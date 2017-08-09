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Криминал / 7 років проведе у колонії місцевий житель м. Нікополь за вчинення ряду злочинів (Сегодня, 12:56)

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186,                  ч. 1, ч. 2 ст. 187 КК України. 
 
Під час судового розгляду кримінального провадження  встановлено, що 30-річний чоловік, звільнившись в 2015 році з місць позбавлення волі, у зв’язку з відбуттям строку покарання, на шлях виправлення не став та продовжив свою злочинну діяльність. Так, починаючи з листопада 2015 року вчинив ряд епізодів крадіжок, зокрема, пов’язаних і з проникненням в будинок та інші приміщення, звідки викрадав побутові речі потерпілих. Крім того, молодик вчинив 3 пограбування неповнолітніх.
 
На рахунку зловмисника 5 розбійних нападів, де потерпілими знову ж були малолітні та неповнолітні діти, які в денний час перебували на території шкіл в м. Нікополі. Так, засуджений погрожуючи кухонним ножем, який зазделегіть брав із собою, відбирав у останніх мобільні телефони, грошові кошти та планшет.  
 
Державне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури. У ході судового розгляду кримінального провадження, на підтвердження вини чоловіка, сторона обвинувачення надала суду та обґрунтувала переконливі і беззаперечні докази.
 
Суд, врахувавши принципову позицію прокурора, призначив молодику покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Цивільні позови потерпілих щодо відшкодування матеріальної шкоди задоволено в повному обсязі.

Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури 
В. Жур
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян.


      Пан Рибаков наводить цитати з джерела "Большой Русский Биографический Словарь". Ось як там пишуть про проект: "Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря (ЭС) издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (НЭС). Он включает уникальные и актуальные до сих пор статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома “Россия”. " Тобто, це адаптована версія переписаного москалями в Петербурзі Енциклопедичного словника Брокгауза. Організатори наголошують на актуальності більшості статей, причому Україна в них називається не інакше, як Малоросія, а українці - малороси. Совпадєніє?
    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Петрович
      Александр Михайлович не тратьте силы, кастрюля одета по самые глаза и уши, Вас не слышно.

      О, ще один москалик з'явився! А пан Рибаков казав, що п'ята колона "... в головах у тех, кто в кастрюлях спит...".
    • Александр Петрович 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Александр Михайлович не тратьте силы, кастрюля одета по самые глаза и уши, Вас не слышно.
    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      "Розділяй і властвуй" - прадавня військова стратегія. Москалі завжди вели війну проти українців на повне знищення. Там, де не виходило силою - вони діяли віроломством і підкупом. Ми дуже добре пам'ятаємо історію, на відміну від тих, хто за п'ятак готовий продатися ворогу та співати під його дудку.
    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Московія, Московське князівство та сучасна Росія - для нас одне й теж саме, бо москаль як був москалем, так ним і залишиться. Це утворення на протязі сторічч несло загрозу для незалежної України. Вони завжди вважали українців нікчемами та вказували, що робити. І у всі віки на Україні вистачало запроданців, які допомагали москалям у цьому. Звичайно, для Росії, особливо зараз, дуже вигідно, щоб ми згадали, як козаки чубилися з поляками та татарами. Маніпуляції масовою свідомістю за допомогою перекручування історії та підкреслення вирваних з контексту окремих історичних фактів - улюблена російська техніка. Але ж ми не дурні, і в каструлях не спимо. Українці зараз, як ніколи, чудово розуміють, хто справжній ворог.
    • Александр Рыбаков 08.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.[/quote]

      Помилован он был русским царем до или после 1668 года ?

