 Найдены брошенные домашние котята!

Опять за рыбу гроши.

Мы поняли. Власть г-вно и надо другую.

Вы лучше послушайте, какой мне сон приснился.

А было так.

Путём необоснованного завышения себестоимости, продукция ГОКов уходит за рубеж по максимальной (насколько возможно) цене. Этим достигается несколько целей. Первая - получение более высокого НДС и его возврат из бюджета. Затем эта продукция поставляется в какую нибудь "Панаму". На неё накручиваются все транспортные и т.д. расходы. Затем она каким то чудесным образом там приобретается и поступает на завод на переработку. При этом возникают большие сомнения, действительно ли она куда то плавала, а не преодолевала каких то 25 км. Но как бы там не было в результате получаем золотое сырьё (достигается вторая цель). Но и это ещё не всё. Полученную таким образом продукцию, отправляем потребителю. Но не на прямую, а через посредников. Товарищ К. сам говорил в телепередаче, что каждый должен заниматься своим делом.

Наше дело мол производить, а продают пускай другие, зачем нам этот геморрой? И тут достигается третья цель.

Мы в сплошной ж-пе, т.е сплошные убытки (на вот по бумагам посмотри, комар носа не подточит). И тут включаются крокодильи слёзы, мол какие мы бедные, недоедаем и прочее и прочее.

И происходим о чудо!!!

Что бы не дать загнутся сироткам (как никак градообразующее предприятие) им выделяются миллиардные дотации. Да да, не смейтесь. Именно так было в 10-м и в 12-м и в другие времена.

И приснится же такое?

А вы говорите территория без коррупции.

Детский сад.