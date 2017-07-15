|
События / День Металлурга в Украине 2017: история и традиции праздника (Сегодня, 11:30)
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Сам День Металлурга появился еще в 1957 году, благодаря указу Президиума Верховного Совета СССР. Так власти сделали очень важный вклад в восстановление заводов и всей металлургической сферы после войны.
День Металлурга Украины 2017: история
Как мы уже говорили, День Металлурга появился еще в 1957 году, а после этого еще в 1980 его официальный статус подтвердили повторным указом Верховного Совета, о праздновании профессионального праздника металлургов. И даже после распада СССР День Металлурга не утратил свой статус почти нигде. В Украине он все еще традиционно празднуется в 3 воскресенье июля.
На данный момент День Металлурга празднуют все, кто хоть немного связан с этой сферой: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы. Так же, этот праздник очень важен для горняков, добывающих руду, из которой и делают металл.
Важность этой профессии подчеркивают еще и исторические находки. Они свидетельствуют, что человек научился обрабатывать металл еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Это только подчеркивает, насколько это старинная и важная работа. Именно поэтому День Металлурга – это способ почтения всех людей, которые связанны с обработкой металла.
День Металлурга Украины 2017: традиции
День Металлурга Украины – очень важное событие не только для работников этой сферы, но и для всех жителей городов, где есть заводы, или шахты. А таких в нашей стране очень много. В этих городах в День Металлурга Украины традиционно устраиваются различные празднования: мероприятия, концерты, научные конференции, лекции. Так же, очень важное для самих представителей металлургической сферы, - вручаются различные награды, которые свидетельствуют о том, насколько это почитаемая профессия.
Источник: znaj.ua
twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: События » Просмотров: 171 » Комментариев:0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
ГС" Дніпропетровська обласна асоціація об'єднань учасників АТО", під патронатом Дніпропетровської ОДА, проводить соціологічне опитування щодо соціального забезпечення АТОвців.
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
|
На правах рекламмы Полезно
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Спорт Живая лента всего мира
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
Показать все теги