      В 1668 г. Серко перешел на сторону Дорошенко, "воевал" украинские города, идя "против бояр и воевод", и в то же время не переставал теснить крымцев. В 1670 г., снова верный московскому царю, Серко выжег Очаков и нанес несколько поражений недавнему союзнику своему. В 1672 г., по смерти гетмана Демьяна Многогрешного , Серко стал домогаться гетманства, но вместо того попал в Тобольск, сосланный туда царем Алексеем Михайловичем . Скоро, однако, он был вновь поставлен во главе запорожских казаков, с которыми в 1673 г. взял Арслан, Очаков и др. В том же году Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича и получил от царя богатое "пожалование", но, не получая удовлетворения некоторых своих просьб, стал сноситься с поляками, от которых ничего не добился; снова сделался приверженцем московского царя и склонил на его сторону Петра Дорошенко. В 1675 г. Серко жестоко отомстил султану турецкому и крымским татарам за разграбление Сечи, получил от султана богатый выкуп за пленных и написал ему "смехотворное" письмо, эпизод с которым послужил темой для известной картины И.Е. Репина "Запорожцы". В последние годы жизни Серко уже не изменял Москве и неустанно поражал крымцев. Отличавшийся необыкновенной храбростью и в то же время великодушием и добротой, Серко тотчас же после смерти стал предметом легенд, стихов и т. п. Его именем татары унимали кричащих детей; равного ему не находили никого, и память о нем сохранилась в Малороссии до сих пор. В деревне Капыловке, Екатеринославской губернии, ему поставлен памятник, описанный Д. Эварницким в "Историческом Вестнике" (1887, № 7). Тому же автору принадлежит и подробная его биография: "Иван Дмитриевич Сирко, главный кошевой атаман запорожских низовых казако
    • Александр Рыбаков 08.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Benny Hill
      Цитата: Александр Рыбаков
      Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана

      Там же написано "Реконструкція бою козаків з москалями 1618 року"!!! Какими русскими???
      Русские и Российская империя появились в 1721 году указом Петра 1, а именно после победы в северной войне))) А ранее было Московское царство, Московия, соответственно бой с москалями)))


      Запорожским казакам за участие в войне против Русского царства была выплачена плата от польского короля — 20 тысяч золотых и 7 тысяч штук сукна[источник не указан 1861 день], а Сагайдачный со своим 20-тысячным войском отправился в Киев, где его было «проголошено Гетманом над Киевской Украиной и Гетманом всего войска Запорозького». Сагайдачный, «… мучимый укорами совести, от имени всего Войска Запорожского просил иерусалимского патриарха Феофана „об отпущении греха разлития крови христианской в Москве“, на что патриарх Феофан „…бранил казаков за то, что они ходили на Москву, говоря, что они подпали проклятию, указывая для этого то основание, что русские — христиане“»[
    • Александр Рыбаков 08.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Затопська січ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?


      Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.


      Пятая колонна в головах у тех , кто в кастрюлях спит . И это не критика , это подсказка,, что кошевой атаман воевал с поляками и крымчанами , читаем историю .
    • Копчик С. 08.08.2017
      Реформа системы ЖКХ. Опыт Покр ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Это, увы..стало главной ошибкой у нас: " Характерно, что в отличие от Никополя и Марганца, где в рамках децентрализации людям просто выдавалась материальная помощь, и они были вынуждены самостоятельно решать обогрева жилищ, в Покрове работа прошла комплексно. А учитывая тот факт, что основной упор был сделан на оснащение газовыми конвекторами, а не электроотоплением, городу удалось избежать проблем с энергоснабжением в зимний период. В отличие от того же Марганца, где в рамках децентрализации было установлено большое количество систем электроотопления, что привело к большой нагрузке на сети и перебои с электричеством..." Плюс у них много котелен на твердотопливные и это тоже уменьшение нагрузки на электросети и бюджет города! Надеемся, что на ошибках учаться..
    • Benny Hill 08.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана

      Там же написано "Реконструкція бою козаків з москалями 1618 року"!!! Какими русскими???
      Русские и Российская империя появились в 1721 году указом Петра 1, а именно после победы в северной войне))) А ранее было Московское царство, Московия, соответственно бой с москалями)))
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