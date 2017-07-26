Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Анонсы и предложения / Допомога українцям під час Всеукраїнського туру Рекрутобусу (Сегодня, 13:20)

Доброго дня, маю можливість писати до Вас з Варшави від імені організатора Всеукраїнської інформаційної кампанії, яку проводить HR агенція EWL Group. Для мене честь поінформувати Вас про початок проекту, який викликав велику популярність серед українських громадян як в Україні, так і в Польщі.

Допомога українцям під час Всеукраїнського туру Рекрутобусу

Протягом останніх років все більше українців вбачає у Польщі можливість хорошого заробітку. Однак, особи, які шукають роботу самостійно, все частіше стають жертвами шахраїв або ж починають працювати у Польщі нелегально. Щоб допомогти громадянам уникнути негативних наслідків працевлаштування, мобільний офіс, підготовлений агенцією EWL Group, від травня відвідає близько 12-ти областей України. Головною місією є допомога українцям, які шукають роботу, дізнатися про способи легального та безпечного працевлаштування у Польщі.

Тур відбудеться по таких містах:

26.07 (Центр, Центральний ринок)
11.00-12.00 Переяслав-Хмельницький
15.00-16.00 Золотоноша
17.00-18.00 Черкаси

27.07 (Центр, Центральний ринок)
10.00-12.00 Кам'янське
13.00-14.00 Дніпровське
14.30-15.30 Верхньодніпровськ
16.00-17.00 Заріччя

28.07 (Центр, Центральний ринок)
10.00-12.00 Новомосковськ
13.00-14.00 Мирне
14.30-15.30 Вільне
16.00-17.00 Губиниха

29.07 (Центр, Центральний ринок)
10.30-12.30 Синельникове
13.30-14.30 Роздори
15.00-16.00 Пристень
16.30-17.30 Луб'янка

30.07 (Центр, Центральний ринок)
10.00-11.00 Солоне
11.30-12.30 Жданово
13.00-14.00 Привільне
15.00-16.00 Сурсько-Михайлівка
16.30-17.30 Долинське

31.07 (Центр, Центральний ринок)
10.00-12.00 Нікополь
13.00-14.00 Червоногригорівка
14.30-15.30 Марганець
16.00-17.00 Іллінка

01.08 (Центр, Центральний ринок)
10.00-11.00 Кіровське
11.30-12.30 Горяновское
13.00-14.00 Балівка
14.30-15.30 Заря
16.00-17.00 Чумаки
17.30-18.30 Степове

Оскільки це інформаційна кампанія, ми не передбачаємо платної реклами в ЗМІ, тому просимо оцінити цей проект з інформаційної сторони. Чи були б ви зацікавлені написанням статті на цю тему?

Нижче в емейлі додаю більш детальну інформацію про проект.
У справі будь-яких питань, прошу контактуватися зі мною.

З повагою,
-- 

Anna Pantus
Marketing and PR Specialist
tel. 500 029 351
email: anna.pantus@ewl.com.pl
  • 0

twitterfacebookGoogle +livejournal  ц.укрКанал на youtube

 

Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Анонсы и предложения » Просмотров: 0 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Відбулася зустріч міського голови Руслана Токаря з підприємцями ринку «Кристал»
  • До уваги роботодавців!
  • У Нікополі розпочав роботу Міський інформаційно-розрахунковий центр
  • Шановні підприємці! Запрошуємо на безкоштовний семінар з питань участі у державних закупівлях через систему ProZorro - у Нікополі!
  • До уваги роботодавців!

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
  • О Чернобыльцах: Такая мелкая проблема, а как неприятно (видео)
  • Виктор Артеменко: У нас больше нет права на ошибку (видео)
  • Как горводоканал может придумать вам несуществующий долг, а потом нагло пытаться его с вас получить
  • Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео)
  • Ну, а если бы я пьяный вот ехал бы (видео с регистратора)
  • С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО)
  • Никопольчанки против закрытия детского филиала поликлиники (видео)
  • И вновь история о горгазе
  • Територіальній громаді повернуто земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 24 га.
    • • Обзоры
    Виктор Артеменко: Ответ, работнику полиции, П.В.Журавлеву
    Внимательно изучив присланное Вами письмо, не нахожу оснований для выполнения Ваших требований во внесудебном порядке.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 28
    Пользователей: 0
    Гостей: 28
    • Календарь
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 
    • Архив
    Июль 2017 (67)
    Июнь 2017 (50)
    Май 2017 (91)
    Апрель 2017 (75)
    Март 2017 (83)
    Февраль 2017 (80)
    На правах рекламмы Полезно
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями. 
    подробнее
    → все в разделе
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Русскоязычный бандеровец 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (17)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Петрович
      А бендеровец - это мерзко
      Цитата: Виктор Артеменко
      Я бы так не расставлял акценты.

