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Политика / Еще раз по поводу палатки у исполкома (видео) (Вчера, 19:17)

 
По данному вопросу мы видели и читали много всяких версий ( истерики, отмазки, подтанцовка и т.п. ), а Вот как сбор подписей об отставке городского головы показала программа «Ферросплавщик» от 28 июля 2017 г. 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Политика » Просмотров: 1387 » Комментариев:7

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    • Hаписал: Вчера, 20:28 Копчик С., Комментариев: 3027, Новостей: 42 Пользователь offline
    Необхідно зібрати збори виборців у кількості не менше 200 осіб для відкликання міського голови міст обласного значення чи 50 осіб міста районного значення, на яких простою більшістю голосів прийняти 3 рішення:
    1. Про внесення пропозиції щодо відкликання міського голови за народною ініціативою.
    2.Про затвердження кількісного та персонального складу ініціативної групи (не менше 50 осіб для міста обласного значення та 20 осіб для міста районного значення, яка буде займатися збором підписівна підтримку пропозиції про відкликання мера) та її офіційного представника.
    3. Про затвердження форми підписного листа для збирання підписів виборців про відкликання.
    Порядок ведення зборів та форми протоколу зборів, листів реєстрації учасників визначено пунктами 4 та 5 статті 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»Ініціативна група має зібрати кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих на місцевих виборах за цього міського голову, за результатами яких його було обрано міським головою. Збір підписів у містах обласного значення проводиться протягом 30 днів, у містах районного значення – 20 днів
    Порядок заповнення та дані, які має містити підписний лист, визначено пунктами 3 та 4 статті 40 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
    Я так розумію, що палатку можуть поставити біля прохідних НЗФ і голосів буде набагато більше..
    • +2

    Hаписал: Вчера, 23:05 Довбуш, Комментариев: 38, Новостей: 0 Пользователь offline
    Если там журавлёв значит понятно партия видёрников хочет поставить саюка -видёрника и потом вперёд рыги вернулись. я НЕ ЗА ФИСАКА НО ПРОТИВ ПУСТОМЕЛЬ-СМЕЩАЕМ ФИСАКА АВТОМАТОМ СТАЁТ СЕКРЕТАРЬ САЮК А ЭТО НЗФ ТВАРИ И ТОГДА ГОРОДУ будет полный крендец.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 23:12 Виталий Валерьевич, Комментариев: 17, Новостей: 0 Пользователь offline
    Такого х......го мэра у нас еще не было и вся ответственность на тех, кто голосовал за него.
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 00:21 nikopol2015, Комментариев: 85, Новостей: 3 Пользователь offline
    Звук с эффектом: "голос с унитаза"
    И это в 2017г. не стыдно???
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 01:00 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1521, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Довбуш
    Если там журавлёв значит понятно партия видёрников хочет поставить саюка -видёрника и потом вперёд рыги вернулись. я НЕ ЗА ФИСАКА НО ПРОТИВ ПУСТОМЕЛЬ-СМЕЩАЕМ ФИСАКА АВТОМАТОМ СТАЁТ СЕКРЕТАРЬ САЮК А ЭТО НЗФ ТВАРИ И ТОГДА ГОРОДУ будет полный крендец.

    Полностью поддерживаю. НЗФ у себя пусть сначала срачЪ приберут, а потом лезут в город. Руководители хреновы, по миллиону там уже небось зарплаты себе поделали. Да и уже это проходили когда Токаря выгнали и Фисак вскарабкался в кресло мэра. Хватит допускать до власти кого попало. Секретаря тоже нужно гнать в шею вместе с мэром.
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 05:10 Палыч, Комментариев: 468, Новостей: 25 Пользователь offline
    Что-то не вяжется с юридической логикой--по закону выбирают всем народом голов и депутатов, а отзывают единицы. В старину так и делали--собирали казаки сход, проворовавшегося или струсившего атамана--на цугундер, а нового выбирают. Ну так и сейчас логичнее требовать выборов, а там как народ скажет, и никакой буквоед не придерется.
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 10:07 Алексей Вайс, Комментариев: 107, Новостей: 4 Пользователь offline
    Если ферик повернул против Фисака, это настораживает.
    Видать готовят для города очередную пакость.
    Хорошего от них не жди.
    Суди о них по делам.
    А дела для города у них не ахти.
    Это и земельный налог, который они категорически отказываются платить на равных.
    И нищенские зарплаты, а это снова налоги, которые недополучает город.
    Это и детишки рабочих, с которых они дерут три шкуры за пионерлагерь.
    Это и вопрос о плавательном бассейне, который заболтали.
    И я так думаю, что не будет у нас никакого.
    Это и улица имени 50-летия Куцина (всю жизнь мечтали).
    Да и взять по мелочам.
    Делали плитку перед КСК, зажлобились кинуть пару метров до дороги (что бы было по людски).
    Противно смотреть.
    И я вот уверен, что Славовна указывала на это (она человек цельный, и такую мелочёвку вряд ли пропустила бы).
    Но сэмэновыч сказал, что хватит с них и так, не облезут.
    Вот к бабки не ходи.
    А Элетрометаллургов от автовокзала до кольца?
    По неписанным законам её всю жизнь ферик помогал делать (мы это помним, улицу в честь него и назвали).
    А теперь дела нема. Видать идут тёрки.
    Также и с дорогой на Старозаводское (мотаются туда-сюда какие то гамновозы). Разбили на ухнарь.
    Так что Никополь не ведись в очередной раз.
    А то посадят на трон какого то кирилова.
    И оглянутся не успеем.
    • +1

