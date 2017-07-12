Запропоновані урядом реформи потрібно розглядати більш детально та тільки потім приймати зважене рішення. Про це під час виступу на засіданні парламенту заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко. Запропоновані урядом реформи потрібно розглядати більш детально та тільки потім приймати зважене рішення. Про це під час виступу на засіданні парламенту заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко.





Перш за все, народний депутат зробив акцент на розгляді Пенсійної реформи, яку пропонують розглянути уже цього сесійного тижня. Зокрема народні обранці мають розглянути проекти законів пенсійної реформи №6614 – №6617, які стосуються підвищення пенсії.





За словами Андрія Шипка, партія «Відродження» підтримує ініціативу Уряду підвищити пенсійні виплати, втім такий крок не має залежати від підвищення пенсійного віку.





Слід додати, ряд на пряму не пішов на збільшення пенсійного віку, втім працюючі українці зможуть розраховувати на пенсію лише маючі відповідний трудовий стаж. З наступного року він має становити 25 років офіційної праці по досягнені 60-ти років, якщо відповідного стажу немає – українці мають працювати до 65.





«Хто працюватиме після 60-ти, якщо середня тривалість життя чоловіків в Україні 62 роки? Багато українців уже не доживають до виходу на пенсію. У Німеччині, наприклад, середня тривалість життя чоловіків – 77 років, тому вони і на пенсію можуть виходити в 65 років», – вважає парламентар.

Окрім того, Шипко зазначив, що проведення пенсійної реформи є зобов’язанням держави, визначеним Меморандумом з Міжнародним Валютним Фондом, який не підписував жоден народний депутат, через що запровадження змін має розглядатися у парламенті тільки тоді, коли пройде публічне обговорення з громадськістю.





Також, на думку нардепа, пенсійну реформу треба проводити тільки ПІСЛЯ збільшення тривалості життя українців, що насамперед залежить від рівня та його якості: від умов, у яких люди живуть, від соціального захисту, від заробітних плат, які вони отримують.

«Нам потрібно відродження економіки, і це дасть – робочі місця, гідну заробітну плату, нормальний соціальний захист – а це і є рівень життя» – підкреслив Андрій Шипко.

Нагадаємо, депутатська група «Партія «Відродження» підготувала пакет соціальних ініціатив, які спрямовані на покращення життя українців. Зокрема, у парламенті зареєстрований законопроект №6146, який дозволить встановити справедливе підвищення заробітної плати залежно від розміру мінімальної заробітної плати, а не прожиткового мінімуму.

інформація прес-служби А.Шіпко



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