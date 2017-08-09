Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.[/quote]



Помилован он был русским царем до или после 1668 года ?



В 1668 г. Серко перешел на сторону Дорошенко, "воевал" украинские города, идя "против бояр и воевод", и в то же время не переставал теснить крымцев. В 1670 г., снова верный московскому царю, Серко выжег Очаков и нанес несколько поражений недавнему союзнику своему. В 1672 г., по смерти гетмана Демьяна Многогрешного , Серко стал домогаться гетманства, но вместо того попал в Тобольск, сосланный туда царем Алексеем Михайловичем . Скоро, однако, он был вновь поставлен во главе запорожских казаков, с которыми в 1673 г. взял Арслан, Очаков и др. В том же году Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича и получил от царя богатое "пожалование", но, не получая удовлетворения некоторых своих просьб, стал сноситься с поляками, от которых ничего не добился; снова сделался приверженцем московского царя и склонил на его сторону Петра Дорошенко. В 1675 г. Серко жестоко отомстил султану турецкому и крымским татарам за разграбление Сечи, получил от султана богатый выкуп за пленных и написал ему "смехотворное" письмо, эпизод с которым послужил темой для известной картины И.Е. Репина "Запорожцы". В последние годы жизни Серко уже не изменял Москве и неустанно поражал крымцев. Отличавшийся необыкновенной храбростью и в то же время великодушием и добротой, Серко тотчас же после смерти стал предметом легенд, стихов и т. п. Его именем татары унимали кричащих детей; равного ему не находили никого, и память о нем сохранилась в Малороссии до сих пор. В деревне Капыловке, Екатеринославской губернии, ему поставлен памятник, описанный Д. Эварницким в "Историческом Вестнике" (1887, № 7). Тому же автору принадлежит и подробная его биография: "Иван Дмитриевич Сирко, главный кошевой атаман запорожских низовых казако