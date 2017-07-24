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Жизнь города / Виктор Артеменко: У нас больше нет права на ошибку (видео) (Сегодня, 11:54)

Виктор Артеменко: У нас больше нет права на ошибку (видео) 

Виктор Артеменко: У нас больше нет права на ошибку


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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 154 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 12:07 AG55, Комментариев: 324, Новостей: 0 Пользователь Онлайн
    Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
    Два важных правила запомни для начала:
    Ты лучше голодай, чем что попало есть,
    И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
    Омар Хайям.
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • AG55 24.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
      Два важных правила запомни для начала:
      Ты лучше голодай, чем что попало есть,
      И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
      Омар Хайям.
    • Globator 23.07.2017
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      Globator-С„РѕС‚Рѕ
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    • Приймак Андрей 22.07.2017
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      Приймак Андрей-С„РѕС‚Рѕ
      Добрый день! Сегодня посмотрел видео и очень удивился. Человек, которого я не знаю говорит какую-то чушь о моих голосованиях за деньги. Он, наверное, не знает, что я не депутат городского совета. Было бы побольше свободного времени, обратился бы в суд, выиграл дело, получил бы ущерб и отправил деньги реальным участникам войны. Первый раз "проморгаю".
    • Василий 21.07.2017
      Были ли основания для проведен ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Якої партії чоловік?
    • Гранила70 21.07.2017
      Виновен ли водитель? (видео с ... (2)
      Гранила70-С„РѕС‚Рѕ
      В данном случае виноват не ребенок, а его родители которые не объяснили ему элементарные правила поведения на улице.[/quote]

      Только это доказывай годами в суде,а без записи регистратора-однозначно водителя засудят..
    • Vail 21.07.2017
      Никопольчанки против закрытия ... (2)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      В этом детском филиале при открытии больничного родителю ребенка необходимо было ехать в тот же день в поликлинику на рынке. И это когда ребенок больной и больничный береться для того чтобы быть с ним дома, а не мотаться по городу. И подобную практику врачи филиала не могли изменить годами. Так лучше сразу в поликлинику ехать на прием.
    • Иван Скиф 20.07.2017
      Кто учит детей ПЕРЕБЕГАТЬ пеше ... (1)
      Иван Скиф-С„РѕС‚Рѕ
      Это второй репортаж за два дня,очень плохой сигнал того что детей в школе и дома взрослые не научили как правильно переходить проезжую часть,очень хотелось что бы этот материал посмотрели родители детей которых отпускают гулять на улицу и не провели ликбез о том как правильно переходить дорогу.
      P.S.Уважаемые депутаты Никопольского горсовета я думаю для Вас не составит большого труда сделать предупреждения на банерах по городу как для родителей так и для детей которых не научили как правильно переходить пешеходный переход а если и подключите нац полицию цены Вам не будет.
    • Мартин 20.07.2017
      Можливо це буде цікаво для отр ... (1)
      Мартин-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: німецька газета dw.com
      Соціальну допомогу в Україні роздаватимуть за реєстром
      Україна пообіцяла МВФ створити єдину базу одержувачів соціальної допомоги. Це дозволить виявити шахраїв і тих, хто насправді не потребує підтримки держави. Для бюджету це означатиме мільярдні заощадження.

      Цитата: dw.com
      "За фактами незаконного оформлення документів та соціальних виплат слідчими органами внесена значна кількість кримінальних проваджень, деякі вже засуджені до позбавлення волі", - повідомили DW в СБУ.

      Висловлюють сподівання, що створення єдиного реєстру громадян, які справді потребують допомоги з боку держави, дозволить припинити незаконні виплати. "Реєстр має допомогти припинити виплати "мертвим душам", людям, котрі отримують допомогу неправомірно. В ньому має бути чітко вказано, хто і що отримує", - говорить DW заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні Павло Кухта.

      Джерело: dw.com/uk/соціальну-допомогу-в-україні-роздаватимуть-за-реєстром/a-38401194
    • medveditca 19.07.2017
      Никопольчанки против закрытия ... (2)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
      Нескончаемый креатив от никопольских мед. реформаторов. Когда же он уже прекратиться???
      Приплели сюда и ещё недоделанную детскую больницу, как будто она является решением в вопросе закрытия филиала поликлиники…
      Латентный геноцид! Для взрослых нет работы, для детей и стариков нет медицинского обслуживания. Горько смотреть на этот упадок.
    • Александр Петрович 19.07.2017
      Виновен ли водитель? (видео с ... (2)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      ПДД Украины
      § 4.Обязанности и права пешеходов
      4.14.
      Пешеходам запрещается:
      б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

      В данном случае виноват не ребенок, а его родители которые не объяснили ему элементарные правила поведения на улице.
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