За время войны на Донбассе город потерял четверых своих героев. У них остались дети, матери, жены которым крайне необходима поддержка. На последней сессии городского совета было принято решение ежемесячно выплачивать адресную денежную помощь в размере 1600 гривен каждому члену семьи погибших. До конца года на эти цели ожидается потратить 65 тысяч гривен.
Напомним, что из городского бюджета семьи погибших также получают 50% компенсацию затрат на коммунальные услуги, что совместно с государственной помощью делает «коммуналку» для них 100-но бесплатной. Также в бюджете города предусмотрена выплата ежегодной разовой денежной помощи этим семьям. А 24 августа памятные доски погибших бойцам были торжественно открыты на фасадах школ, где они учились.
Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат інформує, що з 11 по 20 вересня 2017 року відбудуться навчальні збори з військовозобов’язаними призначеними до складу загону оборони міста Нікополь.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Да...Никополь не Покров...увы! У нас решение о помощи членам семей погибших воинов и на эту сессию не попало.. Но главное, что в Покрове, все происходит не под давлением, а по инициативе Городского головы и Городского совета!
Если ферик повернул против Фисака, это настораживает. Видать готовят для города очередную пакость. Хорошего от них не жди. Суди о них по делам. А дела для города у них не ахти. Это и земельный налог, который они категорически отказываются платить на равных. И нищенские зарплаты, а это снова налоги, которые недополучает город. Это и детишки рабочих, с которых они дерут три шкуры за пионерлагерь. Это и вопрос о плавательном бассейне, который заболтали. И я так думаю, что не будет у нас никакого. Это и улица имени 50-летия Куцина (всю жизнь мечтали). Да и взять по мелочам. Делали плитку перед КСК, зажлобились кинуть пару метров до дороги (что бы было по людски). Противно смотреть. И я вот уверен, что Славовна указывала на это (она человек цельный, и такую мелочёвку вряд ли пропустила бы). Но сэмэновыч сказал, что хватит с них и так, не облезут. Вот к бабки не ходи. А Элетрометаллургов от автовокзала до кольца? По неписанным законам её всю жизнь ферик помогал делать (мы это помним, улицу в честь него и назвали). А теперь дела нема. Видать идут тёрки. Также и с дорогой на Старозаводское (мотаются туда-сюда какие то гамновозы). Разбили на ухнарь. Так что Никополь не ведись в очередной раз. А то посадят на трон какого то кирилова. И оглянутся не успеем.
Все верно. Но что теперь Фисака терпеть и ничего не делать? Кирилов не депутат. Как его поставят? Только через выборы. На так надо головой народу думать за кого голосовать. А вот секретарем могут какого-нибудь РЫГа из Выродження поставить и управлять без выборов как это было с Фисаком.
Почему мы не говорим о сотрудниках горгаза, которые знают "что делают" и все равно это делают?
Вопрос они невинные овечки которым тоже "надо семью кормить" или наши враги, как и горгаз??? У кого какие мнения на этот счет?
Так я ж о сотрудниках все уже сказал. Читайте выше. С начальником приходилось иметь дело. Это он их всех так и воспитал что народ - быдло, которое надо нагибать, мол, все равно ничего не сделают, помычат и заплатят. Выхоленная рожа, которая(уверен на все 100%) уссытся не то что при виде гранаты, а при виде обычного дрына. Просто у таких как он в мозгах не заложено, что нужно делать если быдло(на их языке - потребители или абоненты, как они там нас обзывают)вдруг взбунтуется и снимет с него "неприкосновенность" прямо в кабинете. Вы осуждаете мои методы, но своих не предлагаете, при этом подчеркивая что заявление на гопника в темном углу писать бесполезно. Так какой выход? Умные и действенные методы это какие? А насчет сказок, а вы верили что в конце 2013 такие события будут? А я их предсказывал еще в 2010-м. Тогда тоже многие знакомые так реагировали, мол, ты что, зек уже навсегда, и дети наши при нем выростут, свыкнемся как-то. А потом очень удивились. Вот и теперь впереди нас ждут смутные, но очень интересные времена. Властимущие, чиновники, олигархи и их прислуга назовут это беззаконием, беспределом, фашизмом, а я бы назвал это прямым народовластием на определенное время(а потом, после завершения войны, будут выборы и все как положено). И там уже не нужно будет никаких запутанных процедур, решений продажных судов. В каждом городе местные жители знают в лицо и знают где живут те, кто долгое время гадил им на голову. А про гранату это я так сказал... Это было бы слишком дорогое удовольствие для тех, ничтожеств что управляют нашим городом, горгазом, водоканалом и пр. Полкирпича им хватит как и беркутне в свое время. Я конечно ожидал их немного раньше - в феврале 2016, но Вальцман тогда успел сыграть на опережение и спасти свою шкуру. Да все к лучшему. То были говно, а не повстанцы. Хорошо что их перекупили и все увидели их истинное лицо. Менять барыг на жуликов нет смысла. Обстановка в обществе накаляется и универсальный бред, придуманный в марте 2014 году на 40 день Майдана чушкой Викой Сюмар "низзя, а то путин войска введет" уже не действует, а вызывает лишь смех или раздражение т.к. он их давно ввел и не выведет пока мы их не вышвырнем с нашей земли что при этой власти невозможно. Лидеры скоро проявятся, народ долго к чему-то особо призывать не нужно будет, всех и так достало. И тогда сказка станет реальностью. А пока нужно чуть подождать.
Любимый,верный,преданный. http://24tv.ua/ru/v_ukraine_budut_nadolgo_sazhat_za_izdevatelstvo_nad_zhivotnym i_poroshenko_podpisal_zakon_n847988 а это для тех кто не знает что такое любовь верность преданность.
