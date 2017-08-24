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Информация / НВР Правий Сектор Нікополь: На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги (Сегодня, 09:42)

НВР Правий Сектор Нікополь неодноразово надавав гуманітарну допомогу бійцям добровольцям захисникам України 
На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги.

НВР Правий Сектор Нікополь: На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги
НВР Правий Сектор Нікополь: На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги
НВР Правий Сектор Нікополь: На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги
НВР Правий Сектор Нікополь: На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги

Усім бажаючим внести свій вклад у визвольну боротьбу та допомогти воїнам АТО звертатися за номером +380991292465 Повну звітність гарантуємо

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 233 » Комментариев:0

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    НВР Правий Сектор Нікополь: На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги
    НВР Правий Сектор Нікополь неодноразово надавав гуманітарну допомогу бійцям добровольцям захисникам України 
    На початок вересня планується чергове відправлення волонтерської допомоги.
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    • Русскоязычный бандеровец 24.08.2017
      Борис Кривчик: КОГДА ГОВОРЯТ П ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Палыч
      Шановный бандеровец! Дело не в том, кто там дзявкал, что поделать,никакая сучка не виновата, что родилась не львицей,но вопрос-то остается--кто "вместо"? Или "ничто" терпимее "кого-то"? Выскажись, пожалуйста, твое мнение ценится.

      В данном случае вместо "кого-то" мы и имеем "ничто". Поэтому терять в случае его ухода особо нечего. Что касается кто "вместо", меня на примете такой кандидатуры нет, скажу сразу. Нужно сначала отправить в отставку действующего, назначить одновременно с выборами мэра и выборы в горсовет. Посмотреть кто заявит о своем желании участвовать в выборах и голосовать за достойного. Всегда среди кандидатов такие есть, но за них почему-то электорат не голосует предпочитая лучше наступать на грабли. Приходя на встречу с кандидатом нужно задавать первый вопрос, гарантирует-ли он что Донца не будет в его команде ни в каком качестве. В случае положительного ответа можно оставаться и слушать его программу. Но ни в коем случае не голосовать за кандидатов от Видродження. Но не все же так будут делать. В этом вся беда.
    • Палыч 24.08.2017
      Виктор Артеменко: Мой ответ уб ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Виктор, мало вычислять лазутчиков "русского мира" (их хватает и на Краснодонской), по законам военного времени пора их стрелять, чтобы сберечь жизни нормальным украинцам.
    • Палыч 24.08.2017
      Просто прошу, подумайте в след ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Это близкий и понятный всем крик души. И пока каждая смерть в зоне АТО станет не только семейной, но и государственной трагедией, будут убивать наших братьев. Ведь достаточно команды "фас", чтобы регулярно не хоронить наших близких. А с конфетными фабриками позже разберемся.
      Ирина, я с вами в том, что такое государство не достойно уважения людского.
    • Палыч 24.08.2017
      Борис Кривчик: КОГДА ГОВОРЯТ П ... (3)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Шановный бандеровец! Дело не в том, кто там дзявкал, что поделать,никакая сучка не виновата, что родилась не львицей,но вопрос-то остается--кто "вместо"? Или "ничто" терпимее "кого-то"? Выскажись, пожалуйста, твое мнение ценится.
    • Русскоязычный бандеровец 22.08.2017
      Борис Кривчик: КОГДА ГОВОРЯТ П ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, с залом все ясно. Директор "градообразующего" предприятия, с которого все уже тикают, возможно, решил пересесть с тонущего корабля в кресло городского головы, а возможно посадить туда своего человека. Но Фисака в любом случае менять нужно. Просто избирателям пора научится думать головой и в случае успеха данного мероприятия использовать ситуацию в своих интересах: поблагодарить Видродження за избавление города от человека, занимающего кресло мэра и потом проголосовать не за представителя этой партии, а за какого-нибудь достойного кандидата, который захочет и сможет навести в городе порядок. Все просто. Местная политическая и бизнесовая псевдоэлита уверена что народ(особенно работники одного завода) это бараны, которые взмычат и проголосуют так как им будет нужно под страхом мифических скрытых камер в кабинках и увольнения с работы. Народу нужно научиться использовать в своих целях и кидать политиков. Только и всего.
    • Довбуш 21.08.2017
      Никополь, город где ни кому ни ... (2)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Ну і чому вина влада якщр це кабель укртелекома і він повинен його ремонтувати-якщо робить висновок то вині - НЗФ бо вулицю називав куцин 50 років НЗФ
    • Алексей Вайс 21.08.2017
      Никополь, город где ни кому ни ... (2)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Опять за рыбу гроши.
      Мы поняли. Власть г-вно и надо другую.
      Вы лучше послушайте, какой мне сон приснился.
      А было так.
      Путём необоснованного завышения себестоимости, продукция ГОКов уходит за рубеж по максимальной (насколько возможно) цене. Этим достигается несколько целей. Первая - получение более высокого НДС и его возврат из бюджета. Затем эта продукция поставляется в какую нибудь "Панаму". На неё накручиваются все транспортные и т.д. расходы. Затем она каким то чудесным образом там приобретается и поступает на завод на переработку. При этом возникают большие сомнения, действительно ли она куда то плавала, а не преодолевала каких то 25 км. Но как бы там не было в результате получаем золотое сырьё (достигается вторая цель). Но и это ещё не всё. Полученную таким образом продукцию, отправляем потребителю. Но не на прямую, а через посредников. Товарищ К. сам говорил в телепередаче, что каждый должен заниматься своим делом.
      Наше дело мол производить, а продают пускай другие, зачем нам этот геморрой? И тут достигается третья цель.
      Мы в сплошной ж-пе, т.е сплошные убытки (на вот по бумагам посмотри, комар носа не подточит). И тут включаются крокодильи слёзы, мол какие мы бедные, недоедаем и прочее и прочее.
      И происходим о чудо!!!
      Что бы не дать загнутся сироткам (как никак градообразующее предприятие) им выделяются миллиардные дотации. Да да, не смейтесь. Именно так было в 10-м и в 12-м и в другие времена.
      И приснится же такое?
      А вы говорите территория без коррупции.
      Детский сад.
    • Виктор Артеменко 20.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Сергеевич
      Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос

      Тут посмотрите: http://city-nikopol.com.ua/7440-nikopolchane-progolosovali-za-sbor-podpisey-ob-
      otstavke-gorodskogo-golovy-andreya-fisaka-ne-pomogli-dazhe-byudzhetniki-polnoe-
      video.html
    • Алексей Сергеевич 20.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (5)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос
    • Алексей Сергеевич 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (9)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Алексей Сергеевич
      , что Куцин сделал для Никополя значимое???

      Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства

      Любой другой директор завода платил бы зарплату , я спросил что он сделал как депутат., и как они говорят что средняя зарплата на заводе 10 тыс грн))))) у кого????? Я таких людей практически не встречал)
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