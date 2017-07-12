Шість медалей і путівка на Чемпіонат Світу

З такими блискучими результатами завершив Чемпіонат України серед юніорів та юнаків з таїландського боксу спортивний клуб «Аякс», що у Покрові.









На минулому тижні Одеса стала центром великого спортивного форуму. Південна Пальміра з року в рік збирає найсильніших, відкриваючи шлях до наступних етапів боротьби.





Цього разу понад 460 спортсменів з усіх областей України, кращі представники тайського боксу, змагалися за чемпіонське звання. До збірної Дніпропетровщини вже традиційно увійшли вихованці спортивного клубу «Аякс». Семеро наших бійців захищали честь Покрова і регіону, зустрічаючись на рингу з серйозними супротивниками.





Кожен стояв до кінця.

З переможним золотом завершили турнір Дмитро Шелесько, Нікіта Захарченко, Ігор Куліш, Максим Нєстєров. Срібло вибороли Олександр Суховильський, Артур Горбенко. Вихованці заслуженого тренера України Ігоря Мациборка, тренерів, Олега Мовчана та Віталія Лісняка. Третє командне місце виграла Дніпропетровщина.

Перепусткою до Чемпіонату Світу стала Одеса для Максима Нєстєрова. За результатами змагань аяксівець увійшов до шістки кращих бійців, що представлятимуть Україну у Бангкоці вже наприкінці серпня. А це значить, що чемпіонське літо – триває.

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Вже перші етапи чемпіонату показали рівень підготовки хлопців, з семи покровчан, шестеро увійшло до фіналу.Боротьба за медалі була напруженою та запеклою, але аяксівці витримали її достойно, показавши справжній бійцівський характер, волю до перемоги, найголовніше – високу технічність.