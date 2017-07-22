 Поліцейські спільно зі співробітниками прокуратури та СБУ затримали групу злочинців, які в Нікопольському районі з корисних мотивів скоїли подвійне вбивство та поранили жінку (ВІДЕО.ФОТО)

Під час обшуку у зловмисників правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї. З п’яти затриманих, лише один раніше був судимим. Четверо мешкали із вбитими в одному селищі та працювали трактористами та різноробочими.
Про це 21 липня під час прес-конференції повідомив т.в.о. начальника Головного управління НП в Дніпропетровській області Олег Грозь.
Вночі 30 травня біля кафе «Родина» у селищі Червоногригорівка було вбито 71-річнного місцевого підприємця та 44-річного охоронця водонапірної вежі, що працював поруч. Зловмисники намагалися вбити і дружину підприємця у власному будинку. Жінка отримала поранення та встигла викликати поліцію і швидку.
В ході оперативно- розшукових дій поліцейські вийшли на слід злочинців.
«Відчувши свою уявну невловимість, бандити вирішують ще раз поживитися за чужий рахунок. Знаючи, що потерпіла жінка досі в лікарні, вони здійснюють крадіжку побутової техніки з оселі вбитого підприємця. Ключі від будинку вони забрали в момент вбивства чоловіка. Та скористатися викраденим їм вже не довелося»,- розповів Олег Грозь.
Розуміючи, що злочинці озброєні та ведуть себе зухвало, до їх затримання залучають спецпризнаценців КОРДу. Операція проходить блискавично.19 липня всі п’ятеро були затримані. Супротив ніхто із них не встиг вчинити, а одного із зловмисників, що працював трактористом, правоохоронці забирають прямо з трактора.
При проведенні санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у затриманих речі, які були викрадені із будинку заявниці. Як з’ясували поліцейські, до будинку вони зайшли, скориставшись ключами, які забрали у вбитого ними чоловіка. Грошей та дорогоцінностей в оселі не виявили. Тож забрали побутову техніку, яку можна було б продати.
«Четверо із затриманих є мешканцями Червоногригорівки. Вони добре знали своїх жертв. Один чоловік, - мешканець Нікополя. Що ж до віку затриманих, то це молоді люди 1985,1986,1991,1993 та 1994 років народження. Уже встановлено, що незадовго до вбивства вони скоїли розбійний напад на одне приватне підприємство. На щастя, там обійшлося без людських жертв. Із сейфу злодії тоді забрали 20 тисяч гривень. Слідчі з’ясували, що вбивство підприємця за 5 тисяч доларів замовив одному із затриманих місцевий підприємець. Вподальшому злочинці діяли на свій розсуд,» - повідомив Олег Грозь.
При обшуку по місцю мешкання та роботи одного із затриманих було вилучено: ручну гранату, схожу на РГ-42, гранату РГД-5 та запал УЗРГ , пістолет ПМ з глушником, карабін «Сайга», магазин, мисливський ніж з дерев’яним руків’ям та велику кількість патронів різного калібру(26 патронів калібром 9 мм, 110 патронів калібром 7,62 мм, 108 патронів калібром 7,62 мм, 80 патронів до мисливської рушниці та 19 патронів калібром 5,45 мм).
Наразі слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою даний факт внесено до ЄРДР за п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115 КК України. (умисне вбивство двох та більше осіб, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб). ч.2 ст15 п.6 ч.2 ст.115(замах на вбивство ) ч.4 ст.187 КК Та ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 років до довічного.
Особи затримані в порядку ст.208 КПК України, їм вручено письмове повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами УКР
Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Добрый день! Сегодня посмотрел видео и очень удивился. Человек, которого я не знаю говорит какую-то чушь о моих голосованиях за деньги. Он, наверное, не знает, что я не депутат городского совета. Было бы побольше свободного времени, обратился бы в суд, выиграл дело, получил бы ущерб и отправил деньги реальным участникам войны. Первый раз "проморгаю".
В этом детском филиале при открытии больничного родителю ребенка необходимо было ехать в тот же день в поликлинику на рынке. И это когда ребенок больной и больничный береться для того чтобы быть с ним дома, а не мотаться по городу. И подобную практику врачи филиала не могли изменить годами. Так лучше сразу в поликлинику ехать на прием.
Это второй репортаж за два дня,очень плохой сигнал того что детей в школе и дома взрослые не научили как правильно переходить проезжую часть,очень хотелось что бы этот материал посмотрели родители детей которых отпускают гулять на улицу и не провели ликбез о том как правильно переходить дорогу. P.S.Уважаемые депутаты Никопольского горсовета я думаю для Вас не составит большого труда сделать предупреждения на банерах по городу как для родителей так и для детей которых не научили как правильно переходить пешеходный переход а если и подключите нац полицию цены Вам не будет.
