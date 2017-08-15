Сейчас довольно много разговоров о том что граждан не устраивает работа представителей Никопольской городской власти, и конечно в первую очередь городского головы Андрея Петровича Фисак. Сейчас довольно много разговоров о том что граждан не устраивает работа представителей Никопольской городской власти, и конечно в первую очередь городского головы Андрея Петровича Фисак.





Ко мне как к журналисту обращается очень много Никопольчан с вопросами, а кто будет и что будет.

Почему то у людей складывается впечатление что я именно против Андрея Петровича и более того играю в команде будущего городского головы.

Хочу сказать от себя: - Я не против Фисака Андрея Петровича, уверен что в нем остались еще все человеческие качества, я не ЗА другого кандидата.

Я против бездеятельности представителей городской власти и соответственно бардака который сейчас происходит в городе.

Мне все ровно кто именно будет городским головой, Фисак или кто то другой, главное что б он болел за город и любил его. Сейчас я этого не вижу.

Спросите а можно ли заставить любить город? Думаю нет. Это или есть или нет.

Кто будет не знаю, могу ответить лишь каким я вижу городского голову Никополя, моего родного города.





Во первых, однозначно местный, которого знают все и которого можно запросто встретить в магазине. Городской голова должен понимать, сам понимать, что он всего лишь старший среди равных.





И что ему, его детям и внукам еще жить в этом городе.





Начинать свой рабочий день должен не с кабинета, а с объезда объектов, с общения с людьми. С простыми людьми, а не со сворой из подтанцовки. И чаще ездить сам, без свиты и видео камер. То есть не для пиара, а для дела.





Прием граждан по личным вопросам, - это просто то время когда городской голова обязан быть в кабинете и принимать граждан. А двери в его кабинет должны быть всегда открыты, для всех и в любое время.

Городской голова, в моем понимании, должен быть хозяйственником. И воспринимать город как дом свой, своих детей и внуков, а не как промплощадку для получения кратковременной прибыли.





Городского голову я вижу лидером, т.е. ведущим, а не ведомым. По хозяйски распоряжаться вверенными ему средствами, а не сдавать в аренду.





Можно ли этому научить или заставить? Нет. У человека это должно быть в крови.





Соответствует ли вышеперечисленному действующий городской голова? Думаю, Нет. Можно ли исправить? Уже говорил.





Своеобразным индикатором отношения представителей власти к людям - это дороги, это клумбы и скверы. Оглянитесь вокруг. И должно ли удивлять городского голову что к нему будет такое же отношение людей?





Это мое субъективное мнение но хотелось бы услышать ваше, Уважаемые читатели. Спасибо.





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