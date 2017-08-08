 Покров сохранит бесплатные проезд в электричках для своих льготников

С учетом того, что государство мягко говоря «забило» на многие свои обязательства и фактически прекратило финансирование ряда социальных программ, с недавних пор возникла ситуация, когда Криворожская дирекция Приднепровской железной дороги угрожала отменить остановку пригородных поездов на местной железнодорожной станции Чертомлык.
Эта стало бы серьезным ударом для многих жителей города, которые так или иначе пользуются возможностью бесплатного проезда в электричках.
После длительных переговоров было принято решение компенсировать эти затраты из городского бюджета. На 23-й сессии городского совета, которая прошла 28 июля, местные депутаты утвердили Порядок предоставления льгот на проезд в пригородных поездах. При этом оплачивать город будет исключительно проезд тех льготных категорий граждан, которые зарегистрированы в Покрове.
Это уже не первый случай, когда местный бюджет берет на себя те обязательства, которые не выполняет государство. В частности, город компенсирует затраты на перевозку льготников местным автотранспортом, а после отказа государства финансировать бесплатное питание для учеников младших классов эту задачу также взял на себя местный бюджет.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
На автовокзале за АТБ на месте бывшего разобранного овощехранилище свалка покруче и рядом тоже люди живут,и каждый день там проходят сотни людей и реакции ноль а где прославленная муниципальная полиция?И это в центре города!
Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?
Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.
Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?
Поляки Крым не отжимали , но назвать событие реконструкцией битвы , не понимания значения этого слова , невесело. ( Историческая реконструкция (также военно-историческая реконструкция) — получило распространение в кругу людей, увлекающихся историей и искусством. Как правило, увлечённым исторической реконструкцией интересно создание исторического комплекса, состоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых принадлежностей на ВЫБРАННЫЙ РЕГИОН И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД) Это , в принципе, очевидное достоинство нации , видеть в своих соотечественниках , которые историю читали не по радио, пятую колонну.
Все очень просто . Соблюдая исторические моменты , в июне можно было провести реконструкцию битвы под Конотопом и отпраздновать победу над российскими войсками , а в честь Ивана Сирка , в августе , сделать реконструкцию какого -то сражения , огромное количество которых этот славный воин выиграл. А побеждал он поляков, турков и крымских татар.
Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян. В 1668 г. Серко перешел на сторону Дорошенко, "воевал" украинские города, идя "против бояр и воевод", и в то же время не переставал теснить крымцев. В 1670 г., снова верный московскому царю, Серко выжег Очаков и нанес несколько поражений недавнему союзнику своему. В 1672 г., по смерти гетмана Демьяна Многогрешного , Серко стал домогаться гетманства, но вместо того попал в Тобольск, сосланный туда царем Алексеем Михайловичем . Скоро, однако, он был вновь поставлен во главе запорожских казаков, с которыми в 1673 г. взял Арслан, Очаков и др. В том же году Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича и получил от царя богатое "пожалование", но, не получая удовлетворения некоторых своих просьб, стал сноситься с поляками, от которых ничего не добился; снова сделался приверженцем московского царя и склонил на его сторону Петра Дорошенко. В 1675 г. Серко жестоко отомстил султану турецкому и крымским татарам за разграбление Сечи, получил от султана богатый выкуп за пленных и написал ему "смехотворное" письмо, эпизод с которым послужил темой для известной картины И.Е. Репина "Запорожцы". В последние годы жизни Серко уже не изменял Москве и неустанно поражал крымцев. Отличавшийся необыкновенной храбростью и в то же время великодушием и добротой, Серко тотчас же после смерти стал предметом легенд, стихов и т. п. Его именем татары унимали кричащих детей; равного ему не находили никого, и память о нем сохранилась в Малороссии до сих пор. В деревне Капыловке, Екатеринославской губернии, ему поставлен памятник, описанный Д. Эварницким в "Историческом Вестнике" (1887, № 7). Тому же автору принадлежит и подробная его биография: "Иван Дмитриевич Сирко, главный кошевой атаман запорожских низовых казаков" (Санкт-Петербург, 1894).
Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана , который бил поляков и крымчаков Можно было показать красивую реконструкцию битвы с поляками , которых кошевой атаман Иван Сирко бил неоднократно как и крымчаков, но польские флаги выставлять не с руки , завтра туда ехать на работу просится , крымско -татарские флаги не продаются ,может это про битву под Канатопом , в которой Сирко участия не принимал ? . " Все смешалось в доме Облонских"
Будем всем о группе рассказывать, кому будет интересно будут вступать. Тем, кто вступил будем общими усилиями помогать и междусобойчиком решать возникающие проблемы. Со временем люди должны подтянуться или они свои проблемы будут решать сами.
Выставлять на всеобщее обозрение опричников нужно, пусть их знают в лицо. Опричникам очень не понравится, когда их личные данные, адрес проживания и фото станут достоянием общественности - ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИТСЯ. А когда критическая масса недовольных наберется, у них встанет вопрос - или уходить в с работы или быть на всеобщем обозрении ВСЕМИ НЕНАВИДИМЫЕ!
В любом случае делать что-то нужно, именно ДЕЛАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ, а не просто жаловаться. Со своей стороны я предложила, по-моему хороший план, альтернативы ему пока нет. Если его поддержит хоть несколько человек, можно действовать.
Извините может не в тему. На сайте газеты "ГОРОД Никополь" хочу создать рубрику - "Совок непобедим" или "Никополь - палата №7". Просто не знал куда разместить этот материал. Работников полиции искренне поздравляю
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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