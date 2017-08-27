Відкритий лист до Нікопольського міського голови та депутатського корпусу Нікопольської міської ради від громадської спілки «Учасників бойових дій Нікопольщини» 





Четвертий рік війни...Народ України вже пізнав що таке "руський мир": тисячі вбитих, безліч скалічених, сотні полонених та зниклих без вісті...

І у цей час, депутати Нікопольської міської ради включають у порядок денний питання про виділення у центрі міста землі під будівництво чергової будівлі нібито торгово-виставкового центру (неприбутковій організації!!! у безкоштовне користування під комерційні цілі!!!), але всім зрозуміло що насправді під будівництво чергового храму Московського Патріархату, та ще й голосуватимуть у пакеті з іншими земельними питаннями!

Це не могло не обурити людину при здоровому глузді! На всіх державних рівнях вже давно обговорюється питання щодо заборони УПЦ МП, як релігійної організації, яка контролюється країною агресором. Поки не припинять діяльність російської православної церкви в Україні (а будемо називати речі своїми іменами) або істотно не зменшать її присутність на території України, до тих пір нам не вдасться перемогти навіть в ідеологічній війні з Росією, оскільки це пропагандистська організація - це організація, яка веде війну проти України. А поки у країні агресора примусово закривають українські храми, українці змушені миритися з її присутністю на українській землі, і це ганебно та не припустимо!

В той самий час питання виділення землі під будівництво храму Святого Праведного Петра Калнишевського Української Православної церкви Київського Патріархату на честь загиблих захисників України, в порушення діючого законодавства, розглядається вже п’ять місяців. А Криворізьській єпархії Московського Патріархату у м.Нікополі землі виділяються протягом місяця, при тому що вона має безліч земельних ділянок та будівель без наявності необхідної дозвільної документації та навіть самозахопленні землі та самовільні забудови.

Отже, доводимо до відома депутатського корпусу Нікопольської міської ради, що ГС "Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини" разом з патріотичними організаціями, шановним козацтвом, громадськими діячами та патріотичною громадою нашого міста буде вживати всіх заходів щоб унеможливити будь-які рухи у бік будівництва нової "вотчини Сподвижників Руського миру в Україні", які під час святкування Дня незалежності України відкрито проігнорували державний Гімн та спільну молитву за мир в Україні.

МИ беремо на себе право на протест у рамках чинного законодавства, обумовленого Конституцією України, щоби НЕ ДОЗВОЛИТИ будувати нові храми, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором. МИ ні у якому разі не обговорюємо питання віри, як такої. Віра - це суто внутрішній світ людини - він не регулюється законами. Законами регулюються дії самої Церкви як інституції, як релігійної організації. Людина сама повинна вирішувати, в якій парафії їй перебувати. Віряни самі мають розібратися до якої церкви ходити. Тому МИ просимо не маніпулювати цими питаннями!

Отже, МИ наполягаємо на тому, щоби питання виділення землі під будівництво нового храму Криворізьської єпархії Московського Патріархату було ЗНЯТО з повістки денної чергової сесії міської ради.

МИ не закликаємо до совісті кожного депутата. МИ не спонукаємо вивчати історію України. МИ, учасники АТО, які ПІЗНАЛИ ціну НЕЗАЛЕЖНОСТІ, заплативши за це власним здоров'ям, разом з родинами загиблих воїнів спонукаємо до здорового глузду та навіть прагматизму у цьому питанні.

МИ не прагнемо протистояння у нашому місцевому суспільстві. МИ прагнемо миру, злагоди та ЄДНОСТІ, щоби місцеве САМОВРЯДУВАННЯ стало РЕАЛЬНІСТЮ. Поміркуйте, шановні депутати, якої слави вартий наш НІКОПОЛЬ?

На підставі викладеного, попереджаємо владу про проведення 28 серпня 2017 року попереджувальної акції протесту і запрошуємо всі патріотичні сили міста та району, всіх небайдужих громадян приєднатись до цієї акції !!!

Наші вимоги:

1. Зняти з повістки денної чергової сесії міської ради питання виділення землі під будівництво Криворізьської єпархії у місті Нікополі (Московського Патріархату).

2. Накласти мораторій на виділення землі релігійним громадам Криворізьської єпархії у місті Нікополі (Московського Патріархату) на будь-які цілі до закінчення військових дій в Україні та приведення у відповідність до вимог законодавства України документації на всі земельні ділянки та будівлі (в тому числі самозахопленні землі та самовільні забудови).





100

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube