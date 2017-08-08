НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ГРОМАДЯНИНКИ ТКАЧЕНКО ДАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 11.09.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ЯКА 16.07.2016 ВИЙШЛА ЗІ СВОГО МІСЦЯ МЕШКАННЯ І ДО ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ НЕ ПОВЕРНУЛАСЯ.
ПРИКМЕТИ: НА ВИГЛЯД 27-33 РОКІВ; ЗРІСТ 160 СМ., ХУДОРЛЯВОЇ СТАТУРИ, ОБЛИЧЧЯ ОВАЛЬНЕ, НІС ПРЯМИЙ, ОЧІ СВІТЛО КОРИЧНЕВІ, ЗАЧІСКА НИЖЧЕ ПЛЕЧЕЙ ВОЛОССЯ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ.
В РАЗІ НАЯВНОСТІ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТКАЧЕНКО Д.О. ПРОШУ ПОВІДОМИТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
На автовокзале за АТБ на месте бывшего разобранного овощехранилище свалка покруче и рядом тоже люди живут,и каждый день там проходят сотни людей и реакции ноль а где прославленная муниципальная полиция?И это в центре города!
Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?
Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.
Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?
Поляки Крым не отжимали , но назвать событие реконструкцией битвы , не понимания значения этого слова , невесело. ( Историческая реконструкция (также военно-историческая реконструкция) — получило распространение в кругу людей, увлекающихся историей и искусством. Как правило, увлечённым исторической реконструкцией интересно создание исторического комплекса, состоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых принадлежностей на ВЫБРАННЫЙ РЕГИОН И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД) Это , в принципе, очевидное достоинство нации , видеть в своих соотечественниках , которые историю читали не по радио, пятую колонну.
Все очень просто . Соблюдая исторические моменты , в июне можно было провести реконструкцию битвы под Конотопом и отпраздновать победу над российскими войсками , а в честь Ивана Сирка , в августе , сделать реконструкцию какого -то сражения , огромное количество которых этот славный воин выиграл. А побеждал он поляков, турков и крымских татар.
Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян. В 1668 г. Серко перешел на сторону Дорошенко, "воевал" украинские города, идя "против бояр и воевод", и в то же время не переставал теснить крымцев. В 1670 г., снова верный московскому царю, Серко выжег Очаков и нанес несколько поражений недавнему союзнику своему. В 1672 г., по смерти гетмана Демьяна Многогрешного , Серко стал домогаться гетманства, но вместо того попал в Тобольск, сосланный туда царем Алексеем Михайловичем . Скоро, однако, он был вновь поставлен во главе запорожских казаков, с которыми в 1673 г. взял Арслан, Очаков и др. В том же году Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича и получил от царя богатое "пожалование", но, не получая удовлетворения некоторых своих просьб, стал сноситься с поляками, от которых ничего не добился; снова сделался приверженцем московского царя и склонил на его сторону Петра Дорошенко. В 1675 г. Серко жестоко отомстил султану турецкому и крымским татарам за разграбление Сечи, получил от султана богатый выкуп за пленных и написал ему "смехотворное" письмо, эпизод с которым послужил темой для известной картины И.Е. Репина "Запорожцы". В последние годы жизни Серко уже не изменял Москве и неустанно поражал крымцев. Отличавшийся необыкновенной храбростью и в то же время великодушием и добротой, Серко тотчас же после смерти стал предметом легенд, стихов и т. п. Его именем татары унимали кричащих детей; равного ему не находили никого, и память о нем сохранилась в Малороссии до сих пор. В деревне Капыловке, Екатеринославской губернии, ему поставлен памятник, описанный Д. Эварницким в "Историческом Вестнике" (1887, № 7). Тому же автору принадлежит и подробная его биография: "Иван Дмитриевич Сирко, главный кошевой атаман запорожских низовых казаков" (Санкт-Петербург, 1894).
Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана , который бил поляков и крымчаков Можно было показать красивую реконструкцию битвы с поляками , которых кошевой атаман Иван Сирко бил неоднократно как и крымчаков, но польские флаги выставлять не с руки , завтра туда ехать на работу просится , крымско -татарские флаги не продаются ,может это про битву под Канатопом , в которой Сирко участия не принимал ? . " Все смешалось в доме Облонских"
Будем всем о группе рассказывать, кому будет интересно будут вступать. Тем, кто вступил будем общими усилиями помогать и междусобойчиком решать возникающие проблемы. Со временем люди должны подтянуться или они свои проблемы будут решать сами.
Выставлять на всеобщее обозрение опричников нужно, пусть их знают в лицо. Опричникам очень не понравится, когда их личные данные, адрес проживания и фото станут достоянием общественности - ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИТСЯ. А когда критическая масса недовольных наберется, у них встанет вопрос - или уходить в с работы или быть на всеобщем обозрении ВСЕМИ НЕНАВИДИМЫЕ!
В любом случае делать что-то нужно, именно ДЕЛАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ, а не просто жаловаться. Со своей стороны я предложила, по-моему хороший план, альтернативы ему пока нет. Если его поддержит хоть несколько человек, можно действовать.
Извините может не в тему. На сайте газеты "ГОРОД Никополь" хочу создать рубрику - "Совок непобедим" или "Никополь - палата №7". Просто не знал куда разместить этот материал. Работников полиции искренне поздравляю
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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