Всегда считала, что собачник по своей природе не может быть сволочью. Но я ошибалась

Сегодня не о "любящих" хозяевах, у которых сука рожает в каждую течку, пока не сдохнет, а щенков её топят или на улицу выбрасывают. И не о тех, кто садит свою собаку на короткую цепь на солнцепёке без воды и требует, чтобы лаяла на чужих.









Сегодня - о тех, для кого жизнь бездомной собаки ничтожна. Ведь кому она нужна? Хозяев нет, отвечать не перед кем. Почему бы ее не использовать как притравку для своего суперпородного пса? Ведь надо же собаке свою агрессию на ком-то вымещать или готовиться к собачьим боям. (Да,да, есть у нас и такая "любовь" к своей собаке 😈) Для таких извращенцев смотреть на страдания чужой собаки в !

Не первый случай в городе, когда бездомная собака была порвана псом. Несколько дней в назад такое было на 8 квартале. В результате одна стерилизованная в приюте собака пропала, другая обошлась несколькими укусами. Сегодня в районе стадиона им. Куценко мы забрали молодую собаку Лизу в тяжёлом состоянии. Её лапа - просто жесть! Слабонервным фото лучше не смотреть. Это не стычки бездомных собак! Они так не дерутся. Это результат травли на Лизу большого пса!!!

Очень прошу всех, кто сталкивался с такими случаями, а также видел как травят бездомных животных, написать или позвонить мне 0677104245, 066 5826709. Я не могу это так оставить!

А вы, мрази, которые это делают, знайте: вам не избежать наказания!

Елена Омельченко



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