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    • Иван Скиф 01.08.2017
      Нашему Амбулю "Канзасу" сего ... (1)
      Иван Скиф-С„РѕС‚Рѕ
      Любимый,верный,преданный.
      http://24tv.ua/ru/v_ukraine_budut_nadolgo_sazhat_za_izdevatelstvo_nad_zhivotnym
      i_poroshenko_podpisal_zakon_n847988 а это для тех кто не знает что такое любовь верность преданность.
    • 555 01.08.2017
      Как фермеры задержали уничтожи ... (1)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Если каждый будет тут пилить ,то фермерам и не останется...Это одиночка. От поворота на Шевченково до Лошкаревского работают более умело . Там целая бригада по осени создается ,в жилетках )) ...Программа якобы по зачистке посадки вдоль трассы..На самом деле вырезается мама не горюй...
    • Алексей Вайс 01.08.2017
      Еще раз по поводу палатки у ис ... (7)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Если ферик повернул против Фисака, это настораживает.
      Видать готовят для города очередную пакость.
      Хорошего от них не жди.
      Суди о них по делам.
      А дела для города у них не ахти.
      Это и земельный налог, который они категорически отказываются платить на равных.
      И нищенские зарплаты, а это снова налоги, которые недополучает город.
      Это и детишки рабочих, с которых они дерут три шкуры за пионерлагерь.
      Это и вопрос о плавательном бассейне, который заболтали.
      И я так думаю, что не будет у нас никакого.
      Это и улица имени 50-летия Куцина (всю жизнь мечтали).
      Да и взять по мелочам.
      Делали плитку перед КСК, зажлобились кинуть пару метров до дороги (что бы было по людски).
      Противно смотреть.
      И я вот уверен, что Славовна указывала на это (она человек цельный, и такую мелочёвку вряд ли пропустила бы).
      Но сэмэновыч сказал, что хватит с них и так, не облезут.
      Вот к бабки не ходи.
      А Элетрометаллургов от автовокзала до кольца?
      По неписанным законам её всю жизнь ферик помогал делать (мы это помним, улицу в честь него и назвали).
      А теперь дела нема. Видать идут тёрки.
      Также и с дорогой на Старозаводское (мотаются туда-сюда какие то гамновозы). Разбили на ухнарь.
      Так что Никополь не ведись в очередной раз.
      А то посадят на трон какого то кирилова.
      И оглянутся не успеем.
    • Палыч 01.08.2017
      Еще раз по поводу палатки у ис ... (7)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Что-то не вяжется с юридической логикой--по закону выбирают всем народом голов и депутатов, а отзывают единицы. В старину так и делали--собирали казаки сход, проворовавшегося или струсившего атамана--на цугундер, а нового выбирают. Ну так и сейчас логичнее требовать выборов, а там как народ скажет, и никакой буквоед не придерется.
    • MyCity 01.08.2017
      Есть ли единый алгоритм действ ... (4)
      MyCity-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Хотя, я предпочел бы не ствол, а гранату для экономии времени. Вопрос только в том, успеет ли сбежать начальник горгаза если начнется революция. Интуиция подсказывает что к нему первому народ зайдет на "дружескую" беседу. Да и крысы эти конторские вместе с поддакивающими им бестолковыми придурками, не способными нормально газовую плиту почистить, кран поменять, но лихо перекрывающими краны в подъездах и квартирах уж очень, видно, довольны своей работой, хамят и упиваются властью над другими людьми. Но все может измениться в один момент. И будут они потом проситься и ныть что только команды выполняли. Слушать никто не станет как и они не слушают сейчас.


      Судя по комментариям вроде взрослый человек, а в сказки верите)) или это самовнушение? "Да как поднимется народ, да как возьмете вы гранату, да как побегут опричники горгаза и сам начальник как начнет умолять и т.д. и т.п." ВЫ САМИ В ЭТО ВЕРИТЕ?! Никто ничего делать не будет, никто никуда не побежит и гранаты у вас нет (даже если бы была, вы бы ее не использовали). А реальность такова, что НАГИБАЕТ горгаз всех, ладно бы пассивных нагибал - это их судьба, но и активных нагибает, которые с этим явно не согласны! И главное - давно горгаз уже нагибает и все понимают, что нет на него законной управы. Все только жалуются в комментариях и грозят кулачками (т.е. сказки сочиняют и самовнушением занимаются). А горгаз в это время вполне физически всех имеет.

      Вобщем есть мысли на это счет:
      1. Нужно признать, что горгаз ВРАГ, который действует НЕЗАКОННЫМИ методами и соответственно относится к нему нужно, как К ВРАГУ.
      2. Ситуация с вымогательством и отключениями СЕРЬЕЗНАЯ, поэтому мораль и нравственность в решении этого вопроса на время отставляем в сторону.
      3. Решение законными методами это тоже самое, что ночью, в темном переулке писать заявление в суд на гопника, который дубасит тебя битой (вам отключили газ зимой, а вы пытаетесь добитья справедливости в суде).
      4. Воевать нужно используя другие методы - УМНЫЕ И ДЕЙСТВЕННЫЕ!!!. Имеется ввиду не граната и не мордобой - толку от этого не будет, только последствия.

      Исходя из всего написанного, хочу спросить ваше мнение. КТО ТАКОЙ ГОРГАЗ? Это только начальник или также его подчиненные, которые исполняют это ГРЯЗНУЮ НЕЗАКОННУЮ РАБОТУ? Не начальник же едет к вам и отключает стояк и не начальник вас посылает и врет на горячей линии, и не начальник врет и ломится в ваши квартиры зимой, чтобы под предлогом утечки опечатать вам счетчик! Почему мы не говорим о сотрудниках горгаза, которые знают "что делают" и все равно это делают?

      Вопрос они невинные овечки которым тоже "надо семью кормить" или наши враги, как и горгаз??? У кого какие мнения на этот счет?
    • Русскоязычный бандеровец 01.08.2017
      Еще раз по поводу палатки у ис ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Довбуш
      Если там журавлёв значит понятно партия видёрников хочет поставить саюка -видёрника и потом вперёд рыги вернулись. я НЕ ЗА ФИСАКА НО ПРОТИВ ПУСТОМЕЛЬ-СМЕЩАЕМ ФИСАКА АВТОМАТОМ СТАЁТ СЕКРЕТАРЬ САЮК А ЭТО НЗФ ТВАРИ И ТОГДА ГОРОДУ будет полный крендец.

      Полностью поддерживаю. НЗФ у себя пусть сначала срачЪ приберут, а потом лезут в город. Руководители хреновы, по миллиону там уже небось зарплаты себе поделали. Да и уже это проходили когда Токаря выгнали и Фисак вскарабкался в кресло мэра. Хватит допускать до власти кого попало. Секретаря тоже нужно гнать в шею вместе с мэром.
    • Русскоязычный бандеровец 01.08.2017
      Есть ли единый алгоритм действ ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      У нас тоже такое творили в доме. Под предлогом утечки газа опломбировали стояк. И тоже требовали чтобы все по стояку были дома, но в этот день не пришли, а пришли на следующий. Им нужен был предлог залезть в каждую квартиру и опломбировать счетчик если есть долг. А остальные непонятно чего должны были сутки сидеть без газа. Но по закону с этим отрепьем воевать бесполезно. Судов нет и власти нет. Есть только барыги на всех уровнях. Поэтому только воевать как на картинке. Хотя, я предпочел бы не ствол, а гранату для экономии времени. Вопрос только в том, успеет ли сбежать начальник горгаза если начнется революция. Интуиция подсказывает что к нему первому народ зайдет на "дружескую" беседу. Да и крысы эти конторские вместе с поддакивающими им бестолковыми придурками, не способными нормально газовую плиту почистить, кран поменять, но лихо перекрывающими краны в подъездах и квартирах уж очень, видно, довольны своей работой, хамят и упиваются властью над другими людьми. Но все может измениться в один момент. И будут они потом проситься и ныть что только команды выполняли. Слушать никто не станет как и они не слушают сейчас. И на самом деле это очень плохо. Так и начинаются противостояния в обществе. Но в нашей стране развелось слишком много опричников и лакеев, прислуживающих власти. И народ на них в случае чего отыграется так же, как и на чиновниках. Тут ничего не поделаешь.
    • nikopol2015 01.08.2017
      Еще раз по поводу палатки у ис ... (7)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      Звук с эффектом: "голос с унитаза"
      И это в 2017г. не стыдно???
    • Виталий Валерьевич 31.07.2017
      Еще раз по поводу палатки у ис ... (7)
      Виталий Валерьевич-С„РѕС‚Рѕ
      Такого х......го мэра у нас еще не было и вся ответственность на тех, кто голосовал за него.
    • Довбуш 31.07.2017
      Еще раз по поводу палатки у ис ... (7)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Если там журавлёв значит понятно партия видёрников хочет поставить саюка -видёрника и потом вперёд рыги вернулись. я НЕ ЗА ФИСАКА НО ПРОТИВ ПУСТОМЕЛЬ-СМЕЩАЕМ ФИСАКА АВТОМАТОМ СТАЁТ СЕКРЕТАРЬ САЮК А ЭТО НЗФ ТВАРИ И ТОГДА ГОРОДУ будет полный крендец.
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