Зв’язківці Покрова володарі кубка Русинова

Вже традиційно щороку харківська спілка радіоаматорів проводить Всеукраїнський турнір пам’яті легендарного авіаконструктора, знакової постаті у радіоспорті – Василя Русинова.
Цього року у літніх змаганнях взяло участь близько 60 команд з України та СНД. Покров представляли вихованці Будинку творчості (директор Ніна Якімова) Микола Коробка, Дарина Ільїна, Аліна Карпова, Аліна Левченко, Катерина Шуліка.
Учні Миколи Голуба вкотре показали, що радіоефір підкорюється цілеспрямованим і наполегливим.
За результатами покровчани знову підтвердили статус найсильнішої команди, виборовши кубок абсолютних переможців.
Це не єдина приємна новина про яку говорить команда БТДЮ. У рамках підготовки до нового навчального року, за підтримки міського голови Олександра Шаповала, колективка поповнилася новою технікою.
-Вже багато років на колективній залишалося відкритим питання укомплектування кондиціонером, аби за високих температур довкілля техніка безперешкодно виходила у ефір, - зазначає Микола Голуб, - сьогодні це вже реальність. Міський голова робить все можливе для підтримки дітей та радіоспорту, переймається нашими проблемами і радіє успіхам. Коли є розуміння, є й результати.
Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Полностью согласен с русскоязычным (даже бендеровцем не хочется его называть). Патриот города и Украины, это да. А бендеровец - это мерзко. Но я сейчас не об этом. Хочу поднять ещё одну тему, которую прокрутили эти правители. Создали частную шаражкину контору. Назвали её домком. На сессии подняли тариф на 300% с 86 копеек до двух с половиной гривен ( фисак ясное дело подписал, мы же в три раза лучше жить стали). Год нихера не делали (есть фото, где зимой в подъездах вместо стёкол отверстия затянуты пакетами с атб). Зато насобирали денёг донцу на депутатство. Одному ходить сейчас не в тренде. Хватило и на сыночка. С деревьями - просто жах. Зайдите за детскую поликлинику и посмотрите во дворе. Стоят сиротки засохшие в ряд. А когда то же были здоровыми красавцами. И радовали нас не один десяток лет. Суки.
Впечатляет. Не думал что наконец-то такой день настанет. Думал все будут молчать до самых очередных выборов. Только вряд-ли голоса на отставку найдутся если такая идея появиться. Барыги все друг за дружку.
Так вот придумали они штраф 700 грн каждому кто посмеет торговать любой, даже кошачьей рыбой на базаре. А вот барыгам на Первомайском рынке что тоннами ее сетями ловят и возят - можно. У них наверное и документы купленные имеются. А купили у той несчастной санстанции(или как их назвать) на том же рынке, которые все время взятки в пакетах таскают в виде рыбы, мыса, фруктов. Конечно не для исследования а скорее всего для дегустации... у себя дома. И главное, барыги утверждают что ловят рыбу в ставках. Только вот эти ставки называются Каховское водохранилище. Просто у них есть средства чтобы прикормить службы, а у простого рыбака что поймал два кила плотвы нет. Поэтому 700 грн штраф, ибо ни фиг барыгам торговлю перебивать. Вот и бегают опричники(пардон, муниципальная полиция) по и грозят бабкам и дедкам штрафами и не только за рыбу, а просто за незаконную торговлю и вообще за то что еще не здохли, а как-то пытаются выжить. При других мэрах и то таких масштабных проблем и закручивания гаек не было. Уж не знаю, чего хочет турист от этой жизни. Может Вишневое из нашего города сделать. Но Никополь всегда останется Никополем. И здесь всегда был зеленый город, который никому не позволено уродовать, здесь всегда были стихийные рынки где летом можно купить свежие фрукты. Ну с какого перепугу я должен покупать арбузы в АТБ? И все-таки я против того, чтобы Никополь превратился в один большой собачник. Поэтому с хищниками на улицах новый мэр должен что-то предпринять. Кудаих денут мне все равно. Пусть отстреливают или в клетки садят, но на безопасность прежде всего. А то рыба на базаре, видишь ли, смертельно опасна, а псины без прививок, бросающиеся на людей - это нормально. А как там в Вишневом мне по барабану. Пусть едет домой, баллотируется там(если выберут) и делает что хочет. И Донца с собой пусть заберет заодно. А с нас экспериментов хватит. Надеюсь что народ будет в следующий раз думать прежде чем голосовать.
