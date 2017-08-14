Ребята, давайте жить дружно. Я хоть за 11 000 км. от вас , но все под контролем. Не дуйте пузыри , скоро буду .



Ребята все взрослые , разберёмся.



Я проекта решения не видел. Депутатская комиссия , все сделала правильно , есть заявление , через 30 дней на сессию , без вариантов. То , не то , позато. В течении месяца решение сессии или Да или Нет. И не гоните на членов деп. Комиссии , по вопросам заявлений о разработке проектной документации по выделению земли , других вариантов как вынести на сессию не позднее чем в месячный срок нет. Зем. Кодекс. Ст. 123 , не вчитывайтесь, все придумано до вас.



Теперь по теме и прошу не перебивать , и лучше записывайте , чтобы не переспрашивать.



Есть утверждённый План подетальной планировки центральной части Никополя.



Есть у Васи , у Пети , у Саши -проекты изменения этого Плана подетальной планировки сделанные за свои не за бюджетные.

На здоровье. Разработали -ваше право. Можете в музей , можете в капсулу потомкам, а можете через обществ. слушания и решение сессии при положительном варианте на слушаниях , принять эти изменния.

Утвердить внесение Изменений в План подетальной планировки может сессия горсовета , после обсуждения этого вопроса на общественных слушаниях.



Все записывают ? Молодцы . Едем дальше.



Решения сессии об утверждении внесения изменений в План подетальной планировки центральной части Никополя не было.



Ну так к чему пузыри ? Если нет принятых изменений в Подетальный План центральной части Никополя , то скачиваем и слушаем песню Азамата Мусагалиева : "@ли ты ноешь", а не организовываем супротив , против того , что не может быть принято без того , чего я выше перечислил.



Написали заявление на разработку проектной документации .

Разберёмся и определимся на сессии.

Ордена только отливать не нужно с надписью : МЫ НЕ ДОПУСТИЛИ.



Все что написал , сохраните для потомков , когда будут на землеустроителей поступать , пригодится. Людмила меня учила хорошо.