания - чему уделить больше внимания, что б не ни чего не пропустить.
Сразу скажу - материал буду снимать, все как есть, для дальнейшего сравнения с Никополем
Что б заснять все как есть и уже не случайно на мобильный. Анонсирую для того что б вы, уважаемые читатели, могли высказать свои пожелания - чему уделить больше внимания, что б не ни чего не пропустить.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Равняться надо на вершины, а не на овраги. Выбрали пример. Орджоникидзе... Нашли центр цивилизации. А не откроется ли завтра что нибудь такое, чем вы так восхищаетесь сегодня? Так вот что я вам скажу, хреновые патриоты своего города: Никополь - столица мира. А если смотреть вокруг как на помойку, так всю жизнь в дерьме и проживёшь. Не смотря на клумбы (при Токаре клумбы цвели пышным цветом), як лилась купа лайна на наше місто, так вона л"ється і сьогодні.
Покров - специфический городок, с одной стороны - в десятке «непрозрачных» городов Украины, с другой - внешне развивающийся. Виктор, можно обратить внимание на уже ставший знаменитым,общественный туалет, в каком состоянии он сейчас ?(на его восстановление потрачено 1 500 000 грн), на тротуарные дорожки - за последний месяц, ну ооочень большой обьём работ сделан, на детские площадки в парке, на высаженные хвойные(!) деревья и цветы в сквериках, хорошие дороги... вообщем внешне - всё красиво, Никополь намного отстаёт в этом плане...
Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики.
Ну что Вы, Александр Михайлович! Никто так не говорил! Не надо из крайности в крайность! Вы много знаете и опыт у Вас ест, но есть момент: это не повод других делать дураками. Вот и все.. А вообще, надо чаще встречаться депутатам с громадой.. Устав города и Законодательство позволяет это делать регулярно и на депутатском дне тоже.. Конечно, надо убирать эмоции и стараться слышать друг- друга.. Но пока это лишь пожелания :)
Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики. Чтобы снять все вопросы от громады , о предвзятости, буду теперь воздерживаться в голосовании по всем земельным проектам решений . И все у всех получится.
А вообще, сплошные двойные стандарты и дворцовые игры сегодня в Горсовете! На 11 минуте видео, Олександр Михайлович Рыбаков заявил, что любой желающий может написать заявление, что хочет построить дом на месте Горисполкома и этот вопрос обязательно должна рассмотреть сессия! Предлагаю флешмоб: всем написать заявления на участки на Европейской площади! Я хочу видеть как эти вопросы будет рассматривать сессия! :) В попытке обелить братьев по залу и ошибки чиновников, Олександр Михайлович нес эту чушь. Хотя по данному проекту, он действительно не причастен и уверен проголосует за снятие с повестки дня. Но все же, надо при водить реальные аргументы. Никто никогда не вынесет вопросы по земле на сессию, если: нет полного пакета документов, если это противоречит Законодательству Украины и если противоречит Градостоительной документации. Вот по этим причинам и отказывают многим! И начинают гонять по всем инстанциям за согласованиями, хотя это как раз и противоречит иногда законодательству! Хотя по земельным участкам для семей погибших по ул.Каштановой вполне решаемый вопрос при желании. И масса других вопросов. Но лобби денег или влиятельных особ нет! Так зачем было противозаконный проект да ещё и от МП ...выносить на сессию! Зачем тратить время и нервы не безразличных никопольчан?! Кому надо создать напряженную ситуацию в Никополе?! Много вопросов, а ответов мало! Все дворцовые игры, а про людей и город забыли! Но они могут напомнить!
Вірменська, Грузинська ............ чиїх патріархатів мають бути? Католицькі храми???
Мають хто хоче, але: 1. Ми воюємо з Москвою! Тому розповсюдження МП в Україні це дико! 2. І Римо католики і Греко католики і УПЦ КП намагаються діяти згідно Законів України. А Миколай Марущак як представник УПЦ МП діє в супереч закону: займає зем.ділянки та будує церкви. 3. А вимогати ділянку під Торгову будівлю від релегійної громади - це велике нахабство та порушення закону. 4. Ще більше нахабство не побачити в міської влади ( частини керівників ), в цьому нічого не звичайного та винести це питання на сесію!
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