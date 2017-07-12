11 липня у міськвиконкомі на засіданні експертної групи з партиципаторного бюджетування під головуванням заступника міського голови Олени Давидко було оголошено переможців проектних пропозиції, які були подані мешканцями міста в рамках Програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Нікополь на 2016-2020 роки». 11 липня у міськвиконкомі на засіданні експертної групи з партиципаторного бюджетування під головуванням заступника міського голови Олени Давидко було оголошено переможців проектних пропозиції, які були подані мешканцями міста в рамках Програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Нікополь на 2016-2020 роки».

Конкурс став можливим також завдяки технічній підтримці Фонду «Східна Європа» (м.Київ).

Всього перемогло 20 проектних пропозицій, які набрали найбільшу кількість голосів жителів міста із 109 відібраних для голосування. Протягом 15 днів 4053 нікопольця проголосували за той чи інший проект у електронному або паперовому вигляді.

В електронному вигляді проголосувало 2043 мешканця міста, у паперовому – 2017. Паперові бюлетені були надіслані до Фонду «Східна Європа», оброблені та додані ними до загальних голосів. Сім голосів не було враховано Фондом, бо вони були продубльовані в електронному голосуванні.

Переможні проекти будуть реалізовані вже у цьому році за рахунок міського бюджету на загальну суму 300 тис. грн.

Переможцями конкурсу стали:

1. Вдосконалення прилеглої території поліклініки КЗ "Нікопольська міська лікарня №4" ДОР" – 309 голосів. Автор - Сазонов Іван Володимирович

2. Арт-об'єкт "Відкрита сцена" на території КЗ "Нікопольська міська школа мистецтв №1" по вул.Трубників 35/а – 230 голосів. Пастушок Ольга Іванівна

3. Спортивний майданчик "ВОРКАУТ" (вул.Княжа 101) – 193. Донець Михайло Сергійович

4. Чистий Нікопольський двір без сміття (вул.Електрометалургів В-Г) – 157. Пушинська Марина Вікторівна

5. Встановлення камери спостереження в районі дитячого спортивного майданчика по вул.Перемоги 39 (СЗШ № 18) – 140. Биданова Ольга Василівна

6. Я хочу жити в кращому місті (Гімназія № 15) – 134. Сузанська Ірина Володимирівна

7. Створення арт-об'єкту "Молодіжний простір" з відокремленням площадки на ганку КЗ "Нікопольський Палац урочистих подій" декоративними ажурними загородженнями – 134. Дніпрова Інна Вячеславівна

8. Рухаємось швидко (вул.Трубченка 2) – 115. Яворський Ярослав Дмитрович

9. Двір моєї мрії (вул.Електрометалургів 42) – 114. Зуєва Марина Євгенівна

10. Мрії діточок (вул.Братів Шиянів, 3) – 108. Ліфинська Вікторія Іванівна

11. Рушниковий вказівник (Європейська площа) – 105. Кулєшова Яна Олександрівна

12. Львів-Нікополь-Творча співдружність - проект культурно-просвітницький – 92. Косих Антоніна Іванівна

13. Міський громадський туалет в центрі міста – 89. Литвиненко Сергій Анатолійович

14. "Алея релаксу" (пр.Трубників 40) – 84. Горбачов Дмитро Андрійович

15. Дитячий майданчик для дітей (вул.Богунська 59) – 78. Автор - Таран Валентина Михайлівна

16. Квітуче місто (зупинка громадського транспорту на ЦУМі біля фонтану) – 72. Боярченко Сергій Володимирович

17. Облаштування куточку відпочинку (вул.Першотравнева 3) – 69. Смалій Ірина Анатоліївна

18. Дитяча мрія (вул.Пилипа Орлика 60, 56А) – 68. Плавшуда Ірина Віталіївна

19. Доступний спорт в кожен двір – 68. Поперечнюк Михайло Михайлович

20. Облаштування території для переносу сміттевих баків (пр.Трубників 33, 35) – 67 голосів. Колосова Єлізавета Анатоліївна

Більш докладно з усіма проектами можна ознайомитися на офіційному сайті Нікопольської міської ради ( http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua ), де розміщено банер ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА, на якому опубліковано всі проектні пропозиції та кількість набраних голосів.

Експертна група з партиципаторного бюджетування висловлює вдячність всім учасникам процесу та вітає переможців конкурсу!

Прес-служба міської ради

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