Очень правильное решение. Только не пойму, зачем было так долго ждать.Я ведь говорил сразу после избрания(и до избрания тоже, кстати) этого туриста из Вишневого что мэра из него не выйдет.Что он сделал за время своего пребывания на посту? Добил централизованное отопление в городе, о чем так мечтал еще Старун, попытавшись под момент еще и выселить скорую из их здания что я считаю верхом цинизма.А котельные начал строить тогда когда отопительный сезон должен был уже начаться.Собачий приют - отдельная тема. Куда девались деньги непонятно, а собак в городе до сих пор больше, чем людей.Непонятные маневры с карантином.Его никак не хотели отменять(когда все сроки вышли), лишая возможности людей торговать мясом в то время как супермаркеты торговали вовсю. При этом мэре в Никополе начался процесс уничтожения зеленых насаждений по методике партии БПП(смотрите в других городах где мэры от этой партии) и принципу "после нас хоть потоп".То что сделано с деревьями по дороге от автовокзала до 8 квартала я считаю преступлением против города, которому еще должна быть дана оценка.И не нужно спихивать на ДТЕКи и пр. наемные организации. Без разрешения городского головы в городе ничего не происходит. Это всем известно.Проводам деревья там не мешали. Мешали только тому, кто дал такую команду - сделать вместо деревьев то, что, о чем многие догадываются но стесняются говорить вслух. Через несколько лет эти обрубки будут уничтожены паразитами и засохнут. А все потому что президент у нас барыга и его команда на местах такие же барыги и готовы распродать все, даже деревья. А фраза, сказанная одним деятелем: "зато деткам тепло" странно, учитывая что замечены деревья были во дворе тех организаций, где деток нет. Освещение есть только на центральных улицах. Вот почему-то в районе парка Пушкина, например, темно. Экономят? Только вот в районе Кристалла часто свет включен днем. И хоть бы хны. И еще такая фишка при этой власти появилась.Свет на дороге то гаснет то появляется. Причем по какой-то хитроумной комбинации. То на том столбе гаснет, то на этом. И это не поломка. Там явно так отрегулировано. Нагрелось - погасло. И не только на дорогах, а и во дворах так. Опять экономия. Получается в момент внезапного наступления тьмы машины должны столкнуться, а потом появиться свет чтобы можно было оценить масштабы аварии. Про футбол вообще молчу. Привезли нам непонятно кого, назвали их "Никополь" и сказали, мол, все, футбол в городе возрожден, платите 20 грн. А нам-то нужна своя городская команда, а не залетная какая-то. Отдельно хотел остановиться на истерии, которую городская власть устроила со стихийными рынками в угоду АТБ и Варусу. Бездельники в полицейской форме ходят и гоняют старушек, которые банку малины и ведро яблок вынесли продать, угрожают штрафами. И все это не потому что власть за народ переживает, а потому что разогнав рынки (которые все равно были до Фисака и будут после него)хочет нас загнать в супермаркеты. Чтобы мы там и фрукты и овощи и молоко и рыбу и мысо покупали. С мясом были маневры в виде африканской чумы, которой-то и не было. С рыбой вообще смехотворище. У нас, оказывается, в городе эпидемия ботулизма. Не понимают они что это не холера. И эпидемии не бывает. Возбудитель всегда был и есть в любой рыбе(так Бог распорядился). Готовить правильно нужно уметь. И не брать вяленое дерьмо в супермаркетах.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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