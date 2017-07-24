Виктор Артеменко: У нас больше нет права на ошибку (видео) 

Это второй репортаж за два дня,очень плохой сигнал того что детей в школе и дома взрослые не научили как правильно переходить проезжую часть,очень хотелось что бы этот материал посмотрели родители детей которых отпускают гулять на улицу и не провели ликбез о том как правильно переходить дорогу.

P.S.Уважаемые депутаты Никопольского горсовета я думаю для Вас не составит большого труда сделать предупреждения на банерах по городу как для родителей так и для детей которых не научили как правильно переходить пешеходный переход а если и подключите нац полицию цены Вам не будет.