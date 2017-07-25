ПЕРЕСТРЕЛКА В ДНЕПРЕ: УБИТЫ УЧАСТНИКИ АТО АЛЕКСЕЙ ВАГНЕР И МАКСИМ ИВАЩУК, РАНЕН ЭДМОНД СААКЯН, ЧЕТВЕРО НАПАДАВШИХ РАНЕНЫ И ЗАДЕРЖАНЫ

Вчера, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия с дистанции в несколько метров по бывшим военнослужащим.





В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, неравнодушный человек и гражданин, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре.





Получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу Максим Иващук, бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады.









(Слева - Максим Иващук, справа - Алексей Вагнер; коллаж со страницы Maksimus Troy)





Получил сквозное ранение в живот Эдмонд Саакян, известнейший адвокат, волонтер, доброволец 20-го мотопехотного батальона. Эдмонд – друг Вагнера: он представляет его интересы в суде над бандитами, нападавшими на участников АТО 9 мая.





Присутствовавший на месте брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.





Кто-то из группы участников АТО сумел все-таки открыть ответный огонь – по озвученной на данный момент информации, из пистолета. В результате ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое серьезно ранены, но состояние стабильное.





Эдмонд Саакян сейчас находится под охраной в больнице Мечникова. Несмотря на тяжелое ранение, его состояние стабильное, прогноз здоровья позитивный. Он находится в палате реанимации, но врачи говорят, что завтра он уже сможет давать показания.





Также в больнице Мечникова под охраной находятся четверо нападавших, получивших ранения в результате ответного огня. По данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Один из тех, кто уже имел проблемы с правоохранительными органами, - бандит в белых брюках, получивший ранение в ногу.





Их имена пока не обнародованы. Удалось узнать, что наиболее известен полиции некий Лакиза.

По предварительным данным, причиной конфликта может быть дело о защите прав одного из фермерских хозяйств, которое вел Эдмонд как адвокат. Бандиты якобы хотели вмешаться в этот спор со стороны другого участника.





Но называть эту трагедию "бандитской перестрелкой" абсолютно нелепо, и версии об этом в некоторых СМИ являются совершенно непроверенными и некорректными.





Ни к какому "крышеванию" или бандитизму ни Эдмонд, ни его брат, ни погибшие не причастны. Они вели широко известную многим общественную деятельность. Судя по тому, что убитые только с одной стороны и что у нападавших был минимум один автомат, очевидно, что нападение совершили именно бандиты.





Полицией изъят автомат нападавших и два пистолета. У погибших Вагнера и Иващука оружия, по известной на данный момент информации, не было.





Цензор.НЕТ связался с Светланой Саакян, супругой Эдмонда: "Я нахожусь дома с детьми, ничего о произошедшем не знаю. Мне звонили из разрешительной службы, спрашивали, где находится наше зарегистрированное оружие. Я уже выслала фотографии: все наше нарезное огнестрельное оружие находится дома, все можно проверить. У Эдмонда с собой был только травматический пистолет".





Скорее всего, бандиты назначили переговоры, но вместо этого запланировали расстрел.





Источник Цензор.НЕТ в больнице Мечникова передал первые фотографии нападавших из приемного отделения.









Игорь Филиппов: "Погибли наши пацаны - Шах, Щука. Царство небесное им. Эдмонд после операции в реанимации. В отличии от основной массы, они и после войны не оставались в стороне от событий в стране. Пока видимых причин две: Саакян контролировал ход расследований по событиям 9 мая в Днепре (со стороны ветеранских организаций), не давая спустить эти дела "на тормозах". И второе - активная помощь фермерам в борьбе с рейдерскими захватами. Последнее столкновение было около недели назад: тогда согнали с места около 50 "титушек" благодаря умелым действиям пацанов именно этой группы".





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