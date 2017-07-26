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Анонсы и предложения / Допомога українцям під час Всеукраїнського туру Рекрутобусу (Сегодня, 13:20)
Доброго дня, маю можливість писати до Вас з Варшави від імені організатора Всеукраїнської інформаційної кампанії, яку проводить HR агенція EWL Group. Для мене честь поінформувати Вас про початок проекту, який викликав велику популярність серед українських громадян як в Україні, так і в Польщі.
Протягом останніх років все більше українців вбачає у Польщі можливість хорошого заробітку. Однак, особи, які шукають роботу самостійно, все частіше стають жертвами шахраїв або ж починають працювати у Польщі нелегально. Щоб допомогти громадянам уникнути негативних наслідків працевлаштування, мобільний офіс, підготовлений агенцією EWL Group, від травня відвідає близько 12-ти областей України. Головною місією є допомога українцям, які шукають роботу, дізнатися про способи легального та безпечного працевлаштування у Польщі.
Тур відбудеться по таких містах:
26.07 (Центр, Центральний ринок)
11.00-12.00 Переяслав-Хмельницький
15.00-16.00 Золотоноша
17.00-18.00 Черкаси
27.07 (Центр, Центральний ринок)
10.00-12.00 Кам'янське
13.00-14.00 Дніпровське
14.30-15.30 Верхньодніпровськ
16.00-17.00 Заріччя
28.07 (Центр, Центральний ринок)
10.00-12.00 Новомосковськ
13.00-14.00 Мирне
14.30-15.30 Вільне
16.00-17.00 Губиниха
29.07 (Центр, Центральний ринок)
10.30-12.30 Синельникове
13.30-14.30 Роздори
15.00-16.00 Пристень
16.30-17.30 Луб'янка
30.07 (Центр, Центральний ринок)
10.00-11.00 Солоне
11.30-12.30 Жданово
13.00-14.00 Привільне
15.00-16.00 Сурсько-Михайлівка
16.30-17.30 Долинське
31.07 (Центр, Центральний ринок)
10.00-12.00 Нікополь
13.00-14.00 Червоногригорівка
14.30-15.30 Марганець
16.00-17.00 Іллінка
01.08 (Центр, Центральний ринок)
10.00-11.00 Кіровське
11.30-12.30 Горяновское
13.00-14.00 Балівка
14.30-15.30 Заря
16.00-17.00 Чумаки
17.30-18.30 Степове
Оскільки це інформаційна кампанія, ми не передбачаємо платної реклами в ЗМІ, тому просимо оцінити цей проект з інформаційної сторони. Чи були б ви зацікавлені написанням статті на цю тему?
Нижче в емейлі додаю більш детальну інформацію про проект.
У справі будь-яких питань, прошу контактуватися зі мною.
З повагою,
--
Anna Pantus
Marketing and PR Specialist
tel. 500 029 351
email: anna.pantus@ewl.com.pl
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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