      Мерзко или нет, спросите у поляков.

      Мне как-то по фигу что думают о нас поляки. Волынская резня им не понравилась? А нам операция "Висла" не по душе и те несколько веков что нас Речь Посполитая гнобила и с грязью смешивала безуспешно пытаясь искоренить в нас все украинское. Им наш Бандера не нравится? А нам их Пилсудский. Сколько людей столько и мнений. Но лично для меня Польша такой же враг как и Россия. Если бы не тупость бездарного реестрового полководца Б.Хмельницкого то никакой Речи Посполитой бы не было уже в 1848 году. А несколькими годами позже и Московии не стало бы. Но наши подходили под стены, ныли что чужого нам не надо только нас не трогайте, подписывали мир и уходили. А через год-два отгребали по полной от одних и от других. Если бы не тупость казацкой старшины, а также рабское мышление и ограниченность гетманов Хмельницкого и Выговского то появилась бы на карте Украинская империя. Но мы себе что тогда не тех лидеров выбирали что сейчас. Вот и сидим у разбитого корыта.
    • Emelya 26.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (3)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      к сожалению, возможно фейк
      Сожаление может вызвать то, что в Украине не производят не только подобное С-400, но даже снаряды и патроны.
    • Emelya 26.07.2017
      Сбор подписей у исполкома: Зач ... (7)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Может кто-нибудь из непроголосовавших пояснит, почему отказались на аукционе продавать? И ещё интересно: Ленина и бабло за него, уже попилили?
    • Emelya 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (17)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс
      бендеровец - это мерзко.

      Наверно "бендеровец" - житель города Бендеры, а "бандеровец" - тот, кто считает героем чувака, сдриснувшего за границу к тем, с кем якобы боролся.
      Цитата: Виктор Артеменко
      Мерзко это рАссея

      Думаю, мерзко, когда "кэривныкы" города, области, страны заботятся только о своих карманах и креслах. Где бы это не было.
    • Палыч 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (17)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Ну что тут скажешь? Мужской поступок. А что касается замечания насчет "что-где-когда" то как говорили мои подружки--баскетболистки, "Лучше позже, чем никому".
    • Палыч 25.07.2017
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ДНЕПРЕ: УБИТЫ УЧ ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Похоже, пора уже объявлять военное положение по всей Украине. Глядишь, по пути с бандитами можно почистить и прочую нечисть вместе с крышами, стоит только с головой взяться за дело.
    • Алексей Вайс 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (17)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Александр Петрович
      Удачи вам стоянии в очереди может быть чего выстоите

      О какой культуре общения может идти речь, если вы дурачка включаете.
      Тему на ха-ха решили развернуть.
      Типа, ну украли.
      А шо нам будет?
      Сохраняйте такой оптимизм и в дальнейшем.

      Если же Вы не имеете ничего общего с этими барыгами, примите мои извинения за эмоциональный комментарий.
    • Александр Петрович 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (17)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс
      Ну и хитрожопые же вы, александры петровичи.

      Культура общения конечно у вас не на высоте, а советы даю потому, что живу в доме ОСББ. Удачи вам стоянии в очереди может быть чего выстоите и деньги вернете за год нихера не делания.
    • Алексей Вайс 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (17)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Александр Петрович
      Так в чем проблема?

      Ну и хитрожопые же вы, александры петровичи.
      Советы давать.
      А кто деньги вернёт за год нихера не делания?
      Или в багдаде всё спокойно?
      Так сейчас и не такие орехи колют.
      Главное, что бы в очередь поставили.
    • Pаиса 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (17)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Давать советы (даже будучи советником) всегда было делом неблагодарным. Да и пророков в своих отечествах, как бы ни банально это прозвучало, - по-прежнему нет. Любой кризис заставит пуститься в философское мировосприятие, без этого "зависания" невозможен выход на новый уровень. Поэтому лично я желаю Вам, Виктор Анатольевич, подходить к новым планам и намерениям взвешенно, без "рубания с плеча", без дон-кихотства, без крайностей, и не забывать, что этот несовершенный мир переделать невозможно. Хоть украсить его (хоть чем-нибудь!) каждый из нас просто обязан! В любом случае - у Вас достаточно мудрости, я даже не сомневаюсь, хоть и горячности хватает, как у всех, наверное. Стандартное философское - "пусть будет сердце горячим, но разум холодным", и - УДАЧИ в обновлении и совершенствовании сайта!
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    250x250_hend
    События Все события в городе и не только
    День Металлурга в Украине 2017: история и традиции праздника
    Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Олімпійський день в Нікополі
    Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, Никополь Вечерний, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, референдум, реформа, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305