НВР Правий Сектор Нікополь: На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги

Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Шановный бандеровец! Дело не в том, кто там дзявкал, что поделать,никакая сучка не виновата, что родилась не львицей,но вопрос-то остается--кто "вместо"? Или "ничто" терпимее "кого-то"? Выскажись, пожалуйста, твое мнение ценится.
В данном случае вместо "кого-то" мы и имеем "ничто". Поэтому терять в случае его ухода особо нечего. Что касается кто "вместо", меня на примете такой кандидатуры нет, скажу сразу. Нужно сначала отправить в отставку действующего, назначить одновременно с выборами мэра и выборы в горсовет. Посмотреть кто заявит о своем желании участвовать в выборах и голосовать за достойного. Всегда среди кандидатов такие есть, но за них почему-то электорат не голосует предпочитая лучше наступать на грабли. Приходя на встречу с кандидатом нужно задавать первый вопрос, гарантирует-ли он что Донца не будет в его команде ни в каком качестве. В случае положительного ответа можно оставаться и слушать его программу. Но ни в коем случае не голосовать за кандидатов от Видродження. Но не все же так будут делать. В этом вся беда.
Это близкий и понятный всем крик души. И пока каждая смерть в зоне АТО станет не только семейной, но и государственной трагедией, будут убивать наших братьев. Ведь достаточно команды "фас", чтобы регулярно не хоронить наших близких. А с конфетными фабриками позже разберемся. Ирина, я с вами в том, что такое государство не достойно уважения людского.
Шановный бандеровец! Дело не в том, кто там дзявкал, что поделать,никакая сучка не виновата, что родилась не львицей,но вопрос-то остается--кто "вместо"? Или "ничто" терпимее "кого-то"? Выскажись, пожалуйста, твое мнение ценится.
Ну, с залом все ясно. Директор "градообразующего" предприятия, с которого все уже тикают, возможно, решил пересесть с тонущего корабля в кресло городского головы, а возможно посадить туда своего человека. Но Фисака в любом случае менять нужно. Просто избирателям пора научится думать головой и в случае успеха данного мероприятия использовать ситуацию в своих интересах: поблагодарить Видродження за избавление города от человека, занимающего кресло мэра и потом проголосовать не за представителя этой партии, а за какого-нибудь достойного кандидата, который захочет и сможет навести в городе порядок. Все просто. Местная политическая и бизнесовая псевдоэлита уверена что народ(особенно работники одного завода) это бараны, которые взмычат и проголосуют так как им будет нужно под страхом мифических скрытых камер в кабинках и увольнения с работы. Народу нужно научиться использовать в своих целях и кидать политиков. Только и всего.
Опять за рыбу гроши. Мы поняли. Власть г-вно и надо другую. Вы лучше послушайте, какой мне сон приснился. А было так. Путём необоснованного завышения себестоимости, продукция ГОКов уходит за рубеж по максимальной (насколько возможно) цене. Этим достигается несколько целей. Первая - получение более высокого НДС и его возврат из бюджета. Затем эта продукция поставляется в какую нибудь "Панаму". На неё накручиваются все транспортные и т.д. расходы. Затем она каким то чудесным образом там приобретается и поступает на завод на переработку. При этом возникают большие сомнения, действительно ли она куда то плавала, а не преодолевала каких то 25 км. Но как бы там не было в результате получаем золотое сырьё (достигается вторая цель). Но и это ещё не всё. Полученную таким образом продукцию, отправляем потребителю. Но не на прямую, а через посредников. Товарищ К. сам говорил в телепередаче, что каждый должен заниматься своим делом. Наше дело мол производить, а продают пускай другие, зачем нам этот геморрой? И тут достигается третья цель. Мы в сплошной ж-пе, т.е сплошные убытки (на вот по бумагам посмотри, комар носа не подточит). И тут включаются крокодильи слёзы, мол какие мы бедные, недоедаем и прочее и прочее. И происходим о чудо!!! Что бы не дать загнутся сироткам (как никак градообразующее предприятие) им выделяются миллиардные дотации. Да да, не смейтесь. Именно так было в 10-м и в 12-м и в другие времена. И приснится же такое? А вы говорите территория без коррупции. Детский сад.
Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос
Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос
Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства
Любой другой директор завода платил бы зарплату , я спросил что он сделал как депутат., и как они говорят что средняя зарплата на заводе 10 тыс грн))))) у кого????? Я таких людей практически не встречал)
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