Если каждый будет тут пилить ,то фермерам и не останется...Это одиночка. От поворота на Шевченково до Лошкаревского работают более умело . Там целая бригада по осени создается ,в жилетках )) ...Программа якобы по зачистке посадки вдоль трассы..На самом деле вырезается мама не горюй...
Если ферик повернул против Фисака, это настораживает. Видать готовят для города очередную пакость. Хорошего от них не жди. Суди о них по делам. А дела для города у них не ахти. Это и земельный налог, который они категорически отказываются платить на равных. И нищенские зарплаты, а это снова налоги, которые недополучает город. Это и детишки рабочих, с которых они дерут три шкуры за пионерлагерь. Это и вопрос о плавательном бассейне, который заболтали. И я так думаю, что не будет у нас никакого. Это и улица имени 50-летия Куцина (всю жизнь мечтали). Да и взять по мелочам. Делали плитку перед КСК, зажлобились кинуть пару метров до дороги (что бы было по людски). Противно смотреть. И я вот уверен, что Славовна указывала на это (она человек цельный, и такую мелочёвку вряд ли пропустила бы). Но сэмэновыч сказал, что хватит с них и так, не облезут. Вот к бабки не ходи. А Элетрометаллургов от автовокзала до кольца? По неписанным законам её всю жизнь ферик помогал делать (мы это помним, улицу в честь него и назвали). А теперь дела нема. Видать идут тёрки. Также и с дорогой на Старозаводское (мотаются туда-сюда какие то гамновозы). Разбили на ухнарь. Так что Никополь не ведись в очередной раз. А то посадят на трон какого то кирилова. И оглянутся не успеем.
Что-то не вяжется с юридической логикой--по закону выбирают всем народом голов и депутатов, а отзывают единицы. В старину так и делали--собирали казаки сход, проворовавшегося или струсившего атамана--на цугундер, а нового выбирают. Ну так и сейчас логичнее требовать выборов, а там как народ скажет, и никакой буквоед не придерется.
Хотя, я предпочел бы не ствол, а гранату для экономии времени. Вопрос только в том, успеет ли сбежать начальник горгаза если начнется революция. Интуиция подсказывает что к нему первому народ зайдет на "дружескую" беседу. Да и крысы эти конторские вместе с поддакивающими им бестолковыми придурками, не способными нормально газовую плиту почистить, кран поменять, но лихо перекрывающими краны в подъездах и квартирах уж очень, видно, довольны своей работой, хамят и упиваются властью над другими людьми. Но все может измениться в один момент. И будут они потом проситься и ныть что только команды выполняли. Слушать никто не станет как и они не слушают сейчас.
Судя по комментариям вроде взрослый человек, а в сказки верите)) или это самовнушение? "Да как поднимется народ, да как возьмете вы гранату, да как побегут опричники горгаза и сам начальник как начнет умолять и т.д. и т.п." ВЫ САМИ В ЭТО ВЕРИТЕ?! Никто ничего делать не будет, никто никуда не побежит и гранаты у вас нет (даже если бы была, вы бы ее не использовали). А реальность такова, что НАГИБАЕТ горгаз всех, ладно бы пассивных нагибал - это их судьба, но и активных нагибает, которые с этим явно не согласны! И главное - давно горгаз уже нагибает и все понимают, что нет на него законной управы. Все только жалуются в комментариях и грозят кулачками (т.е. сказки сочиняют и самовнушением занимаются). А горгаз в это время вполне физически всех имеет.
Вобщем есть мысли на это счет: 1. Нужно признать, что горгаз ВРАГ, который действует НЕЗАКОННЫМИ методами и соответственно относится к нему нужно, как К ВРАГУ. 2. Ситуация с вымогательством и отключениями СЕРЬЕЗНАЯ, поэтому мораль и нравственность в решении этого вопроса на время отставляем в сторону. 3. Решение законными методами это тоже самое, что ночью, в темном переулке писать заявление в суд на гопника, который дубасит тебя битой (вам отключили газ зимой, а вы пытаетесь добитья справедливости в суде). 4. Воевать нужно используя другие методы - УМНЫЕ И ДЕЙСТВЕННЫЕ!!!. Имеется ввиду не граната и не мордобой - толку от этого не будет, только последствия.
Исходя из всего написанного, хочу спросить ваше мнение. КТО ТАКОЙ ГОРГАЗ? Это только начальник или также его подчиненные, которые исполняют это ГРЯЗНУЮ НЕЗАКОННУЮ РАБОТУ? Не начальник же едет к вам и отключает стояк и не начальник вас посылает и врет на горячей линии, и не начальник врет и ломится в ваши квартиры зимой, чтобы под предлогом утечки опечатать вам счетчик! Почему мы не говорим о сотрудниках горгаза, которые знают "что делают" и все равно это делают?
Вопрос они невинные овечки которым тоже "надо семью кормить" или наши враги, как и горгаз??? У кого какие мнения на этот счет?
Если там журавлёв значит понятно партия видёрников хочет поставить саюка -видёрника и потом вперёд рыги вернулись. я НЕ ЗА ФИСАКА НО ПРОТИВ ПУСТОМЕЛЬ-СМЕЩАЕМ ФИСАКА АВТОМАТОМ СТАЁТ СЕКРЕТАРЬ САЮК А ЭТО НЗФ ТВАРИ И ТОГДА ГОРОДУ будет полный крендец.
Полностью поддерживаю. НЗФ у себя пусть сначала срачЪ приберут, а потом лезут в город. Руководители хреновы, по миллиону там уже небось зарплаты себе поделали. Да и уже это проходили когда Токаря выгнали и Фисак вскарабкался в кресло мэра. Хватит допускать до власти кого попало. Секретаря тоже нужно гнать в шею вместе с мэром.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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