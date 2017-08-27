Відкритий лист до Нікопольського міського голови та депутатського корпусу Нікопольської міської ради від громадської спілки «Учасників бойових дій Нікопольщини» 

Четвертий рік війни...Народ України вже пізнав що таке "руський мир": тисячі вбитих, безліч скалічених, сотні полонених та зниклих без вісті...
І у цей час, депутати Нікопольської міської ради включають у порядок денний питання про виділення у центрі міста землі під будівництво чергової будівлі нібито торгово-виставкового центру (неприбутковій організації!!! у безкоштовне користування під комерційні цілі!!!), але всім зрозуміло що насправді під будівництво чергового храму Московського Патріархату, та ще й голосуватимуть у пакеті з іншими земельними питаннями!
Це не могло не обурити людину при здоровому глузді! На всіх державних рівнях вже давно обговорюється питання щодо заборони УПЦ МП, як релігійної організації, яка контролюється країною агресором. Поки не припинять діяльність російської православної церкви в Україні (а будемо називати речі своїми іменами) або істотно не зменшать її присутність на території України, до тих пір нам не вдасться перемогти навіть в ідеологічній війні з Росією, оскільки це пропагандистська організація - це організація, яка веде війну проти України. А поки у країні агресора примусово закривають українські храми, українці змушені миритися з її присутністю на українській землі, і це ганебно та не припустимо!
В той самий час питання виділення землі під будівництво храму Святого Праведного Петра Калнишевського Української Православної церкви Київського Патріархату на честь загиблих захисників України, в порушення діючого законодавства, розглядається вже п’ять місяців. А Криворізьській єпархії Московського Патріархату у м.Нікополі землі виділяються протягом місяця, при тому що вона має безліч земельних ділянок та будівель без наявності необхідної дозвільної документації та навіть самозахопленні землі та самовільні забудови.
Отже, доводимо до відома депутатського корпусу Нікопольської міської ради, що ГС "Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини" разом з патріотичними організаціями, шановним козацтвом, громадськими діячами та патріотичною громадою нашого міста буде вживати всіх заходів щоб унеможливити будь-які рухи у бік будівництва нової "вотчини Сподвижників Руського миру в Україні", які під час святкування Дня незалежності України відкрито проігнорували державний Гімн та спільну молитву за мир в Україні.
МИ беремо на себе право на протест у рамках чинного законодавства, обумовленого Конституцією України, щоби НЕ ДОЗВОЛИТИ будувати нові храми, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором. МИ ні у якому разі не обговорюємо питання віри, як такої. Віра - це суто внутрішній світ людини - він не регулюється законами. Законами регулюються дії самої Церкви як інституції, як релігійної організації. Людина сама повинна вирішувати, в якій парафії їй перебувати. Віряни самі мають розібратися до якої церкви ходити. Тому МИ просимо не маніпулювати цими питаннями!
Отже, МИ наполягаємо на тому, щоби питання виділення землі під будівництво нового храму Криворізьської єпархії Московського Патріархату було ЗНЯТО з повістки денної чергової сесії міської ради.
МИ не закликаємо до совісті кожного депутата. МИ не спонукаємо вивчати історію України. МИ, учасники АТО, які ПІЗНАЛИ ціну НЕЗАЛЕЖНОСТІ, заплативши за це власним здоров'ям, разом з родинами загиблих воїнів спонукаємо до здорового глузду та навіть прагматизму у цьому питанні.
МИ не прагнемо протистояння у нашому місцевому суспільстві. МИ прагнемо миру, злагоди та ЄДНОСТІ, щоби місцеве САМОВРЯДУВАННЯ стало РЕАЛЬНІСТЮ. Поміркуйте, шановні депутати, якої слави вартий наш НІКОПОЛЬ?
На підставі викладеного, попереджаємо владу про проведення 28 серпня 2017 року попереджувальної акції протесту і запрошуємо всі патріотичні сили міста та району, всіх небайдужих громадян приєднатись до цієї акції !!!
Наші вимоги:
1. Зняти з повістки денної чергової сесії міської ради питання виділення землі під будівництво Криворізьської єпархії у місті Нікополі (Московського Патріархату).
