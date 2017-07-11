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Криминал / У Нікополі поліцейські затримали шахрая та повернули телефон хлопчику в продовж години після злочину (фото) (Сегодня, 12:09)
Група реагування патрульної поліції отримавши виклик швидко прибула на місце злочину. Там, у дворі однієї з багатоповерхівок, 16- річний юнак повідомив поліцейським, що був ошуканий незнайомим чоловіком, який скористався його довірою та забрав телефон.
Поліцейські посадили хлопця в автомобіль та розпочали пошуки злочинця, біля одного з найближчих ломбардів він впізнав шахрая. Поліцейські його затримали та вилучили телефон.
Правоохоронці з'ясували, що 24- річний зловмисник раніше неодноразово засуджений, ніде не працює та є місцевим мешканцем. Він познайомився з хлопчиком у дворі одного з будинків, спілкувався з ним, потім попросив зателефонувати. Коли хлопець повідомив, що телефон розрядився, шахрай запропонував зарядити швиденько, взяв телефон та пішов. Коли через деякий час злочинець не повернувся, хлопчик зрозумів, що його ошукали та викликав поліцію.
Наразі слідчим данний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 чт.190 КК України. (шахрайство).
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
за матеріалами Нкопольського ВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0
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