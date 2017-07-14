Всегда считала, что собачник по своей природе не может быть сволочью. Но я ошибалась

Сегодня не о "любящих" хозяевах, у которых сука рожает в каждую течку, пока не сдохнет, а щенков её топят или на улицу выбрасывают. И не о тех, кто садит свою собаку на короткую цепь на солнцепёке без воды и требует, чтобы лаяла на чужих.
Сегодня - о тех, для кого жизнь бездомной собаки ничтожна. Ведь кому она нужна? Хозяев нет, отвечать не перед кем. Почему бы ее не использовать как притравку для своего суперпородного пса? Ведь надо же собаке свою агрессию на ком-то вымещать или готовиться к собачьим боям. (Да,да, есть у нас и такая "любовь" к своей собаке 😈) Для таких извращенцев смотреть на страдания чужой собаки в !
Не первый случай в городе, когда бездомная собака была порвана псом. Несколько дней в назад такое было на 8 квартале. В результате одна стерилизованная в приюте собака пропала, другая обошлась несколькими укусами. Сегодня в районе стадиона им. Куценко мы забрали молодую собаку Лизу в тяжёлом состоянии. Её лапа - просто жесть! Слабонервным фото лучше не смотреть. Это не стычки бездомных собак! Они так не дерутся. Это результат травли на Лизу большого пса!!!
Очень прошу всех, кто сталкивался с такими случаями, а также видел как травят бездомных животных, написать или позвонить мне 0677104245, 066 5826709. Я не могу это так оставить!
А вы, мрази, которые это делают, знайте: вам не избежать наказания!
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не ремонтують, погано, ремонтують - теж погано!!!??? люди! чого вам треба??? треба користуватись моментом що вам на халяву поклали трубу і ви за це навіть копійки не заплатили. то ж беріть швиденько підключайтесь, поки траншеї не закопали.
Бездомных животных как источника инфекций и повышенной опасности на улицах наших городов быть не должно. Если уж мы вроде как идем в Европу то пора становится цивилизованными. И вот эти маразматические изречения, вроде "собака не должна сидеть в клетке, она должна бегать" или "собаку после стерилизации надо выпустить на той улице где взяли, иначе у нее будет стресс" лишены здравого смысла. Стресс на всю жизнь может случиться у ребенка, которого такая псина покусает за то что он посмел зайти на детскую площадку, которую она считает своей территорией. Конечно, бродячая собака не должна быть в клетке. Согласен. Это не гуманно. Поэтому она после пребывания определенного срока в приюте должна либо стать домашней как в США и Европе или ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ. Вот это гуманно. И также считают в США и во многих странах Европы куда мы стремимся.
А что касается травли - это отдельная тема. Сегодня он на дворнягу натравил - завтра на пенсионера натравит, который сделает ему замечание чтобы не выгуливал псину прямо под окнами. Я вообще выступаю за то, чтобы приравнять все без исключения бойцовские породы собак к оружию. И чтобы завести соответствующую породу человек должен сначала пройти все необходимые экспертизы(заодно и психиатрическую) и получить соответствующее разрешение на приобретение такого животного. А некоторые невменяемые породы вроде кавказцев и питбулей вообще внести в черный список. А то у нас попривыкали некоторые чудики покупать собак определенных пород потому что это модно. А как воспитывать их не имеют ни малейшего представления. И во время прогулки это заметно когда фактически собака выгуливает хозяина. Но пока депутатам некогда такой фигней заниматься. Они сегодня пилили бюджет перед поездкой на моря, а для баранов устроили шоу с Добкиным, который уже третий год как сидеть должен и которого Луцик даже после разрешения на взятие под стражу арестовывать на 72 часа отказался. А завтра-послезавтра ему назначат залог, откупится и поедет отдыхать.
даною статтею влада заздалегідь піклується про самовідвід, так як можливо закупила неякісну вакцину. так що раптом щось станеться, то нам скажуть що нас попередили, і в усьому винні батьки. а гавняна, за три копійки куплена і тричі "відкочена" вакцина,, ну просто ні при чому, і хто її купував - сущий ангел!!!... [quote=самостійне придбання комбінованого препарату в аптеці, дотримуючись усіх норм та правил зберігання й транспортування. [/quote] в аптеки й завезли з порушенням, а батьки винні будуть.
Вот это я поржал! Вакцины хранятся в специальных холодильниках, медсестры проходят какие-то там курсы и сдают письменные тесты! Да нет в Никополе никаких спецхолодильников и не было. Хранят в сраных Днепр 2Мах, которые работают не всегда т.к. никаких аварийных генераторов в наших больничках нет и не было. И не все медсестры у нас даже писать умеют. Редкая медсестра(всех больниц касается) укол в сраку умеет сделать нормально, в вену тем более. Прививку от дифтерии вообще нужно запретить. Она не дает никаких гарантий на будущее, зато переболеешь дифтерией в легкой форме добросовестно как дурак(проходили, знаем). А без прививки вряд-ли с этой болячкой вообще столкнешься по жизни. Прививка от туберкулеза тоже до одного места. Вот от гепатита В как и от столбняка - это да. Делать нужно обязательно. Есть нужные и ненужные прививки, но всемирная фармацевтическая мафия, конечно, будет промывать нам мозги и кричать что мы все дураки и ничего в этой жизни не понимаем. А качество вакцины как раз играет решающую роль. А нам вечно как бомжам в виде гуманитарки втюхивают разные Юнесефы индийское просроченное говно. А все потому что наша власть барыг не хочет купить нормальные вакцины в Европе. Все деньги Вальцман и Кононенко с Грановским стырили. И Яценюк приложился. Гройсман с этой страшилкой Уляной вообще предпочитают не брать никаких вакцин. И цены не регулировать. Авось само утрясется.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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