2. Накласти мораторій на виділення землі релігійним громадам Криворізьської єпархії у місті Нікополі (Московського Патріархату) на будь-які цілі до закінчення військових дій в Україні та приведення у відповідність до вимог законодавства України документації на всі земельні ділянки та будівлі (в тому числі самозахопленні землі та самовільні забудови).
Запрошуємо всіх небайдужих до долі України прийти у понеділок, 28 серпня 2017р. о 10.00 год. до Нікопольської міської ради та підтримати вимогу заборонити надання земельної ділянки церкві Московського Патріархату в центрі нашого міста.
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Насчет лапши , это зря. Не думаю , что это, на мой взгляд несправедливое обвинение , послужит концепсии согласованных решений Горсовета при голосовании по различным вопросам депутатами избранными от ВОО Громадская Сила" и имеющих с ними согласованную позицию в части принятия определённых решений.
Не знаю кто там кому отказывал. . Кто и где отказывал , те кому отказали - ищут там где отказали. Пр юридическим вопросам , дискутирую только с юристами. По спортивным со спортсменами. По всем -со своими избирателями . Ликбезов нет . Теперь комментирую посты а не комментарии. Раз я ни в чем не разбираюсь , смысл со мной обсуждать. Вся власть Советам.
Если кто считает , что полномочия по принятию решений по выделению земли принадлежат громаде , то я не возражаю. Принимайте громадой и выделяйте , что хотите , где хотите, когда хотите и кому хотите. Сами заверяйте и устанавливайте кадастровые номера. Но можно и без номеров. На глаз с рулеткой.
Никто из моих избирателей не обращался ко мне по поводу моего голосования по каким либо вопросам рассматриваемых на сессии городского совета Полномочия принятия решений по выделению земельных участков- исключительно полномочия городского совета , то есть депутатов . Я принимаю решение как голосовать самостоятельно . На следующих выборах , если я приму решение быть депутатом горсовета , избиратели примут решение по моей кандидатуре учитывая и то , как я голосовал по тем или иным вопросам. Отчёт депутата гооодского совета, один раз в год . Если Вы проживаете на моем округе , то естьчасы приёма , приходите и задайте вопрос по моим голосованиям. Если нет, то к сожалению ничем помочь с точки зрения закона не смогу. Если то совсем не так. Инициируйте сбор подписей за досрочное освобождения меня от обязанностей депутата городского совета в соответствии с Законом о местных выборах.
[quote=Александр Рыбаков]. Это полномочия исключительно городского совета и больше ничьи и принимаются решения по принятию либо нет , проектов на разработку проектной документации только на сессии городского совета большинством голосов . Мені здається, що виключне право вирішувати що й де будувати має лише громада міста Нікополя.А ви, депутати, мабуть забули, що повинні бути її представниками.Так от, чи є у вас, шановний депутат, хоч якесь підтвердження того, що голосуєте саме від імені своїх виборців.Що їх думка і бажання співпадають з вашими.Ну,наприклад, якийсь протокол зборів, де, скажімо, половина ваших виборців вимагала би голосувати саме так. Або тисячі півтори письмових звернень знову таки ваших виборців, які б доручили вам, як голосувати по цьому важливому питанні. Чи радилися ви з виборцями?Дійсно, сміємося до сліз, бо повинно бути саме так. І це теж Закон України.
Для особо одаренных в Земельном законодательстве : в очередной раз , но это уже серьезно...., раз с сотого раза не доходит : В полномочия постоянных депутатских комиссий не входит : принятие либо не принятие решений по земельным вопросам .
В тысячный раз спрашиваю, как самого одаренного депутата :) На каком основании тогда отказывали ранее?! По причине не соответствии Ген.плана, зонирования и.т.д?! Хватит лапшу людям вешать и подтасовывать факты под свои решения..
Цитата: Александр Рыбаков
По поводу еще одного смешного заключения Сергея Петровича : " и сразу, не прочитав, депутаты голосуют за "ликвидацию" этого совета!" Всем депутатам , проект решения , состоящий из нескольких предложений был роздан . . После того как проект включили в повестку дня., то как внесенный с голоса его отправили в конец повестки . И рассматривали этот проект решения в конце сессии , через пару часов примерно. Депутаты не смогли прочитать несколько предложений за несколько часов ? Хотя все прочитали его за минуту , еще тогда когда я вносил предложение о включении его в повестку дня сессии .Смеемся в третий раз....
А это уже и не смешно... Имейте смелость отвечать за свои поступки и решения как городской депутат! Вот и все! А остальное детский сад: я хороший, я не виноват.. Хотя, кстати даже в Ваших отмазках нет точности: вопрос по Наб.совету был в середине сессии и два часа не прошло! Такое решение для города не имело срочности, но Вы с голоса подняли этот вопрос и подали готовый проект решения! Что изменилось в городе после такого срочного решения, к лучшему?! Вы бы так инициативу проявляли в контроле городского бюджета!!! :) Но это опять все лирика и нет ответа на вопрос: Александр Михайлович, Вы за этот проект решения или нет?
По поводу еще одного смешного заключения Сергея Петровича : " и сразу, не прочитав, депутаты голосуют за "ликвидацию" этого совета!" Всем депутатам , проект решения , состоящий из нескольких предложений был роздан . . После того как проект включили в повестку дня., то как внесенный с голоса его отправили в конец повестки . И рассматривали этот проект решения в конце сессии , через пару часов примерно. Депутаты не смогли прочитать несколько предложений за несколько часов ? Хотя все прочитали его за минуту , еще тогда когда я вносил предложение о включении его в повестку дня сессии .Смеемся в третий раз....
Для особо одаренных в Земельном законодательстве : в очередной раз , но это уже серьезно...., раз с сотого раза не доходит : В полномочия постоянных депутатских комиссий не входит : принятие либо не принятие решений по земельным вопросам . Это полномочия исключительно городского совета и больше ничьи и принимаются решения по принятию либо нет , проектов на разработку проектной документации только на сессии городского совета большинством голосов . Смеемся снова.
Смех без причины...это признак чего то... Сколько уже Вам раз писать , не спорьте , если не понимаете вообще ничего .Я КАК РАЗ И НАПИСАЛ ДЛЯ СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ. ДЕПУТАТ НА СЕССИИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МОЖЕТ ВНЕСТИ ЛЮБОЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ . Или ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА . БОЛЬШЕ НИКТО , ТОЧКА И ЕЩЕ РАЗ : НА СЕССИИ ! ТОЧКА . Все остальные за две недели, за 20 дней , как угодно. . А ФРАЗА в обращении " депутати Нікопольської міської ради включають у порядок денний " , во время формирования повестки дня, выглядит с точки зрения Закона и Права : Не туда зашли и не оттуда вышли и не поняли как там оказались. ПО ЗАКОНУ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕССИИ И СООТВЕТСТВЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЕССИИ ГОТОВИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ВСЕГДА ТОЛЬКО ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА И ДЕПУТАТЫ В ЭТОМУ ПРОЦЕССУ РЯДОМ НЕ СТОЯЛИ. По Пакетному голосованию , тоже самое : Не туда зашли и не оттуда вышли и не поняли как там оказались. Утверждается состав пакетов , только при формировании повестки дня сессии, на сессии. Теперь смейтесь ...над тем , что в очередной раз написали.... .
" Депутаты городского совета , включают в порядок дня вопрос о ...".И кто это из депутатов включил в повестку дня, где взглянуть ? ВООБЩЕ ТО ПО ЗАКОНУ Депутаты городского совета формирование порядка дня сессии не занимаются и ничего никуда, на стадии подготовки распоряжения о созыве сессии, включать не. Могут. . .
Смешно читать, когда сам же депутат А.М. Рыбаков, прямо на сессии, с голоса предлагает готовый проект решения о Наблюдательном Общественном совете и сразу, не прочитав, депутаты голосуют за "ликвидацию" этого совета! Любой депутат может подавать проект решения до сессии ( согласно регламента вроде за 2 недели...хотя есть примеры, когда подают и за три дня до сессии) так и на самой сессии.... А эти сказки, что депутаты ещё не в курсе и розберуться на сессии - это для никопольчан которые не сильны в кулуарных играх Горсовета! :) Депутатская комиссия "по земле" поддержала этот проект решения! Это и есть позорный факт! Никто из них не понимает даже сегодня: что там собирается строить гражданин Марущак! Толи торговый центр, толи церковь... Но из опыта захвата украинских земель Московским патриархатом, можно точно сказать - там был бы долгострой на десятки лет с высоким забором! Но все это лирика! Александр Михайлович, Вы за этот проект решения или нет?
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