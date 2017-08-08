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Блоги / Затопська січ / Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017 (Вчера, 08:42)

Навесні-влітку 1618 року козацьке військо під проводом гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного дійшло майже до Москви. Передовий загін, очолюваний Петром Дорошенком, наштовхнувся на укріплений гарматами москальський редут. Козаки вирішили атакувати московитів, не чекаючи основних сил...

Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017
Реконструкція бою козаків з москалями (фото, відео). Вшанування пам`яті Івана Сірка 2017

З 4-го до 6-го серпня 2017 року відбулися урочистості з нагоди вшанування пам'яті великого козацького ватажка Івана Дмитровича Сірка, на Співочому полі неподалік сіл Олексіївки та Капулівки Нікопольського району, де знаходиться могила славетного отамана. У проведенні заходів приймали участь козацькі осередки Війська Запорозького Низового, організації та патріоти Нікопольщини, Січеславщини, Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини, Луганщини, Полтавщини, Одещини, Чернігівщини, Києвщини та інших областей України. Дякуємо всім, хто долучився до заходів та взяв участь у реконструкції бою.
 

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Материал разместил(а) - Затопська січ
» Категория: Блоги / Затопська січ » Просмотров: 1233 » Комментариев:5

Ключевые слова - козаки, реконструкція бою, Іван Сірко, Затопська січ
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    • Hаписал: Вчера, 10:08 Довбуш, Комментариев: 40, Новостей: 0 Пользователь offline
    Затопці хлопці молодці-Слава Україні
    • +2

    Hаписал: Вчера, 10:47 Александр Рыбаков, Комментариев: 2242, Новостей: 97 Пользователь offline
    Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян. В 1668 г. Серко перешел на сторону Дорошенко, "воевал" украинские города, идя "против бояр и воевод", и в то же время не переставал теснить крымцев. В 1670 г., снова верный московскому царю, Серко выжег Очаков и нанес несколько поражений недавнему союзнику своему. В 1672 г., по смерти гетмана Демьяна Многогрешного , Серко стал домогаться гетманства, но вместо того попал в Тобольск, сосланный туда царем Алексеем Михайловичем . Скоро, однако, он был вновь поставлен во главе запорожских казаков, с которыми в 1673 г. взял Арслан, Очаков и др. В том же году Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича и получил от царя богатое "пожалование", но, не получая удовлетворения некоторых своих просьб, стал сноситься с поляками, от которых ничего не добился; снова сделался приверженцем московского царя и склонил на его сторону Петра Дорошенко. В 1675 г. Серко жестоко отомстил султану турецкому и крымским татарам за разграбление Сечи, получил от султана богатый выкуп за пленных и написал ему "смехотворное" письмо, эпизод с которым послужил темой для известной картины И.Е. Репина "Запорожцы". В последние годы жизни Серко уже не изменял Москве и неустанно поражал крымцев. Отличавшийся необыкновенной храбростью и в то же время великодушием и добротой, Серко тотчас же после смерти стал предметом легенд, стихов и т. п. Его именем татары унимали кричащих детей; равного ему не находили никого, и память о нем сохранилась в Малороссии до сих пор. В деревне Капыловке, Екатеринославской губернии, ему поставлен памятник, описанный Д. Эварницким в "Историческом Вестнике" (1887, № 7). Тому же автору принадлежит и подробная его биография: "Иван Дмитриевич Сирко, главный кошевой атаман запорожских низовых казаков" (Санкт-Петербург, 1894).

    Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана , который бил поляков и крымчаков Можно было показать красивую реконструкцию битвы с поляками , которых кошевой атаман Иван Сирко бил неоднократно как и крымчаков, но польские флаги выставлять не с руки , завтра туда ехать на работу просится , крымско -татарские флаги не продаются ,может это про битву под Канатопом , в которой Сирко участия не принимал ? .
    " Все смешалось в доме Облонских"
    • -2

    Hаписал: Вчера, 12:20 Виктор Артеменко, Комментариев: 1676, Новостей: 4854 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Можно было показать красивую реконструкцию битвы с поляками , которых кошевой атаман Иван Сирко бил неоднократно как и крымчаков

    Можно. Но не Поляки же Крым почти отжали, не Поляки же на востоке Украины ИхТамНетят и не Польская же наконец пятая колона ждет в Украине прихода путиноидов под флагом гибридного пИтуха.


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +2

    Hаписал: Вчера, 19:39 Александр Рыбаков, Комментариев: 2242, Новостей: 97 Пользователь offline
    Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?

    Поляки Крым не отжимали , но назвать событие реконструкцией битвы , не понимания значения этого слова , невесело. ( Историческая реконструкция (также военно-историческая реконструкция) — получило распространение в кругу людей, увлекающихся историей и искусством. Как правило, увлечённым исторической реконструкцией интересно создание исторического комплекса, состоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых принадлежностей на ВЫБРАННЫЙ РЕГИОН И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)
    Это , в принципе, очевидное достоинство нации , видеть в своих соотечественниках , которые историю читали не по радио, пятую колонну.

    Все очень просто . Соблюдая исторические моменты , в июне можно было провести реконструкцию битвы под Конотопом и отпраздновать победу над российскими войсками , а в честь Ивана Сирка , в августе , сделать реконструкцию какого -то сражения , огромное количество которых этот славный воин выиграл. А побеждал он поляков, турков и крымских татар.
    • -2

    Hаписал: Вчера, 20:54 Затопська січ, Комментариев: 9, Новостей: 17 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?


    Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.
    • +1

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    • Николай 08.08.2017
      Еще один бомжатник в центре Ни ... (1)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ


      На автовокзале за АТБ на месте бывшего разобранного овощехранилище свалка покруче и рядом тоже люди живут,и каждый день там проходят сотни людей и реакции ноль а где прославленная муниципальная полиция?И это в центре города!
    • Затопська січ 07.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (5)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?


      Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.
    • Александр Рыбаков 07.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?

      Поляки Крым не отжимали , но назвать событие реконструкцией битвы , не понимания значения этого слова , невесело. ( Историческая реконструкция (также военно-историческая реконструкция) — получило распространение в кругу людей, увлекающихся историей и искусством. Как правило, увлечённым исторической реконструкцией интересно создание исторического комплекса, состоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых принадлежностей на ВЫБРАННЫЙ РЕГИОН И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)
      Это , в принципе, очевидное достоинство нации , видеть в своих соотечественниках , которые историю читали не по радио, пятую колонну.

      Все очень просто . Соблюдая исторические моменты , в июне можно было провести реконструкцию битвы под Конотопом и отпраздновать победу над российскими войсками , а в честь Ивана Сирка , в августе , сделать реконструкцию какого -то сражения , огромное количество которых этот славный воин выиграл. А побеждал он поляков, турков и крымских татар.
    • Виктор Артеменко 07.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Можно было показать красивую реконструкцию битвы с поляками , которых кошевой атаман Иван Сирко бил неоднократно как и крымчаков

      Можно. Но не Поляки же Крым почти отжали, не Поляки же на востоке Украины ИхТамНетят и не Польская же наконец пятая колона ждет в Украине прихода путиноидов под флагом гибридного пИтуха.
    • Александр Рыбаков 07.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян. В 1668 г. Серко перешел на сторону Дорошенко, "воевал" украинские города, идя "против бояр и воевод", и в то же время не переставал теснить крымцев. В 1670 г., снова верный московскому царю, Серко выжег Очаков и нанес несколько поражений недавнему союзнику своему. В 1672 г., по смерти гетмана Демьяна Многогрешного , Серко стал домогаться гетманства, но вместо того попал в Тобольск, сосланный туда царем Алексеем Михайловичем . Скоро, однако, он был вновь поставлен во главе запорожских казаков, с которыми в 1673 г. взял Арслан, Очаков и др. В том же году Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича и получил от царя богатое "пожалование", но, не получая удовлетворения некоторых своих просьб, стал сноситься с поляками, от которых ничего не добился; снова сделался приверженцем московского царя и склонил на его сторону Петра Дорошенко. В 1675 г. Серко жестоко отомстил султану турецкому и крымским татарам за разграбление Сечи, получил от султана богатый выкуп за пленных и написал ему "смехотворное" письмо, эпизод с которым послужил темой для известной картины И.Е. Репина "Запорожцы". В последние годы жизни Серко уже не изменял Москве и неустанно поражал крымцев. Отличавшийся необыкновенной храбростью и в то же время великодушием и добротой, Серко тотчас же после смерти стал предметом легенд, стихов и т. п. Его именем татары унимали кричащих детей; равного ему не находили никого, и память о нем сохранилась в Малороссии до сих пор. В деревне Капыловке, Екатеринославской губернии, ему поставлен памятник, описанный Д. Эварницким в "Историческом Вестнике" (1887, № 7). Тому же автору принадлежит и подробная его биография: "Иван Дмитриевич Сирко, главный кошевой атаман запорожских низовых казаков" (Санкт-Петербург, 1894).

      Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана , который бил поляков и крымчаков Можно было показать красивую реконструкцию битвы с поляками , которых кошевой атаман Иван Сирко бил неоднократно как и крымчаков, но польские флаги выставлять не с руки , завтра туда ехать на работу просится , крымско -татарские флаги не продаются ,может это про битву под Канатопом , в которой Сирко участия не принимал ? .
      " Все смешалось в доме Облонских"
    • Довбуш 07.08.2017
      Прес-служба міської ради: Місь ... (2)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      марущак якщо там був то поліції кінець
    • Довбуш 07.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (5)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Затопці хлопці молодці-Слава Україні
    • medveditca 07.08.2017
      Просто аккуратненький скверик ... (1)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
      Как жаль, что мед.училище на каникулах, совсем некого отправить на субботник... (с иронией)
    • MyCity 05.08.2017
      Есть ли единый алгоритм действ ... (8)
      MyCity-С„РѕС‚Рѕ
      Будем всем о группе рассказывать, кому будет интересно будут вступать. Тем, кто вступил будем общими усилиями помогать и междусобойчиком решать возникающие проблемы. Со временем люди должны подтянуться или они свои проблемы будут решать сами.

      Выставлять на всеобщее обозрение опричников нужно, пусть их знают в лицо. Опричникам очень не понравится, когда их личные данные, адрес проживания и фото станут достоянием общественности - ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИТСЯ. А когда критическая масса недовольных наберется, у них встанет вопрос - или уходить в с работы или быть на всеобщем обозрении ВСЕМИ НЕНАВИДИМЫЕ!

      В любом случае делать что-то нужно, именно ДЕЛАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ, а не просто жаловаться. Со своей стороны я предложила, по-моему хороший план, альтернативы ему пока нет. Если его поддержит хоть несколько человек, можно действовать.
    • Виктор Артеменко 04.08.2017
      Прес-служба міської ради: Місь ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Извините может не в тему. На сайте газеты "ГОРОД Никополь" хочу создать рубрику - "Совок непобедим" или "Никополь - палата №7". Просто не знал куда разместить этот материал.
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