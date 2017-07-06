И в Покрове не все так просто. Служение людям или защита семейного бизнеса?

Как подсказывает жизненный опыт, больше всего о морали и правде кричат как раз те, кому эти понятия, по большому счету, чужды. Не будем лукавить, в депутатском корпусе разного ранга есть, как идеалисты, так и прагматики. И городской совет бывшего Орджоникидзе, а сегодня Покрова не является исключением.









Например, в местной фракции «Оппозиционного блока» (партия по сути дела является наследницей печально известной «Партии Регионов» Януковича) вошел скандально известный депутат Станислав Новицкий. К слову сказать, семья Новицких достаточно активна в политической жизни , его отец, бизнесмен Владимир Новицкий также имеет отношение к политике, являясь помощником народного депутата от того самого «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова.

Представители этой семьи (по некоторой информации, связанных с бывшим мэром города Иваном Цупровым) известны в городе как предприниматели - владеют разного рода киосками, мебельными и другими магазинами. И, очевидно, для того чтобы дополнить свою значимость, решили еще и стать владельцами собственной газеты.

Основанный ними ресурс «Нове Місто+ ТВ» сразу и безапелляционно заявил, что «Газета «Нове місто + ТВ» – единственное независимое от власти и крупного бизнеса средство массовой информации города. Когда все остальные пишут хвалебные речи – мы задаем неудобные вопросы».

Довольно странно заявлять о «независимом СМИ» учитывая, что его главным редактором прямо указан Владимир Новицкий, да и его сын Станислав нисколько не скрывает, что данное СМИ полностью принадлежит им. Поэтому честно было бы сказать не «независимое», а «подконтрольное».

Издание действительно прославилось скандальными обвинениями в адрес руководства города, « прямо указывая» на якобы тотальную коррупцию, разворовывание бюджета и т.д. Насколько такие обвинения правдивы – ответ дать могут только правоохранительные органы и суд. От себя можем сказать только одно – за последние два года в городе сделано действительно много хорошего и это видно невооруженным глазом. Поэтому объективную оценку работе и мэра Александра Шаповала, и его команды могут дать только сами жители Покрова.

Но, вернемся к нашему депутату и его информационному ресурсу. Лично меня не покидает ощущение какой-то двуличности его информационной политики. На страницах «Нового міста», то пишут, что все в городе хорошо, то срываются на гневные обвинения в коррупции и что все плохо. Причем довольно странно, когда все это оправдывается какой-то уверенностью в своей объективности. Типичный пример этого фраза в одном из недавних материалов «мы не только ругаем, но и хвалим, когда надо». Мне лично такие вещи кажутся нелогичными. Если Вы так уверены, что в местной власти кругом одни коррупционеры, взяточники и другие нехорошие личности, то идти надо до конца, находите доказательства, постоянно предъявляйте их общественности.

Здесь напрашивается еще один вопрос. Если просмотреть всю «правозащитную» деятельность депутата Новицкого и газеты «Нове місто», то большая часть ее связанна с теми случаями, когда, так или иначе, затрагивались бизнес интересы этой семьи. Например, статья от 8 февраля этого года «Как власть заставляет работать людей в нечеловеческих условиях» в которой долго и подробно описывается ,как местная власть притесняет честных предпринимателей.

Принадлежащие им киоски якобы незаконно демонтируют, поджигают, отключают от электричества и т.д., причем в статье говорится о том, что « Владимир Новицкий, в заявлении, о криминальном преступлении, зарегистрированном в полиции, вполне обосновано предположил, что "заказчиком поджогов может быть городской голова Александр Шаповал».

При этом в материале авторы сами признаются, что киоски были демонтированы по решению исполкома городского совета. А оно, в свою очередь, связано с тем, что указанные сооружения были установлены без разрешительной документации, попросту говоря незаконно. Пока мэром в городе был лояльный к этим бизнесменам Иван Цупров, на эти вещи, очевидно, никто не обращал внимания. Но вот новое руководство города начало наводить порядок в земельных вопросах и попросила владельцев таких незаконно установленных объектов сделать все по закону. И начались громкие заявления о притеснении бизнеса.

И ладно , если бы газета «Нове Місто» с самого начала выступала такой защитницей прав и свобод предпринимателей от якобы незаконных действий руководства города. Так нет, пока дело не касалось бизнеса господ Новицких, ресурс вполне четко писал, что так и надо бороться с незаконными постройками и киосками.

В конце прошлого года на официальном сайте города был опубликован протокол совещания отдела архитектуры горисполкома по вопросам упорядочения размещения и демонтажа временных сооружений. Указаны конкретные сроки: «До первого февраля привести свои объекты в соответствие с законодательством с учетом предложенных проектных решений, в случае отказа — демонтировать сооружения и привести территорию в надлежащее состояние.» Вот, например, выдержки из публикаций на этом сайте от 19 марта 2016 года с названием «Оказывается не пугали» ( http://novemisto.info/okazyvaetsya-ne-pugali/ ). «

То, что с первого взгляда показалось очередной пиар компанией, оказалось действительностью.

Утром 17 марта демонтировали пять киосков Зеленодольського хлебокомбината. Как пояснили позже официальные источники, установленные с нарушением законодательства, без правоустанавливающих документов.

Несмотря на неоднозначное отношение многих к таким методам работы, результаты ее — положительные. В частности, указанные ларьки не отличались торговой дисциплиной: антисанитария, несвежая продукция, скудный ассортимент. Да и еще, как оказалось, газовые баллоны в киосках. При таких промахах и без легализации, путь один и его указали. Торговля должна быть цивилизованной, а не походить на стихийную. И то, что администрация последовательна в своих действиях, пусть жестко, но для наведение порядка. Хотелось бы еще, чтоб так званые МАФы в дальнейшем были разработаны в едином архитектурном стиле».





Вот, вроде как полная поддержка произошедшего и действий руководства города. Но проходит немного времени, по аналогичным причинам начинают демонтировать киоски уже самого Новицкого и вот уже 18 мая того же 2016-го года в статье о якобы коррупционных действиях главного архитектора города Зарины Ломовой мы читаем такие строки: «Ларьки Зеленодольского хлебокомбината, который наотрез отказался менять свой фирменный дизайн на единый для всех, были насильно демонтированы. В результате инвестор, который давал рабочие места, платил налоги, и торговал приемлемым по цене товаром, навсегда покинул наш город. Кстати, именно эта фирма торговала самым дешевым «социальным» хлебом. Их уход ударил по самым незащищенным слоям населения. Это только первые результаты недальновидной политики архитектора».

Господин Новицкий, так Вы уж сразу бы определились с тем, ларьки дважды упомянутого вами Зеленодольского хлебокомбината были хорошими или плохими? А то сначала одно пишете, а через два месяца другое, диаметрально противоположное. Или у «независимой газеты» такие метания вещь обычная? Надо все- таки, быть последовательным в своих действиях, а то некрасиво как то получается.

А может господину депутату нужно честно ответить, что в городской совет он пришел, прежде всего, для того, чтобы защищать свои бизнес интересы и деятельность газеты «Нове Місто» заключается только в этом. По крайней мере, это было бы честно.





Просто в тему: Видео от 27 апр. 2017 г

.