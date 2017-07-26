Допомога українцям під час Всеукраїнського туру Рекрутобусу

Доброго дня, маю можливість писати до Вас з Варшави від імені організатора Всеукраїнської інформаційної кампанії, яку проводить HR агенція EWL Group. Для мене честь поінформувати Вас про початок проекту, який викликав велику популярність серед українських громадян як в Україні, так і в Польщі.









Протягом останніх років все більше українців вбачає у Польщі можливість хорошого заробітку. Однак, особи, які шукають роботу самостійно, все частіше стають жертвами шахраїв або ж починають працювати у Польщі нелегально. Щоб допомогти громадянам уникнути негативних наслідків працевлаштування, мобільний офіс, підготовлений агенцією EWL Group, від травня відвідає близько 12-ти областей України. Головною місією є допомога українцям, які шукають роботу, дізнатися про способи легального та безпечного працевлаштування у Польщі.





Тур відбудеться по таких містах:





26.07 (Центр, Центральний ринок)

11.00-12.00 Переяслав-Хмельницький

15.00-16.00 Золотоноша

17.00-18.00 Черкаси





27.07 (Центр, Центральний ринок)

10.00-12.00 Кам'янське

13.00-14.00 Дніпровське

14.30-15.30 Верхньодніпровськ

16.00-17.00 Заріччя





28.07 (Центр, Центральний ринок)

10.00-12.00 Новомосковськ

13.00-14.00 Мирне

14.30-15.30 Вільне

16.00-17.00 Губиниха





29.07 (Центр, Центральний ринок)

10.30-12.30 Синельникове

13.30-14.30 Роздори

15.00-16.00 Пристень

16.30-17.30 Луб'янка





30.07 (Центр, Центральний ринок)

10.00-11.00 Солоне

11.30-12.30 Жданово

13.00-14.00 Привільне

15.00-16.00 Сурсько-Михайлівка

16.30-17.30 Долинське





31.07 (Центр, Центральний ринок)

10.00-12.00 Нікополь

13.00-14.00 Червоногригорівка

14.30-15.30 Марганець

16.00-17.00 Іллінка





01.08 (Центр, Центральний ринок)

10.00-11.00 Кіровське

11.30-12.30 Горяновское

13.00-14.00 Балівка

14.30-15.30 Заря

16.00-17.00 Чумаки

17.30-18.30 Степове





Оскільки це інформаційна кампанія, ми не передбачаємо платної реклами в ЗМІ, тому просимо оцінити цей проект з інформаційної сторони. Чи були б ви зацікавлені написанням статті на цю тему?





Нижче в емейлі додаю більш детальну інформацію про проект.

У справі будь-яких питань, прошу контактуватися зі мною.





З повагою,

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Anna Pantus

Marketing and PR Specialist

tel. 500 029 351

email: anna.pantus@ewl.com.pl

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