Соціальну допомогу в Україні роздаватимуть за реєстром Україна пообіцяла МВФ створити єдину базу одержувачів соціальної допомоги. Це дозволить виявити шахраїв і тих, хто насправді не потребує підтримки держави. Для бюджету це означатиме мільярдні заощадження.
Цитата: dw.com
"За фактами незаконного оформлення документів та соціальних виплат слідчими органами внесена значна кількість кримінальних проваджень, деякі вже засуджені до позбавлення волі", - повідомили DW в СБУ.
Висловлюють сподівання, що створення єдиного реєстру громадян, які справді потребують допомоги з боку держави, дозволить припинити незаконні виплати. "Реєстр має допомогти припинити виплати "мертвим душам", людям, котрі отримують допомогу неправомірно. В ньому має бути чітко вказано, хто і що отримує", - говорить DW заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні Павло Кухта.
Нескончаемый креатив от никопольских мед. реформаторов. Когда же он уже прекратиться??? Приплели сюда и ещё недоделанную детскую больницу, как будто она является решением в вопросе закрытия филиала поликлиники… Латентный геноцид! Для взрослых нет работы, для детей и стариков нет медицинского обслуживания. Горько смотреть на этот упадок.
Ну, я думаю что тот подставной согласился принять чужую награду не по своей воле. А не сказал при вручении правду потому что не хотел иметь проблемы на работе. Добровольно-принудительно пришел как обычно бюджетники на митинги за власть приходят. И я не верю что родственники того, кого не отпустили с работы не знали что он не придет. Не каменный век. Наверняка он им позвонил и сказал. А может и заранее их предупредили что так будет. А мы народ терпеливый. Мычим как всегда до последнего чтобы работу не потерять, стабильность, мир мнимый не нарушить в стране пока не доведут до ручки тарифами и хамским отношением. А потом революции... Но поскольку и на это ума не хватает у нас, у народа то мы и власть смещаем так что на смену приходят другие уроды еще похуже. А работодатели-помещики вообще те же остаются. Потому что народ готов валить власть, но не готов брать ее в свои руки, многие не готовы не то что убить урода, своровавшего миллионы, а и пнуть его ногой какая-то внезапно просыпающаяся дебильная христианская мораль не позволяет. Мол, мы ж не такие как они, надо по закону, а то Бог накажет и т.д. Не каждый ведь даже на Майдане смог себя пересилить и ударить беркутовца. Не говоря уже о том, чтобы после Майдана прийти на родной завод зайти в родной горгаз и немножко спустить на землю тех, кто считает себя белыми людьми, а нас всех быдлом. Потому и засели там наверху порошенки(вальцманы), геращенки, аваковы и кононенки. Эти христианские нормы морали были нам вбиты в голову еще при царе для покорности что любая власть от Бога, а холопы должны работать и не ныть. А при совке этот идиотизм набрал больших масштабов только Бога заменили Партией. Когда боялись сказать слово поперек даже самому мелкому чиновнику, начальнику тем более. А если человек в форме, пусть даже несчастный железнодорожник(в фильме "Вокзал для двоих" это четко высмеяно)то надо обязательно перед ним пресмыкаться. Он же в форме, неважно в какой. А сейчас наша власть снова поменяла акценты. Теперь мы не должны ее скидывать потому что мы ж сердобольные патриоты, мы ж не хотим устроить бардак и спровоцировать Путина. Поэтому мы должны терпеть и смотреть на рожи самодовольные розенблатов, игрушечных комбатов-контрабандистов дейдеев и придурков-голодранцев вроде Ляшка и Лозового, которые благодаря популизму на крови народа из дерьма поднялись и стали миллионерами. А если градус недовольства накаляется то Вальцман периодически созванивается с Путиным и они договариваются что нужно усилить немножко обстрел украинских позиций. Потом выходит Турчинов, надувает щеки и говорит что нужно срочно всем залезть под одеяло и не выходить на акции протеста. А то Хуйло уже войска стягивает. А народ мычит, платит по новым тарифам и смотрит дальше NewsOne и 112-й, которые по темникам работают. Ну, и награды вместо себя позволяет получать чтобы с работы не уволили. А по морде начальство бить нельзя, полиция арестует. А нападать на полицию - значить идти против существующего порядка, власти. А власть - она ж от Бога. К тому же если власть свергнуть - путин зайдет. Замкнутый круг... Только они обречены жить всегда хорошо, мы мы всегда паршиво пока не отбросим глупую мораль и внутренние запреты. P.S. Это многие хотели бы сказать, но боятся показаться дураками или боятся осуждения. А мне по фигу.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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