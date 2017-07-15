84 добровольця отримали від облради Дніпра статус УБС. Також наші вимоги: ( 2 відео ) 

Бездомных животных как источника инфекций и повышенной опасности на улицах наших городов быть не должно. Если уж мы вроде как идем в Европу то пора становится цивилизованными. И вот эти маразматические изречения, вроде "собака не должна сидеть в клетке, она должна бегать" или "собаку после стерилизации надо выпустить на той улице где взяли, иначе у нее будет стресс" лишены здравого смысла. Стресс на всю жизнь может случиться у ребенка, которого такая псина покусает за то что он посмел зайти на детскую площадку, которую она считает своей территорией. Конечно, бродячая собака не должна быть в клетке. Согласен. Это не гуманно. Поэтому она после пребывания определенного срока в приюте должна либо стать домашней как в США и Европе или ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ. Вот это гуманно. И также считают в США и во многих странах Европы куда мы стремимся.



А что касается травли - это отдельная тема. Сегодня он на дворнягу натравил - завтра на пенсионера натравит, который сделает ему замечание чтобы не выгуливал псину прямо под окнами. Я вообще выступаю за то, чтобы приравнять все без исключения бойцовские породы собак к оружию. И чтобы завести соответствующую породу человек должен сначала пройти все необходимые экспертизы(заодно и психиатрическую) и получить соответствующее разрешение на приобретение такого животного. А некоторые невменяемые породы вроде кавказцев и питбулей вообще внести в черный список. А то у нас попривыкали некоторые чудики покупать собак определенных пород потому что это модно. А как воспитывать их не имеют ни малейшего представления. И во время прогулки это заметно когда фактически собака выгуливает хозяина. Но пока депутатам некогда такой фигней заниматься. Они сегодня пилили бюджет перед поездкой на моря, а для баранов устроили шоу с Добкиным, который уже третий год как сидеть должен и которого Луцик даже после разрешения на взятие под стражу арестовывать на 72 часа отказался. А завтра-послезавтра ему назначат залог, откупится и поедет отдыхать.