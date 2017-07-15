 День Металлурга в Украине 2017: история и традиции праздника

Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.





Сам День Металлурга появился еще в 1957 году, благодаря указу Президиума Верховного Совета СССР. Так власти сделали очень важный вклад в восстановление заводов и всей металлургической сферы после войны.





День Металлурга Украины 2017: история

Как мы уже говорили, День Металлурга появился еще в 1957 году, а после этого еще в 1980 его официальный статус подтвердили повторным указом Верховного Совета, о праздновании профессионального праздника металлургов. И даже после распада СССР День Металлурга не утратил свой статус почти нигде. В Украине он все еще традиционно празднуется в 3 воскресенье июля.

На данный момент День Металлурга празднуют все, кто хоть немного связан с этой сферой: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы. Так же, этот праздник очень важен для горняков, добывающих руду, из которой и делают металл.

Важность этой профессии подчеркивают еще и исторические находки. Они свидетельствуют, что человек научился обрабатывать металл еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Это только подчеркивает, насколько это старинная и важная работа. Именно поэтому День Металлурга – это способ почтения всех людей, которые связанны с обработкой металла.

День Металлурга Украины 2017: традиции

День Металлурга Украины – очень важное событие не только для работников этой сферы, но и для всех жителей городов, где есть заводы, или шахты. А таких в нашей стране очень много. В этих городах в День Металлурга Украины традиционно устраиваются различные празднования: мероприятия, концерты, научные конференции, лекции. Так же, очень важное для самих представителей металлургической сферы, - вручаются различные награды, которые свидетельствуют о том, насколько это почитаемая профессия.

0

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube